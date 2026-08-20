85℃推出麵包再生精釀啤酒中秋禮盒，另還有7款多樣化中西風格禮盒。

每年中秋節85℃都會推出多款禮盒供大家選擇，今年最特別的是推出再生精釀啤酒禮盒，這是由85℃攜手啤酒肚釀製，共同研發出的獨特精釀啤酒，濃郁的蜜桃果香結合淡雅烏龍茶韻，搭配拉格啤酒爽口風味，口感極其細緻清爽。另外還有多款經典禮盒也可以選擇喔。

中秋禮盒不只比美味，更要比創意，85℃今年攜手「啤酒肚釀製」，將門市麵包角料再利用，打造全台首創的「再生精釀啤酒禮盒」，除此之外，這一款禮盒還與「普仁青年關懷基金會」合作，邊吃美味還能做公益。除了讓人驚艷的再生精釀啤酒禮盒，以新舊融合、中西交會為概念，推出8款集結經典蛋黃酥、流芯月餅、茶香甜點等精緻禮盒。

麵包再生釀造蜜桃烏龍精釀啤酒禮盒

今年85℃中秋最具話題性的亮點就是蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒，特價320元。這款禮盒秉持減廢共好再生理念，將門市可食用的麵包角料重新轉化利用，經由啤酒肚釀製的專業技術釀成再生精釀啤酒。濃郁的蜜桃果香結合淡雅烏龍茶韻，搭配拉格啤酒爽口風味，口感極其細緻清爽。

同步推動公益計畫，活動期間每售出1盒蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒，舊捐出 50元給普仁青年關懷基金會，作為近貧國高中生的助學金與品格教育基金，絕對值得支持的無限愛心。



▲蜜桃烏龍-精釀拉格啤酒禮盒將門市可食用的麵包角料重新轉化利用，經由啤酒肚釀製的專業技術釀成再生精釀啤酒。





高鐵商務艙指定甜點加入典藏禮盒

除了永續啤酒，另外還有7款兼具東方傳統工藝與西式烘焙美學的禮盒供選擇，可以依需求做選擇。

星光耀影禮盒659元

禮盒中有菠蘿芋泥麻糬流芯、金月沙酥、奶黃流芯餅，最讓人期待的曾是高鐵商務車廂指定點心鹽之花香芒堅果塔，酸甜芒果乾與堅果香氣完美融合。

星鑽蛋黃酥禮盒682元

嚴選古早紅土醃製熟成的鹹蛋黃，搭配細緻綿密的烏豆沙餡與層層薄酥的皮，鹹甜平衡、口感渾厚，是最經典的口味。

豐饌彩映禮盒735元

結合白毫烏龍茶酥、百香柚子Q心餅與十勝生乳紅豆酥，搭配極品嚴選濾掛咖啡，茶香、果香與咖啡香交織，是相當高級的送禮選擇。

眾饗典藏禮盒1000元

白毫烏龍茶酥、百香柚子Q心餅、奶黃流芯餅、瓦片葵花子酥、牛奶芝士餅、起酥杏仁條及極品嚴選濾掛咖啡，品項眾多，絕對是澎湃選擇。

牛奶芝士餅禮盒469元

將濃郁奶香、芝士鹹香與Q彈麻糬結合，打造香濃又具層次的口感，對於喜愛濃郁奶香的饕客必嚐。

鳳梨酥禮盒 特價375元

選用台灣鳳梨，搭配特製鳳梨冬瓜餡與奶香餅皮，呈現酸甜馥郁的經典風味，整個禮盒滿滿的15顆，份量十足。

經典咖啡蛋捲禮盒 特價299元

選用咖啡豆研磨成香醇咖啡粉，搭配新鮮雞蛋烘焙，呈現酥脆口感與濃郁咖啡香氣，小資最佳送禮選擇。



▲7款兼具東方傳統工藝與西式烘焙美學的禮盒供選擇。





APP跨店、門市加購優惠總整理

想搶先預購優惠或輕鬆遠端送禮，別忘了掌握以下活動資訊：

1、門市預購85折：即日起～9/25至門市預購指定中秋禮盒即享85折優惠。

2、85 Cafe APP 跨店轉贈：8 /23～9/21開放APP線上購買禮盒兌換券，可直接透過通訊軟體跨店轉贈親友，受贈者可憑券至全台門市預約取貨。

3、門市飲品加購價：8/27～9/25門市購買任一飲品，即可以用65元加購星鑽蛋黃酥、菠蘿芋泥麻糬流芯或百香柚子Q心餅。





2026年中秋禮盒多樣化

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