2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出。

2026「新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！
今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。
▲「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，包括專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」。
今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生代音樂創作者展現作品的舞台，共錄取8組表演團隊，讓更多具有創作能量的音樂人被看見，也展現臺灣多元豐沛的原創音樂能量。9月12日將由「Jeffery C」、「THE EON 永夜」及「公主請上台」登台，並邀請「甜約翰」擔任壓軸；9月13日則由「Crossing Road」、「Happyland」及「SmileDash」接力，並由來自日本的新生代女子樂團「Faulieu.」壓軸開唱。
「GREEN STAGE」則以跨世代經典歌聲為主軸，9月12日集結戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、李翊君、派偉俊 Patrick Brasca、辛曉琪等歌手輪番演出，並邀請日本流行音樂女歌手一青窈壓軸登場；9月13日由陶晶瑩、孫淑媚、江美琪、蘇慧倫接力獻唱，最後由周蕙壓軸，兩天從創作新聲到經典金曲，帶來不同世代共同熟悉的音樂記憶。
新北市文化局表示，「2026新北市綠生活音樂節」以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為核心，希望透過雙舞台呈現經典與新聲交會的多元音樂風貌，也結合文創及美食市集。活動於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分舉行，邀請民眾相約新北市美術館戶外園區，感受音樂、藝術與生活交織的週末時光。更多活動資訊可至新北市文化局(https://www.facebook.com/e7summer)或新北市綠生活音樂節粉絲專頁(https://www.facebook.com/greenlifefestival)查詢。