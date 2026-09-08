> 美食 > 2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出。

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出。

市集新北市美術館音樂會新北市政府
2026-09-08 14:05文字：Walker新發現 圖片提供:新北市政府文化局
Walker新發現

Walker新發現

2026「新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！

今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。
▲「2026新北市綠生活音樂節」集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。
▲「2026新北市綠生活音樂節」集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。

「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。
▲文創攤位邀集以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」。
▲文創攤位邀集以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」。
▲「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，包括專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」。
▲「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，包括專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」。

今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生代音樂創作者展現作品的舞台，共錄取8組表演團隊，讓更多具有創作能量的音樂人被看見，也展現臺灣多元豐沛的原創音樂能量。9月12日將由「Jeffery C」、「THE EON 永夜」及「公主請上台」登台，並邀請「甜約翰」擔任壓軸；9月13日則由「Crossing Road」、「Happyland」及「SmileDash」接力，並由來自日本的新生代女子樂團「Faulieu.」壓軸開唱。

 「GREEN STAGE」則以跨世代經典歌聲為主軸，9月12日集結戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、李翊君、派偉俊 Patrick Brasca、辛曉琪等歌手輪番演出，並邀請日本流行音樂女歌手一青窈壓軸登場；9月13日由陶晶瑩、孫淑媚、江美琪、蘇慧倫接力獻唱，最後由周蕙壓軸，兩天從創作新聲到經典金曲，帶來不同世代共同熟悉的音樂記憶。
▲「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日，在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。
▲「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日，在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。

新北市文化局表示，「2026新北市綠生活音樂節」以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為核心，希望透過雙舞台呈現經典與新聲交會的多元音樂風貌，也結合文創及美食市集。活動於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分舉行，邀請民眾相約新北市美術館戶外園區，感受音樂、藝術與生活交織的週末時光。更多活動資訊可至新北市文化局(https://www.facebook.com/e7summer)或新北市綠生活音樂節粉絲專頁(https://www.facebook.com/greenlifefestival)查詢。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新世紀福音戰士展台北站！信義區EVA展超過500件畫稿首次來台，台灣限定展區、EVA周邊先看。
新世紀福音戰士展台北站！信義區EVA展超過500件畫稿首次來台，台灣限定展區、EVA周邊先看。
編輯 鄭亦庭
2026台南鍘美藝術節免費看！6場斬負心漢歌仔戲、布袋戲，演出時間、辦桌日先收。
2026台南鍘美藝術節免費看！6場斬負心漢歌仔戲、布袋戲，演出時間、辦桌日先收。
編輯 鄭亦庭
8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展吹冷氣爽逛，展覽票價、必買周邊攻略。
8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展吹冷氣爽逛，展覽票價、必買周邊攻略。
編輯 鄭亦庭
a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆
a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆
編輯 鄭亦庭
去東京玩免費看！台場800機無人機水舞秀8月29日登場，浪漫櫻吹雪夜空打卡新地標。
去東京玩免費看！台場800機無人機水舞秀8月29日登場，浪漫櫻吹雪夜空打卡新地標。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊