有買一送一！台灣全家Ｘ東京芭娜娜39元開吃，雪糕、生乳捲、布丁神還原。

全家Ｘ東京芭娜娜雪糕、布丁、泡芙6款聯名甜點超狂！編輯 鄭雅之 表示：有買一送一我先搶！

跟日本全家同步開賣！去日本東京必買伴手禮「東京芭娜娜」，這次和台日全家聯手打造跨國聯名甜點饗宴，分別在台灣、日本全家推出限定聯名東京芭娜娜甜點，讓大家在巷口就能輕鬆解鎖夢幻超商甜點。精心結合在地契作香蕉與日系靈魂內餡，打造出6款獨具特色的香蕉卡士達甜品，透過在地食材與日式職人精神的碰撞，台灣甜點控要搶一波。

▲全家跨海聯名東京熱門伴手禮TOKYO BANANA，一口氣開賣酷繽沙、泡芙與牛奶布丁等多款限定甜點。(攝影：鄭雅之) ▲全家攜手TOKYO BANANA打造香蕉卡士達泡芙與香蕉卡士達麵包，分別以雙層餡料與屏東在地契作香蕉泥呈現日系經典滋味。(攝影：鄭雅之)





台灣全家開賣東京芭娜娜聯名甜點

「香蕉卡士達泡芙」絕對是熱門首選，金黃外皮包裹著香濃卡士達，滿滿餡料入口即化。而「香蕉卡士達麵包」巧妙結合經典克林姆麵包，內餡選用屏東契作香蕉泥比例更提升至70%，帶有濃郁果香麵包早餐吃很療癒。質地滑順的「香蕉卡士達牛奶布丁」，則是散發著果香與奶香交織的迷人魅力，讓人吃完幸福感滿滿。

▲全家與TOKYO BANANA首度跨國聯名推出香蕉卡士達牛奶布丁，入口即化的滑順質地交織清甜香蕉與卡士達奶香。(攝影：鄭雅之)





東京芭娜娜冰品超消暑

也針對台灣炎熱氣候，推出質感滿分的「香蕉卡士達酷繽沙」解暑聖品，無論融合鮮奶的醇厚或是黑咖啡的苦甜，都是今夏必吃冰沙。而冰櫃中還有外型吸睛的「香蕉卡士達雪糕」，薄脆外層咬下瞬間迸發濃郁果香，雙重口感層次豐富，口味上完美呈現東京芭娜娜經典滋味，是辦公室下午茶不可或缺的療癒甜點。

▲全家獨家開賣香蕉卡士達雪糕，以可愛香蕉造型搭配煉乳巧克力脆皮，內餡裹入香蕉醬與卡士達雙醬堆疊豐富層次。(攝影：鄭雅之)

亞尼克東京芭娜娜生乳捲全家限定

此外，全家更特地聯手亞尼克，重磅推出話題度爆表的「香蕉卡士達生乳捲」，嚴選北海道優質奶霜融合濃郁香蕉內餡，蛋糕體細緻綿密且印有專屬標誌，是全家獨家限定款，不管是節慶送禮與親友分享的最佳選擇。

▲全家跨界攜手亞尼克打造香蕉卡士達生乳捲，嚴選北海道奶霜包裹香蕉卡士達雙重內餡，呈現細緻綿密的療癒口感。(攝影：鄭雅之) ▲香蕉卡士達生乳捲蛋糕體採用反捲手法並烙印TOKYO BANANA專屬標誌，從視覺到風味皆重現東京伴手禮記憶。(攝影：鄭雅之)

全家 ✕ TOKYO BANANA 聯名品項與售價資訊

香蕉卡士達麵包：單價39元

香蕉卡士達泡芙：單價42元

香蕉卡士達牛奶布丁：單價45元，8月19日開賣

香蕉卡士達雪糕：單價49元，8月19日開賣

香蕉卡士達酷繽沙：單價65元，8月19日開賣

香蕉卡士達生乳捲：1入795元，16入團購價7,200元（平均1入450元），8月3日開放預購、8月18日起取貨





全家 ✕ TOKYO BANANA 聯名優惠

香蕉卡士達麵包：8月18日起加入「早點來全家」，搭配指定飲品享59元組合價，「優惠趣」買一送一優惠

香蕉卡士達泡芙：8月19日起加入「午後輕鬆點」，購買指定中杯以上Let’s Café咖啡，享minimore甜點加購半價優惠

香蕉卡士達酷繽沙：8月19日至9月1日享嘗鮮優惠價59元

香蕉卡士達生乳捲：8月3起於全家預購型錄與會員APP開放預購，16入團購享特價7,200元（平均1入450元）





聯名話題吃不完！

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