2026台南鍘美藝術節免費看！6場斬負心漢歌仔戲、布袋戲，演出時間、辦桌日先收。

台南鍘美藝術節免費入場！6場斬負心漢歌仔戲、布袋戲免費看，編輯鄭亦庭表示：9/4首場暖身場於鹽水武廟開演。
台南鍘美藝術節真的來了！2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節以負心漢為主題，將從9月18日至9月22日每天晚上7點半上演《鍘美案》、《施公審負心》等經典布袋戲與歌仔戲，目前更確定9月4日更搶先於鹽水武廟舉辦《包公斬駙馬》暖身場，全部6場戲曲演出通通免費入場，其中3場還搭配辦桌，帶大家重現傳統廟前看戲熱鬧氛圍。
2026台南鍘美藝術節6場演出免費入場2026台南鍘美藝術節集結古都木偶戲團、羅裕誴歌劇團、孫凱琳歌劇團、春美歌劇團，以及秀琴歌劇團，演繹《包公斬駙馬》、《杏林怨-青天怒斬負心漢》、《包公鍘陳世美》等6場歌仔戲、布袋戲，活動時間從9月18日至22日每晚 19點半開演，9月20日至22日甚至有辦桌可以吃，此外，9月22日最終壓軸場由秀琴歌劇團演出《林投姐活捉周阿司》，邀請明華園新一代吳奕萱與呂雪鳳共演。
暖身場《包公斬駙馬》9月4日鹽水武廟開演2026台南鍘美藝術節目前也確定將於9月4日在鹽水武廟推出首場暖身場，由古都木偶戲團帶來《包公斬駙馬》，晚上19點熱鬧扮仙並現場撒50元硬幣，19點半正式開演，其餘戲曲演出地點，以及辦桌相關詳細資訊，目前待官方規劃公布，想要參與懲罰負心漢的戲曲，或是喜愛傳統戲曲、廟會文化，9 月4日就先衝台南鹽水武廟搶先朝聖。
2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節 活動資訊活動時間：9/18~9/22 每晚19:30開演
活動地點：待公布
2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節 戲劇演出資訊國曆9/4 (農曆7/23)
演出劇團：古都木偶戲團
劇目：《包公斬駙馬》
地點：鹽水武廟（暖身場）
國曆9/18 (農曆8/8)
演出劇團：古都木偶戲團
劇目：《包公斬駙馬》（含全套文武場）
地點：待公布
國曆9/19 (農曆8/9)
演出劇團：羅裕誴歌劇團
劇目：《杏林怨-青天怒斬負心漢》
地點：待公布
國曆9/20(農曆 8/10)辦桌日
演出劇團：孫凱琳歌劇團(孫凱琳開台演出)
劇目：《包公鍘陳世美》
地點：待公布
國曆 9/21 (農曆 8/11)辦桌日
演出劇團：春美歌劇團 (郭春美天王演)
劇目：《施公審負心》
地點：待公布
國曆 9/22(農曆 8/12)辦桌日
演出劇團：秀琴歌劇團 (吳奕萱、呂雪鳳精彩共演)
劇目：《林投姐活捉周阿司》
地點：待公布
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