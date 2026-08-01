把家鄉記憶做成頂級料理！江振誠於饗 A Joy 演繹四季交饗曲，剝皮辣椒雞湯與車海老吃到飽。

饗 A Joy 攜手名廚江振誠推出秋季限定菜單，將士林夜市記憶與法式高湯化為雲端饗宴。資深編輯李維唐表示，這種將庶民記憶結合頂級食材的廚藝轉化，正是當前頂級餐飲最能引發情感共鳴的靈魂所在。

當微涼的秋風拂過台北街頭，位於台北 101 大樓 86 樓的饗 A Joy，空氣裡多了一份沉靜而溫暖的香氣。這座座落於雲端的奢華餐廳，今年攜手國際名廚江振誠推出四季交饗曲年度篇章，秋季將創作視野聚焦於餐廳四大空間主題山、海、原、城中的「原」。對於走遍世界各地的料理人而言，原代表著溫暖回憶的根基，承載著土地、家庭與歲月沉澱後的味道。主廚江振誠這次循著烹調火候與個人的人生軌跡，將那些流浪海外多年後最念念不忘的記憶，重新轉化並帶回台灣的餐桌上。

▲國際名廚江振誠為饗 A Joy 規劃的《四季交饗曲》2026 秋季風味路徑地圖，清楚標示從時濤、熾原到漫漫津澤等四大空間主題的絕佳用餐探索路線。圖／饗 A Joy提供；窩客島編輯李維唐整理



饗 A Joy 攜手江振誠以火的工藝重現溫暖記憶

饗賓集團董事長陳毅航分享，江主廚為饗 A Joy 注入了極具深度的觀點與用餐節奏，而秋季篇章更讓料理與賓客的心靈產生情感連結。饗 A Joy 所追求的餐飲體驗，從來就不只是餐檯上豐富多樣的食材選擇，更希望每一位走進這裡的饕客，都能在季節轉折處看見全新內容，並在舌尖上尋得與自己成長記憶重疊的感動。江振誠則坦言，料理人的世界觀來自於走過的地方，但最終留在心底的，往往是家人做過的一道菜、一個溫馨的節日或是一碗熱氣騰騰的濃湯。秋季以火的工藝為核心，透過煎、煮、炒、炸、炙、烤、焗、扒等 8 種烹調手法，將記憶裡熟悉的滋味賦予精緻優雅的全新樣貌。

▲饗 A Joy 2026 秋季全新三大靈魂佳餚，由左至右分別為月見手工蝦籽麵車海老、馬賽海鮮湯玄米最中，以及青花剝皮椒烏骨雞湯。圖／饗 A Joy提供；窩客島編輯李維唐整理

士林夜市大餅包小餅重塑國際味覺的新靈魂

童年在台北士林長大的江振誠，對於夜市裡的「大餅包小餅」有著深厚感情。薄軟的大餅包覆著敲碎的香酥小餅，夾雜花生、芝麻與甜鹹滋味，那是他對家最早的記憶之一。如今再回頭詮釋這道經典街頭小吃，他沒有選擇原樣複製，而是保留了熟悉的結構，揉合走過世界的視野。以乾烙墨西哥餅皮抹上鰻魚汁與味醂熬成的日式甜醬，包入鮮嫩高麗菜絲與山蘿蔔葉，並嚴選秋季正值肥美鮮甜的車海老，川燙冰鎮後裹上港式蝦籽細麵酥炸，最後搭配松露蛋黃醬、明太子與蔥薑醬。台灣的童年記憶、墨西哥的餅皮、日本的調味與香港的蝦籽麵在這一口中完美交會，讓熟悉的大餅多了走過世界後的豐富層次。

▲饗 A Joy 秋季篇章亮點料理呈獻，包含靈感源自士林夜市的月見手工蝦籽麵車海老，展現多國飲食風味與傳統工藝的完美交會。圖／饗 A Joy提供；窩客島編輯李維唐整理



一盅青花剝皮椒烏骨雞湯熬出記憶深處的家庭溫度

對於亞洲人來說，喝湯往往是照顧自己最溫柔的方式。從小喝著母親煲湯長大的江振誠，將母親對食材與火候的精準掌握銘記於心。這道青花剝皮椒烏骨雞湯，融合了他 30 多年法餐經驗對高湯純淨度與濃縮感的追求，以及在成都深入川菜文化時對藤椒與青花椒香氣的體悟。以老母雞慢火熬煮出濃郁鮮美湯底，加入剝皮辣椒、藤椒粒與青花椒油，搭配浸煮鹽水的蕪菁、先炒後滷的花菇與冰鎮後的烏骨雞腿，放入湯盅內以文火慢煨。熱氣蒸騰間，溫潤清甜的雞湯帶有細緻的麻香與辛香，將溫暖的家常味道提昇至藝術境界。

▲嚴選烏骨雞腿、花菇與剝皮辣椒，並加入藤椒與青花椒慢火燉煮的青花剝皮椒烏骨雞湯，完美還原溫暖的家庭記憶與秋補養生智慧。圖／饗 A Joy提供；窩客島編輯李維唐整理

法式馬賽海鮮湯與日式茶泡飯交織的跨國界美味

深具法式料理靈魂的江振誠自許為「講法語的亞洲人」，而馬賽海鮮湯玄米最中正好將他跨越國界的豐富經歷濃縮於一碗茶泡飯中。湯底以法國南部經典的馬賽海鮮湯為基底，炒香茴香頭、洋蔥與西芹後，加入小赤鯮、劍蝦、白酒、番茄與番紅花慢煮出濃郁海味。另一端則連結日本童年經營料理店時的記憶，以麥麩餅搭配野生鱸魚、帝王蟹肉、昆布海鮮醋飯與烤玄米粒。當滾燙的馬賽海鮮湯直接沖入碗中，麥麩餅吸收湯汁由酥脆轉為軟綿，異國的海鮮風味與亞洲米食記憶在口中交織出極具畫面的味覺樂章。

▲以法式海鮮湯底結合日式茶泡飯記憶的馬賽海鮮湯玄米最中，呈現江振誠主廚獨特的跨國界料理語言。圖／饗 A Joy提供；窩客島編輯李維唐整理







饗 A Joy《四季交饗曲》秋季篇章「味覺返鄉」

活動時間：2026年8月27日起正式展開

活動內容：全台最高精品 Buffet 饗 A Joy 攜手國際名廚江振誠，以秋之「原」為主題，透過八種火候工藝演繹「月見手工蝦籽麵車海老」、「青花剝皮椒烏骨雞湯」與「馬賽海鮮湯玄米最中」等三道極致料理，重現家的滋味與世界級精緻體驗。

線上訂位網站：饗 A Joy 官方線上訂位系統

品味完江振誠的返鄉料理記憶，接著帶你探索更多饕客私藏的台北吃到飽餐廳名單

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