中秋烤肉吃到飽！台北晶華集結日韓台泰燒烤盛宴，松葉蟹與和牛免費升級

中秋聚餐搶攻吃到飽商機！台北晶華酒店集結栢麗廳與泰市場推出亞洲燒烤節，週末升級松葉蟹腳與和牛漢堡排不加價。美食資深編輯李維唐表示，此次結合多國風味與會員折扣，極具節慶聚餐競爭力。

中秋佳節將至，許多民眾開始規劃親友聚餐與團圓烤肉活動。台北晶華酒店特別於2026年9月4日至9月28日期間推出中秋大烤宴亞洲燒烤節，集結位於飯店1樓的栢麗廳以及位於大直英迪格酒店4樓的泰市場兩大人氣自助餐廳，運用炭烤，鐵板，爐烤等多種烹調技法，呈獻橫跨台灣，日本，韓國與泰國的異國燒烤饗宴，滿足饕客對極致海陸烤物的期待。

▲台北晶華酒店栢麗廳中秋大烤宴端出直火炭烤現切豬五花，搭配韓式泡菜與各式經典佐料小點。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



集結日韓台泰道地風味，週末加碼不額外收費

為了讓消費者免去繁複備料與生火清掃的麻煩，栢麗廳於活動期間全面升級菜色內容，中秋主打烤物將於每週末餐期完整登場，採加量不加價方式供餐。菜單設計匯聚異國熱門燒烤，包括日本的鹽烤松葉蟹腳與日本和牛漢堡排，韓式風味的直火炭烤美國LA牛小排與辣醬豬五花，以及泰式酸辣風格的炭烤泰國蝦與香烤魷魚。餐台上亦保留好評不斷的爐烤美國肋眼牛排與BBQ豬肋排，並提供生啤酒無限暢飲服務。

▲栢麗廳亞洲燒烤節集結澎湃海陸烤物，餐檯現場同步提供主廚現切爐烤美國肋眼牛排與香濃醬料。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

結合在地優質水產，串烤白帶魚與天婦羅鮮香上桌

本次活動特別與農業部漁業署合作，將櫻花蝦，白帶魚以及虱目魚等台灣在地優質水產融入自助餐檯。櫻花蝦青木瓜沙拉帶來爽脆酸香口感，串烤白帶魚捲透過串烤技術逼出豐潤油脂與魚肉鮮香，虱目魚天婦羅則展現外酥內嫩的在地風味，讓賓客在品嚐異國料理之餘，也能感受台灣海鮮的鮮甜本味。

▲泰市場烤檯備有炭烤泰國蝦，香烤魷魚與香烤午仔魚等多款特色海鮮烤物，刷上獨特醬汁香氣四溢。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



泰市場注入濃郁南洋風，多款佐料打造豐富風味層次

以泰式料理與豐富海鮮聞名的泰市場海鮮自助餐廳，於烤宴期間供應沙嗲雞肉串，香茅羊排，泰式烤雞腿，辣醬烤貽貝與燒烤豬頸肉等多款特色燒烤，並現切供應美國牛小排，泰國蝦與湄南青檸香腸。現場提供石臼辣醬，香菜酸辣醬，鮮搗青檸酸甜醬與椒麻紅蔥頭等豐富蘸醬，賓客亦可使用荷葉夾餅包入椰子蝦鬆，蒜酥與新鮮香草，自行調配具個人特色的泰式燒烤風味。

▲泰市場推出南洋風海陸燒烤盛宴，餐檯堆滿鮮甜松葉蟹腳，螃蟹，泰國蝦與各式精緻泰式熱炒料理。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

會員專屬優惠同步開跑，多人同行現折上千元

針對平日用餐需求，晶華酒店推出會員優惠機制。活動期間於平日至栢麗廳或泰市場用餐，出示晶華會APP會員資格，即可享有2人同行折價500元，4人同行折價1,000元的優惠。

中秋大烤宴—亞洲燒烤節

活動時間： 2026年9月4日至2026年9月28日

活動內容：

栢麗廳優惠： 週末餐期完整登場中秋主打烤物，加量不加價。提供鹽烤松葉蟹腳，日本和牛漢堡排，直火炭烤美國LA牛小排，辣醬豬五花，炭烤泰國蝦，香烤魷魚，串烤白帶魚捲等異國海陸極致燒烤，並享麒麟與台啤生啤酒無限暢飲。

泰市場優惠： 供應沙嗲雞肉串，香茅羊排，泰式烤雞腿，辣醬烤貽貝，燒烤豬頸肉及湄南青檸香腸，並提供多款現搗泰式醬料與荷葉夾餅組合。

晶華會會員獨享優惠： 活動期間平日至栢麗廳或泰市場用餐，出示晶華會APP會員資格，享兩人同行現折500元，四人同行現折1,000元。

栢麗廳

電話：02-7701-7711

地址：台北市中山北路2段39巷3號（台北晶華酒店1樓）

官方網站：https://www.regenttaiwan.com

泰市場

電話：02-8502-6100

地址：台北市中山區植福路200號（大直英迪格4樓）

官方網站：https://www.regenttaiwan.com

除了飯店推出的頂級海陸燒烤節，想要掌握第一手美食優惠與節慶餐廳情報，千萬不能錯過接下來的精選報導

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