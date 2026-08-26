台北101搶法朋蛋黃酥！首間實體法朋蛋黃酥快閃店，只有7天要搶。

編輯 鄭雅之 表示：不用拼手速就能搶到法朋蛋黃酥，我要提早排隊搶～

法朋蛋黃酥快閃台北101！每到中秋節前夕總有一群蛋黃酥控瘋狂刷網頁搶購，過往只能在網路碰運氣的法朋蛋黃酥，今年終於走出螢幕，驚喜宣布進駐台北101購物中心B1開設限定快閃店，於即日起至8月30日只有7天，每日11點開賣，蛋黃酥控不用拼網速、手速，也能吃到最高人氣的法朋蛋黃酥。



▲經典法朋蛋黃酥嚴選屏東鹹蛋黃與萬丹紅豆內餡，搭配丹麥奶油打造酥香層次，是中秋送禮首選。





嚴選屏東鹹蛋黃與萬丹紅豆內餡

法朋蛋黃酥之所以備受歡迎，主要是因為堅持使用頂級「經典蛋黃酥禮盒」配方，內餡嚴選屏東鹹蛋黃搭配綿密萬丹紅豆沙，再融入丹麥奶油精心揉製，層次分明的酥脆餅皮一口咬下滿嘴留香，展現極致風味與職人講究，這次快閃現場特別提供「法朋蛋黃酥6入裝」與「法朋蛋黃酥9入裝」兩種規格，滿足自用與送禮的多元需求。



▲法朋蛋黃酥台北101限定快閃店推出9入裝與6入裝精緻禮盒，每日限量現場販售售完為止。





台北101現場限量開賣不提供預留

這次法朋蛋黃酥實體活動主打完全不接受網路預購、電話下單或現場預留，唯一購買管道就是親自走訪台北101位於B1大CK與小CK中間的臨時櫃位，每日現貨供應售完為止，對於每年都在苦苦等待這款夢幻逸品的蛋黃酥控而言，建議提早前往現場排隊，把握這次千載難逢的快閃限定購買機會。

▲飽滿鹹香的屏東鹹蛋黃與綿密豆沙，法朋烘焙甜點坊首度進駐台北101快閃開賣。



法朋蛋黃酥台北101 快閃資訊

活動日期：8月24日（一）至8月30日（日）

開賣時間：每日11：00開賣，售完即止

活動地點：台北101購物中心B1（大CK與小CK中間臨時櫃位）

商品規格：法朋蛋黃酥 6入裝、法朋蛋黃酥 9入裝

購買規則：全實體現場販售，不開放預購、不提供預留、無網路販售。





蛋黃酥控要吃、要搶！

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