新世紀福音戰士展台北站！信義區EVA展超過500件畫稿首次來台，台灣限定展區、EVA周邊先看。

新世紀福音戰士展來台！超過500件EVA珍貴畫稿、設定資料，更有初號機模型來台，編輯鄭亦庭：EVA展覽限定周邊必須收。

新世紀福音戰士展來台！超人氣《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》即日起至10月4日於信義區新光三越A9館9樓開展，本次展覽以「線」為核心概念，超過500件珍貴畫稿、設定資料首度來台，還有初號機模型登場，台北站更特別打造「懷舊阿嬤家」限定展區、台北站限定EVA周邊，動漫迷快衝信義區EVA展朝聖。



▲新世紀福音戰士展來台！《新世紀福音戰士展：線》即日起至10月4日於信義區新光三越A9館9樓開展。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區EVA展現場展出超過500件珍貴原畫稿與設定資料，更特別推出台北限定展區、台北站限定周邊。(攝影：鄭亦庭)





信義區EVA展超過500件珍貴EVA畫稿首度來台

▲信義區新世紀福音戰士展以「線」為主題，大型原畫展區以真嗣、零、明日香、真理、薰劃分。(攝影：鄭亦庭)





信義區EVA展初號機必拍

▲信義區EVA展台北站必拍！《雜 前田真宏 雜畫集》封面的初號機插圖首次在台北站公開展出。(攝影：鄭亦庭)





展出大量新世紀福音戰士新劇場版製作資料

▲新世紀福音戰士展覽公開《新世紀福音戰士新劇場版》分鏡配置圖，保留導演與作畫監督修正指示原貌。(攝影：鄭亦庭)



▲新世紀福音戰士展覽台北站透過豐富的原畫、線稿展示，帶粉絲直擊創作者反覆推敲的動畫創作歷程。(攝影：鄭亦庭)





新世紀福音戰士展台北站限定展區、台北站限定周邊

▲新世紀福音戰士展台北站限定展區！以懷舊阿嬤家為主題，融合磨石子地板與復古家電打造打卡空間。(攝影：鄭亦庭)



▲新世紀福音戰士展台北站限定周邊！角色壓克力立牌、角色金屬收藏卡、壓克力吊飾等。(攝影：鄭亦庭)





新世紀福音戰士展覽限定周邊

▲新世紀福音戰士展覽限定周邊推薦！以展覽主視覺打造一系列實用系EVA周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲新世紀福音戰士展覽限定周邊推薦！使徒吊飾玩偶、造型抱枕毛毯與Q版使徒燈箱磁鐵都要收。(攝影：鄭亦庭)





《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》台北站 展覽資訊

《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》台北站限定入場特典

人氣動漫台北快閃店快跟上

本次信義區新世紀福音戰士展覽以「線」為核心，展出超過500件珍貴畫稿、設定資料與動畫製作素材，可以近距離觀賞角色輪廓、EVA機體結構、分鏡與美術背景，感受EVA世界觀的構建，一進入展區就能看到5位駕駛員原畫長廊，更以真嗣、零、明日香、真理、薰劃分大型原畫展區，讓粉絲近距離感受角色們的生動表情。信義區EVA展覽公開使徒設定資料、背景美術，也展示EVA初號機模型裝置，是以動畫製作中使用的初號機3D建模資料所打造，現場還設有角色的素描風展示板及對應動畫影像；而《雜 前田真宏 雜畫集》封面的初號機插圖也首次在台北站公開展出，更從日本限量引進該插圖的畫框磁鐵，以及結合箔燙印、擬真壓紋工藝的特殊印刷海報，EVA在粉絕對要收藏。信義區EVA展覽也大量展出《新世紀福音戰士新劇場版》系列的珍貴製作資料，透過大量分鏡配置圖與原畫，從熱血戰鬥畫面、彈鋼琴到角色生動的表情動作，都可以看到導演及作畫監督留下的修正指示原貌，帶大家深入感受創作者們在反覆推敲中，逐步完成這部經典動畫《新世紀福音戰士新》作品的創作歷程。本次EVA展覽台北站特別推出全新台北站限定繪製視覺，以「懷舊阿嬤家」為主題，將老電視、磨石子地板、復古家電等元素融合台灣老宅，角色們更吃著台灣美食，展場內設置台北限定視覺拍照區，更有一系列台北場限定周邊新品，包括壓克力立牌、角色金屬收藏卡、壓克力吊飾等，通通都只能在台北展場買到。除了台北限定商品，EVA展覽限定周邊也搬來台灣，不僅有主視覺系列周邊，更推出原畫與線稿系列明信片、文件夾、壓克力板畫、相框磁鐵；另外還有角色磁鐵套裝、Q版磁鐵盲抽，以及初號機與二號機的色紙、金屬杯墊，也推薦必買使徒吊飾玩偶、造型抱枕毛毯與Q版使徒燈箱磁鐵，快來信義區EVA展爆買一波。展覽期間：2026/08/14(五)～ 2026/10/04(日)展覽地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F宴會展演館開放時間：週日至週四 11:00 - 19:00(18:30 停止售票入場)週五週六及國定假日前夕 11:00 - 20:00(19:30 停止售票入場)票價：展期單人票480元第一階段特典凡購票入場，即可獲得台北站展覽限定彩色鉛筆乙支(共5色，隨機發放)、台北站展覽限定視覺著色紙乙張。第二階段特典凡購票入場，即可獲得台北站展覽限定視覺透卡乙張。(第一階段贈品發放完畢後，將接續發放第二階段贈品)

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▲信義區新世紀福音戰士展以「線」為主題，大型原畫展區以真嗣、零、明日香、真理、薰劃分。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區新世紀福音戰士展以「線」為主題，大型原畫展區以真嗣、零、明日香、真理、薰劃分。(攝影：鄭亦庭)



▲新世紀福音戰士展覽限定周邊推薦！初號機相框磁鐵、二號機色紙以及角色們磁鐵周邊等。(攝影：鄭亦庭)



▲新世紀福音戰士展覽限定周邊推薦！原畫與線稿系列明信片、文件夾、壓克力板畫等。(攝影：鄭亦庭)

