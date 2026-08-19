七夕不求正緣求神席！台灣追星族瘋「拜月老」搶票，粉紅月老限定乖乖成最新神助攻。 

你知道月老不只能求姻緣嗎？編輯王瀅瀅表示，拜月老爺爺對追星人來說真的很重要！

台灣寺廟月老文化發達，每到七夕或重要節日，各地月老廟總是香火鼎盛，擠滿了祈求良緣的信眾。不過，這幾年如果你造訪月老廟，可能會發現一個相當有趣的現象，那就是供桌上除了傳統的甜食餅乾，還多出了不少色彩鮮豔的偶像周邊、小卡，甚至是整張演唱會座位圖。原來，在台灣的追星圈中，流傳著一個不成文的「小規定」，也就是在演唱會門票開賣前，或是重要抽票活動之際，除了守在電腦前，更要虔誠地來到月老面前，祈求月老爺爺能「神助攻」，讓自己的紅線直接連接到最想去的演唱會位置。

▲台灣月老文化盛行，每逢七夕或重要節日，各大月老廟總是吸引滿滿求良緣的信眾。（圖：桃園市政府)

不求正緣求票緣！把月老當「見偶像的牽線高手」

為何追星族相信月老能幫忙搶票？由於許多粉絲將追星視為一種精神寄託，甚至是將偶像當作心中的精神靈魂或擬態戀人。既然月老掌管人間一切姻緣與人際緣分，那這份「與偶像見面的緣分」，自然也在月老的管轄範圍內。對粉絲而言，拜月老並非為了尋找現實中的另一半，而是希望月老能發揮「牽線」的神力，將自己與偶像原本平行的兩條線連在一起，順利搶到門票、買到好座位，或是能擁有近距離見面的機會。

▲粉絲將追星視為精神寄託，相信掌管人際緣分的月老也能幫忙牽起與偶像的見面緣分。（圖：台北市政府）

拜月老不求桃花！連外媒都震驚的台灣追星文化

也因此，這股獨特的「搶票求神助攻」風潮，也陸續吸引了如路透社（Reuters）、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）以及韓媒等國外媒體的關注。報導中就曾描繪過台灣粉絲為搶購韓團BTS演唱會門票，積極造訪台北龍山寺，在供桌上除了擺放代表偶像顏色的包裝零食、乖乖，還有偶像小卡、應援棒、手寫願望清單以及詳細的演唱會座位圖，甚至還流傳著「就算影響正緣也要搶票拜月老」的有趣說法，將台灣獨特的追星文化展露無遺。

▲台灣追星族拜月老求票的現象紅到國外，吸引路透社與新加坡《海峽時報》等外媒報導。(圖：AI生成)

科學盡頭是玄學！七夕限定「粉紅乖乖」搶票才會乖

就在這一年一度的七夕情人節來臨之際，同樣也是台灣玄學之友的乖乖，也特別推出全台限量20520包的「乖乖香濃巧克力─月老限定版」。這款採用期間限定特殊包裝的「粉紅乖乖」，上頭不僅有月老的加持圖案，還帶有「愛你我愛你」的甜蜜祝福寓意。新品一經曝光，立刻引起追星族大讚：「乖乖真的有夠懂」、「我要帶它去拜月老」等。如果各位近期有搶票需求，不妨入手一包試試，畢竟科學的盡頭，始終都是玄學。

▲應景七夕情人節，乖乖特別推出全台限量20520包的「乖乖香濃巧克力─月老限定版」。(圖：乖乖)

追星人搶票拜月老怎麼拜？手燈零食先準備好

以下幫大家稍微整理參拜重點，不過此民俗說法與求神玄學僅供參考，請勿過度迷信。搶票時仍需保持網路順暢並遵守售票系統規範，祝各位追星族都能順利搶到心儀門票！

1. 參拜準備與特色供品

偶像小卡與個人應援周邊：將想要搶票的偶像相片、小卡或娃娃放在供桌上，方便月老認明「牽線對象」。

演唱會座位圖與願望清單：準備印有演唱會日期、場地、希望搶到的票區與票價資訊的紙條，甚至標註目標排數，資訊越詳細越好。

紫色或特定應援色包裝零食：挑選偶像應援色的零食。

乖乖餅乾：可選購傳統綠色包裝或限定版，向月老祈求電腦系統、售票頁面與搶票過程都能「乖乖」順利運作。

傳統甜食供品：月老喜愛甜食，可額外準備糖果、巧克力、桂圓或紅棗，象徵甜甜美美與早日結緣。 2. 正確參拜流程與口訣 先拜主神與天公：進入廟宇後，依照告示順序先向天公爐及主神參拜，表達對廟宇神明的敬意，再前往月老殿。向月老報上個人資料，包括姓名、出生年月日（農曆或國曆須說明）、現居地址。

詳細描述搶票願望：說明偶像團體／藝人名稱，以及演唱會的日期、時間、地點（如高雄巨蛋、台北小巨蛋）。說明期望搶到的票價區域、排數或張數。誠心祈求月老運用姻緣紅線，將自己的座位與偶像的舞台牽在一起。

插香與插卡：若廟宇允許，可將願望清單與小卡疊放在供桌上的供品旁，參拜完畢後靜置一段時間讓神明審閱。 3. 參拜注意事項與過香爐 過香爐加持：若有購買或求得應援平安符、小卡或限定版乖乖，可以在參拜結束後，順時針繞月老主香爐三圈，吸取香火加持。

禮貌還願：若幸運搶到神席或順利入場，別忘了在演唱會結束後或擇日回到廟裡向月老謝神還願，準備甜食感謝神明的慈悲助攻。

▲追星族虔誠向月老參拜並將周邊過香爐加持，透過完整禮儀祈求神明賜予演唱會神席好運。（圖：台北市政府）

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