告別傳統月餅！ButterSays推出5款中秋法式禮盒，預購享買10送1及最高82折優惠。

近年中秋送禮逐漸轉向追求生活品味。資深編輯李維唐表示，消費者對應景糕餅的疲乏感讓法式甜點成為新寵，ButterSays嚴選艾許奶油等頂級原料，勢必掀起今年秋節贈禮新風潮。

每逢中秋佳節，許多人總會在挑選禮盒時陷入沉思。過去家家戶戶習以為常的蛋黃酥與綠豆椪等傳統糕餅，雖然洋溢著濃厚的節慶氣息，但也常讓人擔心熱量與甜膩感。近年來，大家的送禮哲學正悄悄產生質變，從單純講究應景，轉而追求一份能展現生活美學與品味的貼心祝福。看準這股質感生活的風潮，精品甜點品牌ButterSays今年以法式烘焙工藝結合頂級食材，精心為中秋節量身打造了5款精緻禮盒。從法式綜合禮盒、艾許奶油費南雪禮盒、綜合費南雪禮盒，到海鹽芝士雪茄捲禮盒與綜合雪茄捲禮盒，為節慶帶來煥然一新的優雅滋味。即日起至8月15日開放預購，除了同品項享有買10送1優惠之外，企業大宗團購最高更能享有82折折扣，成為今年中秋傳遞心意的新焦點。

▲法式綜合禮盒精選艾許奶油費南雪、布列塔尼鳳梨酥與杏仁脆脆三款經典甜點，呈現浪漫的法式下午茶風情。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐



嚴選頂級食材與法式工藝注入日常美學

一份美好的甜點，往往能為平凡的日常帶來滿滿的幸福感。ButterSays認為，精品甜點的價值不單只是美味，更源自於對微小細節的執著。品牌特別嚴選來自法國的頂級艾許奶油等高品質原料，以天然純粹的奶香與細膩口感，呈現出法式甜點最迷人的本質。不論是經典的費南雪或是酥脆的雪茄捲，每一道程序都嚴格遵循法式烘焙精神，賦予甜點豐富且有層次的香氣。搭配簡約優雅的盒裝設計，讓整份禮盒不再只是過節的應景物品，更像是一件值得與親友細細品味與分享的生活藝術品。

▲海鹽芝士雪茄捲禮盒附贈專屬質感手提袋，獨立包裝完美封存剛出爐般的輕盈酥脆。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐整理

▲ButterSays明星商品艾許奶油費南雪禮盒，選用法國艾許奶油與日本北海道江別製粉製作，展現微酥濕潤的極致口感。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐整理

經典艾許奶油費南雪帶來舌尖上的極致饗宴

在品牌眾多作品中，最令人矚目的莫過於明星商品艾許奶油費南雪禮盒，8入裝售價690元。這款費南雪選用日本北海道江別製粉結合法國艾許奶油製作，經過高溫烘焙後，會散發出讓人難以抗拒的焦化奶油香氣。外層微酥、內裡濕潤柔軟，完美詮釋了法式費南雪最吸引人的層次口感。如果想一次體驗不同的風味變化，綜合費南雪禮盒8入裝售價730元則是極佳選擇。禮盒內包含4入經典艾許奶油費南雪，以及4入採用法國莊園66%苦甜巧克力製作的莊園巧克力費南雪。濃郁的可可香氣帶有微苦回甘的尾韻，讓人可以在奶香與巧克力之間細細品味截然不同的法式魅力。

▲綜合費南雪禮盒採用精美雙格盒裝，完美封存艾許奶油費南雪與莊園巧克力費南雪的細致美味。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐整理

鹹甜交織的海鹽芝士雪茄捲顛覆中秋印象

除了糕點類甜點，輕盈酥脆的雪茄捲也是近年辦公室下午茶與年輕族群送禮的热門首選。人氣極高的海鹽芝士雪茄捲禮盒，12入裝售價450元，以薄脆的層層餅皮包裹著濃郁芝士香氣，並特別以海鹽點綴，讓鹹與甜之間達到恰到好處的平衡。每一支雪茄捲都採用獨立包裝，能完美封存剛出爐般的酥脆口感，徹底跳脫傳統中秋糕餅偏甜的既定印象。另一款綜合雪茄捲禮盒12入裝售價480元，則精選海鹽芝士雪茄捲與可可雪茄捲各6入。可可雪茄捲呈現醇厚的可可風味，兩者相互襯托，無論是個人獨享或是與辦公室夥伴分享，都能感受多元的口感樂趣。

▲綜合雪茄捲禮盒同時收錄海鹽芝士與可可兩種人氣口味，極致酥脆的層次令人一吃就愛上。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐整理



巧妙融合台法風味的巴黎午茶體驗

對於喜歡豐富多樣口感的人來說，法式綜合禮盒12入裝售價780元無疑是一場精彩的味覺旅程。盒內一次集結了艾許奶油費南雪、布列塔尼鳳梨酥與杏仁脆脆三款經典之作。其中最特別的就是布列塔尼鳳梨酥，將法國布列塔尼奶油工藝巧妙結合台灣在地鳳梨風味，在熟悉的節慶滋味中注入法式層次。搭配香氣濃郁且口感酥脆的杏仁脆脆，讓收禮者彷彿置身於巴黎的午茶時光，感受不同文化交織出的美好風味。

▲法式綜合禮盒將台灣在地鳳梨餡結合法國奶油工藝，打造兼具在地情感與頂級質感的送禮選擇。 圖／ButterSays提供；窩客島編輯李維唐整理





ButterSays中秋法式精品禮盒預購活動

活動時間：即日起至8月15日止

活動內容：

預購期間購買同品項禮盒享買10送1優惠

企業團購消費滿1萬元享92折

企業團購消費滿2萬元享9折

企業團購消費滿5萬元享85折

企業團購消費滿10萬元享82折

艾許奶油費南雪禮盒

8入裝售價690元，選用日本北海道江別製粉搭配法國艾許奶油製作，高溫烘焙後散發焦化奶油香氣，外層微酥且內裡濕潤柔軟，為品牌最具代表性的明星商品。

海鹽芝士雪茄捲禮盒

12入裝售價450元，以多層薄脆餅皮包裹濃郁芝士香氣，並特別以海鹽點綴，呈現鹹甜平衡的細致口感，每支皆採用獨立包裝封存酥脆度。

法式綜合禮盒

12入裝售價780元，一次集結艾許奶油費南雪、布列塔尼鳳梨酥與杏仁脆脆三款商品，其中布列塔尼鳳梨酥將法國布列塔尼奶油工藝結合台灣鳳梨風味，展現台法融合特色。

綜合費南雪禮盒

8入裝售價730元，內含4入艾許奶油費南雪與4入莊園巧克力費南雪，後者採用法國莊園66%苦甜巧克力製作，呈現醇厚可可香氣與微苦回甘風味。

綜合雪茄捲禮盒

12入裝售價480元，精選海鹽芝士雪茄捲與可可雪茄捲各6入，前者呈現鹹甜層次，後者展現深沉可可風味，滿足多元分享需求。

官方網站：www.buttersays.com





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