壽司郎DIGIRO數位店插旗大巨蛋！免費多一貫生鮭魚，7大優惠搶先吃。

編輯 鄭雅之 表示：萌抱壽司便當盒也太可愛！我需要這療癒小廢物啊～

SOGO大巨蛋「遠東GARDEN CITY」試營運開幕必吃迴轉壽司推薦！台北人等超久的大巨蛋商場棟終於將在本週末8/22正式試營運，館內規劃超過150間美食進駐，而大家最愛的迴轉壽司由「壽司郎」帶來新型態DIGIRO數位店，引進在大阪萬博爆紅的大型螢幕點餐機體驗，讓大家不論是看完球賽或是演唱會，都能順道享受充滿驚喜與話題的吃壽司樂趣。

▲壽司郎試營運限定生鮭魚2加1貫，首週特價60元限時限量開吃。 ▲壽司郎遠東GARDEN CITY大巨蛋店櫃檯區，設有自動報到機與叫號顯示螢幕。





壽司郎DIGIRO超大螢幕點餐還能玩遊戲

這次大巨蛋門市佔地近百坪，提供多達146席舒適座位，最大賣點就是每桌配置的巨型數位螢幕，不僅支援雙人同時操作，還能自由切換「萌抱壽司模式」等可愛介面，點完餐後餐點會經由專屬軌道精準送達，只要集滿飽足感分數還會自動觸發小遊戲，不論是朋友聚會或是帶小朋友用餐都超級歡樂。

▲壽司郎大巨蛋店寬敞用餐區，全店近百坪空間並設有146席座位。





大巨蛋店插旗推生鮭魚、鮪魚大腹特價

為歡慶試營運，壽司郎推出兩波超劃算的開幕限定餐點，首波從8月22日至8月28日搶先推出「生鮭魚2+1貫」只要60元，讓鮭魚控一次吃個爽快，第二波從8月29日至9月4日接力推出「極上鮪魚大腹」只要40元銅板價，還有香濃的「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」特價30元，數量有限想吃可要趁早。

▲壽司郎開幕限定餐點極上鮪魚大腹，試營運期間享40元銅板優惠價。





開幕滿額送限定好禮與折價券

除了人氣限定餐點優惠之外，壽司郎也針對遠東GARDEN CITY大巨蛋店開幕加碼好康三重送，試營運期間單筆消費滿400元並出示臉書按讚畫面，就能免費拿到獨家資料夾與後續能使用的折價卡，帶12歲以下小朋友來用餐還能享兒童卡點數加贈，另外只要在線上分享店內用餐照片，還有機會幸運抽中限量精美的「萌抱壽司便當盒」，千萬別錯過。

▲壽司郎線上抽獎贈品萌抱壽司便當盒，拍照打卡就有機會免費抽中。 ▲壽司郎期間限定黑糖蜜黃豆粉霜淇淋，開幕甜點特價只要30元。









壽司郎DIGIRO數位店 遠東GARDEN CITY大巨蛋店 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2（遠東GARDEN CITY）

電話：(02)2756-6142

試營運時間（8月22日至9月4日）：12:00至21:00

正式營運時間（9月5日起）：週日至週四11:00至21:30、週五至週六11:00至22:00





開幕限定餐點優惠

8月22日至8月28日：生鮭魚2+1貫，特價60元，數量有限售完為止。

8月29日至9月4日：極上鮪魚大腹，特價40元，數量有限售完為止。

8月29日至9月4日：黑糖蜜黃豆粉霜淇淋，特價30元，數量有限售完為止。





試營運優惠

滿額送限定資料夾：8月22日起，結帳出示官方FB按讚且單筆滿400元以上，即贈遠東GARDEN CITY大巨蛋店限定資料夾乙個，送完為止。

滿額送折價小卡：8月22日至8月28日，單筆消費折扣後滿400元以上，即贈折價小卡1張，下次消費滿300元即可折抵，使用期限至2026年9月30日止。

兒童集點加碼：8月22日至9月4日，12歲或國小（含）以下兒童用餐，兒童集點卡點數加贈1點，每人每日限一次。

線上曬圖抽獎活動：8月22日至9月4日，在店內拍下包含環境的用餐照片，上傳至官方指定貼文並按讚留言，即有機會抽中萌抱壽司便當盒乙個，共計10名。





大巨蛋美食推薦必吃！

推薦閱讀：四代目菊川鰻魚飯插旗大巨蛋！半價鰻魚飯搶先吃，遠東Garden City美食必吃。

推薦閱讀：只要百元就能吃板前天婦羅！日本橋金子半之助海外首店插旗台北信義區大巨蛋地下街

推薦閱讀：SOGO大巨蛋商場8/22試營運！3.8萬坪、500個品牌亮點，41間美食搶先曝光。