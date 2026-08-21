貓茶町進駐大巨蛋Garden City，小泡芙、蛋黃酥等招牌人氣甜點送上滿滿優惠好康。

以茶甜點文明的貓茶町這次也進駐大巨蛋遠東 Garden City，為慶祝新開幕，貓茶町準備好多優惠要送給大家，招牌蛋黃酥、鐵觀音小泡芙和中秋試吃小禮盒都很有誠意，試營運期間店內消費滿額還有其他贈品喔，趕快跟上大巨蛋 Garden City新開幕來吃一波。

甜點控與蛋黃酥迷有福了！以台灣茶做甜點聞名的貓茶町正式進駐大巨蛋遠東 Garden City，為慶祝新門市開幕，8/22～8/30試營運期間送出多重優惠好康，不只有超人氣鐵觀音小泡芙第二件半價，來有應景的中秋新品，若消費滿額還能將金質獎茶點帶回家。

爆款鐵觀音小泡芙第二件半價

將台灣茶香融入西式甜點是貓茶町的招牌特色，鐵觀音小泡芙以酥脆輕盈的外皮揉合鐵觀音特有的焙火茶香，一口一顆超涮嘴，試營運期間6顆裝一盒180元，第二盒直接半價90元，期間限定的甜點美味開吃吧。

▲貓茶町的招牌鐵觀音小泡芙外皮酥脆，以鐵觀音特有的焙火茶香作為內餡，每一口都香甜可口。





全台最黑蛋黃酥雙拼禮盒優惠

貓茶町的明星商品鐵觀音茶金蛋黃酥，以近黑色的外型和極致茶香被譽為「全台最黑蛋黃酥」。每顆加入2公克的鐵觀音茶粉，搭配君度橙皮酒醃漬的紅土鴨蛋黃與低糖烏豆沙，完美平衡茶香與鹹蛋黃油脂。

遠東大巨蛋台北店開幕期間推出「雙饗蛋黃酥禮盒」，內含三顆鐵觀音茶金蛋黃酥，還有三顆曾經熱銷的「台灣香草蛋黃酥」，台灣香草蛋黃酥嚴選台灣香莢蘭浸泡蘭姆酒三個月製成香草酒醃漬鴨蛋，充滿濃濃歐風，禮盒原價612元，開幕價480元。

▲全台最黑蛋黃酥每顆加入2公克的鐵觀音茶粉，搭配君度橙皮酒醃漬的紅土鴨蛋黃與低糖烏豆沙，鹹香可口。





應景小資中秋新品嚐鮮優惠

即將來臨的中秋節大多需要準備應景禮盒，貓茶町考量節慶前想試吃的需求，因此超貼心把兩款中秋新品推出小份量三入限定組，內容如有兩種，分別是「島嶼芋金流心酥」和「花香玫瑰」；島嶼芋金流心酥選用金山紅薯酥皮包覆大甲芋泥與金山黃薯流心，一口咬下盡享酥香。花香玫瑰則使用文山包種茶酥皮包裹鳳梨與食用玫瑰慢熬內餡，並點綴玫瑰圖樣包種茶巧克力片，展現極致優雅的茶果花香。一小份三入240元，特價只要160元。

▲島嶼芋金流心酥選用金山紅薯酥皮包覆大甲芋泥與金山黃薯流心，一口咬下盡享酥香。

▲花香玫瑰則使用文山包種茶酥皮包裹鳳梨與食用玫瑰慢熬內餡，展現極致優雅的茶果花香。





試營運優惠資訊總整理

試營運的多種優惠商品都是限時限量現場供應，不提供預訂與宅配，想搶便宜記得把握時間前往門市。

試營運期間：8/22～8/30

優惠內容：

鐵觀音小泡芙第二件半價（兩盒270元）

雙饗蛋黃酥禮盒（茶金/香草）6入開幕價480元

中秋新品（島嶼芋金流心酥/花香玫瑰）3入嚐鮮價160元

單筆滿250元送燒布丁或包種茶奶油酥餅（每日限30個）

▲試營運期間來店裡單筆滿250元送燒布丁或包種茶奶油酥餅。





大巨蛋遠東 Garden City開幕滿滿優惠，通通吃起來

推薦閱讀：台北烤鴨必吃加一！樂天皇朝Signature開在大巨蛋，再送500元餐券。

推薦閱讀：壽司郎DIGIRO數位店插旗大巨蛋！免費多一貫生鮭魚，7大優惠搶先吃。

推薦閱讀：四代目菊川鰻魚飯插旗大巨蛋！半價鰻魚飯搶先吃，遠東Garden City美食必吃。