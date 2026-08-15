花蓮微醺小旅行必吃！遠雄悅來秋草鍋物以職人慢燉黃金蜆湯、搶攻花蓮必吃美食。

遠雄悅來秋草鍋物以「蒜香壽豐黃金蜆湯」勇奪2026十大鍋物！資深編輯李維唐表示，該店將花蓮風土巧妙融入湯頭，職人慢燉的鮮甜層次使其在眾多品牌中脫穎而出，極具在地飲食代表性。

當太平洋的藍與花東縱谷的綠在眼前展開，造訪花蓮的理由總少不了一場讓心靈放空的小旅行。對於喜歡透過美食感受在地溫度的旅人來說，最療癒的時刻莫過於坐下來，細細品嚐一鍋凝聚山海精華的熱湯。位於太平洋海岸與花東縱谷之間的遠雄悅來大飯店，館內的秋草鍋物料理正是許多饕客口袋裡的口袋名單。這間餐廳長期以花蓮在地食材為靈感，近期更在經濟部商業發展署舉辦的「2026優質鍋物嘉年華」中大放異彩，以一道「蒜香壽豐黃金蜆湯」從全臺眾多知名品牌中脫穎而出，勇奪好湯組「十大鍋物」的官方肯定。

▲獲獎的「蒜香壽豐黃金蜆湯」選用壽豐鄉黃金蜆以細火慢燉熬煮，將原汁鮮甜與濃郁蒜香完美融合。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



官方認證的卓越質感！嚴謹評選驗證產地到餐桌理念

這場以「鍋遊臺灣好鍋湯底」為主題的2026優質鍋物嘉年華，評選過程十分繁複嚴謹。主辦單位透過專業的書面審查，評選會議以及實地走訪訪查等多道程序，從好湯組與好品組中挑選出最具代表性的在地鍋物。秋草鍋物料理能一舉拿下十大鍋物殊榮，不僅展現了廚藝團隊的硬實力，更代表著他們長期推動的在地飲食文化獲得了肯定。廚藝團隊多年來堅持「產地到餐桌零距離」的初衷，直接與花蓮13個鄉鎮契作無毒蔬果，嚴選優質肉品與在地海鮮，不上過度繁複的調味，讓旅人能直接吃出食材最純粹的本質。

▲《秋草鍋物料理》嚴選在地新鮮海鮮與無毒蔬果入鍋，呈現產地到餐桌零距離的極致風味。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

職人細火慢燉的鮮美！蒜香壽豐黃金蜆湯的味蕾溫柔

這次獲獎的靈魂主角「蒜香壽豐黃金蜆湯」，巧妙地把花蓮壽豐鄉的土地精華濃縮在一鍋湯裡。主廚嚴選來自壽豐的優質黃金蜆，耐心地以職人匠心細火慢燉，將黃金蜆原有的自然鮮甜完全釋放在湯頭中。接著堆疊上濃郁蒜香，讓湯頭入口時飽滿鮮醇，隨後散發出溫潤綿長的尾韻。這不單單是一碗鍋物湯底，更是將花蓮山海風土化為餐桌風景的精緻創作，讓人在微風徐徐的花蓮午後，透過一口熱湯感受土地的溫柔。

▲館內提供4款特色湯底與豐盛海陸陣容，從清爽海味到麻辣香氣皆能滿足饕客味蕾。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



從海洋鮮味到原鄉風味！4款特色湯底帶你巡禮花蓮

為了讓每一位到訪的旅人都能找到屬於自己的風味，秋草鍋物料理以花蓮風土為靈感，打造了4款風格鮮明的特色湯底。「七星潭昆布飛魚」以海洋鮮味為主軸，集結七星潭柴魚，昆布與豐濱飛魚一夜干的風味，展現出清爽又有層次的大海氣息。「豚骨原鄉樹豆湯」則將原住民傳統風味食材樹豆融入濃郁豚骨湯中，撞擊出山林與經典鍋物的巧妙滋味。「川味麻辣香料湯」選用多種中式藥材搭配燈籠椒與藤椒，呈現香而不嗆，辣中帶韻的重口味饗宴。4款湯底從海洋鮮味，原鄉山林到麻辣香氣應有盡有，讓味蕾隨時開啟一場驚喜之旅。

開啟專屬味蕾記憶！走進遠雄悅來享受祕境生活

對秋草鍋物料理而言，一鍋熱騰騰的鍋物就是一場從土地走進餐桌的微旅行。當在地的新鮮食材遇上職人對料理的執著，花蓮的山，海與土地故事便在煙霧裊裊中悄悄展開。遠雄悅來大飯店擁有一覽無遺的太平洋海景與精緻客房，並以「Destination, The New Start」的精神款待每一位到訪者。透過秋草鍋物料理榮獲2026十大鍋物的肯定，飯店也誠摯邀請各地旅人親自造訪花蓮，在暖意與鮮香交織的餐桌上，透過一鍋好湯認識花蓮，留下專屬的旅行記憶。

▲《秋草鍋物料理》餐廳內部空間充滿溫潤木質氛圍與優雅日式質感，提供舒適優雅的用餐環境。圖／遠雄悅來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理









2026優質鍋物嘉年華－好湯組十大鍋物榮譽展示與特色湯底推廣

活動時間： 評選結果於2026年正式頒布，獲獎湯底與特色鍋物即日起於館內常態供應

活動內容：

榮獲權威肯定： 遠雄悅來大飯店《秋草鍋物料理》參與由經濟部商業發展署舉辦的「2026優質鍋物嘉年華」，經由嚴謹的書面審查、評選會議與實地審查，從全臺眾多知名品牌中脫穎而出，勇奪好湯組「十大鍋物」殊榮。

主打獲獎湯底： 獲獎湯底「蒜香壽豐黃金蜆湯」嚴選花蓮壽豐鄉黃金蜆，由主廚以職人匠心細火慢燉，將黃金蜆自然鮮甜與濃郁蒜香完美融合，呈現鮮美醇厚、尾韻溫潤的花蓮山海風土美味。

理念貫徹： 廚藝團隊堅持「產地到餐桌零距離」理念，嚴選花蓮13鄉鎮契作無毒蔬果、在地特色食材及優質海鮮與肉品，不過度加工，尊重食材自然原味。

多樣化湯底選擇： 館內除獲獎湯底外，另提供3款以花蓮風土為靈感的特色湯底，包含「七星潭昆布飛魚」（融合七星潭柴魚、昆布與豐濱飛魚一夜干）、「豚骨原鄉樹豆湯」（結合原住民樹豆與濃郁豚骨）及「川味麻辣香料湯」（多種中式藥材搭配燈籠椒與藤椒），提供旅人多重味蕾體驗。





遠雄悅來大飯店《秋草鍋物料理》

店家地址： 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

官方網站： https://www.farglory-hotel.com.tw/

品嚐完這道暖心又暖胃的花蓮頂級鍋物後，不妨繼續探索花東縱谷還有哪些不可錯過的在地隱藏版美食。

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