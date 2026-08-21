輕便雨衣塞路邊垃圾桶竟被罰！網熱議「雨具如何回收」環保署解惑，丟錯最高罰六千。

以前完全不知道輕便雨衣要回收！編輯王瀅瀅表示，連雨傘的回收也都很有學問，大家都該拜讀一下。

近日Threads上有網友分享，自己下雨天騎車穿黃色輕便雨衣，發現破掉後就順手塞進路邊垃圾桶，沒想到竟因此被環保局檢舉開罰，讓該網友無奈坦言買到一個超貴教訓。原帖一出立刻引發熱議，多數網友因此驚覺原來輕便雨衣不能隨便扔。事實上，輕便雨衣是單一塑膠材質，屬於塑膠類資源回收，可不能當成一般垃圾直接往垃圾桶丟。

▲網友分享順手扔破雨衣被舉發的慘痛經驗，引發大批網民熱烈討論。

雨具材質大不同，清乾淨分類才能送回收

貼文底下不少網友直呼「真的長知識了！」顯示不少人並不知道雨衣該如何回收。其實，臺南市政府環境保護局過去就曾在臉書特別分享過雨具分類小知識。像超商買的輕便雨衣因為是單一塑膠材質，確實能視為塑膠類資源回收物，但丟之前要確認沒有油污泥沙，並把伸縮繩這類非塑膠材質去除。相反地，一般厚款或兩件式雨衣因為含有拉鍊、釦子、反光條跟伸縮帶等複合材質，若沒有回收標章或材質混合，就得當一般垃圾處理，丟錯依《廢棄物清理法》最高可開罰6000元。

除了雨衣，舊雨傘也需要先簡易拆除分類，塑膠握把與鐵鋁傘骨送資源回收，剪下的傘布則歸一般垃圾。由於雨傘與雨衣材質多元，只要正確分類就能循環再利用、變廢為寶；尤其拆下來的傘布具有防水、防塵跟擋光效果，再製成環保袋、飲料杯套或野餐墊都超實用。

▲輕便雨衣為單一塑膠需去繩做回收，一般複合材質雨衣與剪下的傘布則當一般垃圾。

路邊垃圾桶限定行人，騎士隨手塞也違規

除了分類搞錯，原PO會被開罰則還有另一個陷阱，就是路邊垃圾桶的規定。網友提醒，人行道上的垃圾桶是專給徒步行人丟隨手小垃圾用的，例如吸管套或飲料杯。汽機車駕駛或乘客都不算行人，把車上或身上垃圾拿過去丟就算違規。原PO這回一次踩中「分類錯誤」和「違規使用路邊垃圾桶」兩大紅線雖然荷包大失血，但也算順便幫大家補了一課生活常識。

▲路邊垃圾桶只給走路的行人丟隨手垃圾，騎士拿來丟車上垃圾屬於違規。

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