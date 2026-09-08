過了七點就聞不到！Threads熱議「早晨限定氣味」引共鳴，同款香氛被挖出網喊想買

清晨的味道聞起來像什麼？編輯王瀅瀅表示，真的是一聽描述腦海就立刻浮現那股香氣！

你曾注意到屬於清晨的專屬氣息嗎？日前有網友在Threads上分享，每天早上五點到七點之間，空氣中總會飄著一股特殊的「早晨味道」，但這味道一旦過了八點便消失無蹤，且不論在台灣或國外都能感受得到。這番言論立刻引發廣大共鳴，許多人點頭表示，那是種混合了涼感空氣、植物草木以及未被污染的純粹感，甚至讓人覺得充滿希望。事實上，這種夢幻的清晨意象早已被香氛品牌捕捉，像是知名美妝居家品牌Bath & Body Works便曾將這份美好封存，推出一系列名為Crisp Morning Air的香氛產品，讓人在室內也能重溫清晨的甦醒感。

▲Threads網友熱議清晨五點至七點限定的獨特空氣香氣，引起廣大共鳴。

把清晨森林搬回家！用洗手乳打造洗滌儀式

Crisp Morning Air的香調主要由清新松針、草本感的杜松子與多汁洋梨交織而成，整體呈現清爽、振奮人心且充滿生機的氛圍。聞起來就像是在陽光灑落的清晨踏入森林，清涼的常綠樹木奠定沉穩基調，隨後徐徐吹過一絲清甜的低語果香。

想在日常生活中隨時感受這股清新，以下三款Bath & Body Works的商品都能考慮入手。其中Crisp Morning Air溫和潔淨泡沫洗手乳是非常親民的入門選擇。這款洗手乳添加了維他命E、乳木果油萃取與蘆薈等滋養成分，綿密輕盈的泡沫能溫和洗去髒汙與細菌，即使頻繁洗手也不會讓雙手乾澀，讓洗手的過程變成一種放鬆的晨光儀式。

▲Crisp Morning Air以松針與洋梨勾勒出微甜又清爽的早晨森林意象。(圖：Bath & Body Works)

隨時補給清涼空氣！隨身必備洗手噴霧

除了居家使用的洗手乳之外，品牌也將這股氣息延伸至外出防護產品，推出Crisp Morning Air乾洗手噴霧。含有72%酒精成分的輕盈速乾配方，能在外出時迅速協助清除手部常見致病菌，同時藉由蘆薈成分給予手部肌膚滋養。輕巧可攜的設計能隨手放在包包中，噴灑瞬間宛如清涼的林地綠意陣風襲來，伴隨露水般的微甜果香，讓人在戶外也能隨時擁有乾淨爽冽的手部觸感與清新空氣。

▲72%酒精與蘆薈速乾配方，噴灑瞬間感受林地綠意的陣風。(圖：Bath & Body Works)

口袋裡的微涼香氣！小巧好攜帶乾洗手凝膠

若偏好凝膠質地的手部清潔，Crisp Morning Air PocketBac隨身乾洗手凝膠則呈現了同款香氣的精緻面貌。輕盈的凝膠質地不僅好吸收，經典的清爽松針、杜松子與洋梨調和出的甜美意象，讓人在隨手清潔時也能被涼爽神清氣爽的香氣包圍。小巧可愛的瓶身設計適合隨身攜帶，成為日常不可或缺的小巧護膚配件。

▲精巧瓶身設計便於攜帶，隨手塗抹即可享受神清氣爽的芬芳。(圖：Bath & Body Works)

偏好清冷木質？試試這款無甜味冷冽中性香

除了Crisp Morning Air帶有陽光果香的活潑感，品牌旗下另一款Lakeside Morning則呈現了完全不同的清晨風貌。後者少了甜味，多了漂流木的乾爽與湖畔清冷的沉靜質感，更偏向中性木質風格，目前有推出洗手乳與香氛蠟燭。不論你偏好哪一種，這些香氣都幫我們留住了那段期間限定的晨間美好。下回起個大早時，不妨大口呼吸外面的空氣，或者入手這樣的香氣隨身攜帶，為新的一天注入滿滿的希望感。

▲Lakeside Morning呈現另一種無甜味、帶有漂流木質感的湖畔清晨。(圖：Bath & Body Works)

早晨限定香商品資訊 Crisp Morning Air 溫和潔淨泡沫洗手乳：特價美金3.95（約台幣126）/ 原價美金8.95（約台幣286）

Crisp Morning Air 乾洗手噴霧：美金4.95（約台幣158）

Crisp Morning Air PocketBac 隨身乾洗手凝膠：美金2.95（約台幣94）



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