日本皇室御用級甜點進駐！神戶風月堂中秋限定禮盒，台灣獨家薄脆法蘭酥伴手禮搶購指南。

創立逾130年的日本皇室御用甜點神戶風月堂推出台灣限定花月相映中秋禮盒，並快閃台北與台中。資深編輯李維唐表示，這款以0.1公分極薄法蘭酥結合瀨戶內檸檬香檸可可的極緻工藝，兼具節慶美學與口感層次，是2026年最具話題性與收藏價值的頂級中秋伴手禮首選。

長達130多年的光陰裡，日本皇室御用甜點品牌神戶風月堂，始終在烘焙爐火前維持著一貫的細膩與講究。對許多甜點愛好者而言，品牌的意義早已超越糕餅本身，而是每一個值得紀念的日常時刻裡，遞到親友手中的那份溫暖與祝福。為了讓台灣消費者更能隨時品嚐到這份傳承百年的幸福滋味，神戶風月堂持續深化在地布局，繼今年6月於新光三越台北信義新天地A8館開設全台首店後，全台第二家直營門市也確定於9月中旬正式落腳新光三越台中中港店B2F。



考量到中秋佳節臨近，許多行家急著挑選合適的節慶禮盒，台中首家快閃店即日起已於新光三越台中中港店10樓率先開跑，台北SOGO忠孝館B2快閃店也安排於8月21日至9月13日隆重登場，讓南北兩地的民眾都能在秋意漸濃的時節裡，親自感受來自神戶的甜點魅力。

▲神戶風月堂台灣限定花月相映中秋緋紅綜合禮盒，擺設經典法蘭酥與精緻烤餅，呈現溫暖質感氛圍。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲神戶風月堂經典法蘭酥鐵盒系列，搭配極薄酥脆餅皮與茶飲，展現日式職人精神。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理

花月相映交織出的團圓美學，0.1公分極薄法蘭酥的職人堅持

為迎接一年一度的中秋佳節，神戶風月堂特別傾力打造「台灣限定花月相映中秋系列」。設計團隊以「團圓、分享、祝福」為起點，將皎潔月色、盛放繁花與躍動玉兔完美融入包裝中。若仔細端詳盒面細節，還能驚喜發現神戶港塔、異人館與港灣天際線的優雅線條，象徵著一份從日本神戶跨海傳遞至台灣、共賞同一輪明月的深刻情誼。整個系列禮盒價格設定自NT480至NT3,000不等，同時貼心提供企業多盒數訂購方案，精準回應不同的送禮需求。



這份禮盒的核心魂魄，正是品牌最具代表性的經典法蘭酥（GAUFRES）。自1927年誕生以來，這項甜點就一直是神戶風月堂的鎮店之寶。烘焙職人憑藉多年經驗與精準溫控，將麵糊壓烤成僅約0.1公分極薄度的餅皮，口感輕盈酥脆且入口即化，搭配濃郁而不甜膩的奶油內餡，在看似簡約的形式中展現出豐厚的風味層次。



本次中秋緋紅綜合禮盒特別收錄多達14種豐富風味，包含香草、草莓、可可、抹茶、紅茶與咖啡等不同款式的法蘭酥與雙圓餅乾。針對喜愛大氣質感的高端送禮族群，經典巨型法蘭酥鐵盒兼具精緻與收藏價值，而適合一口享用的迷你法蘭酥與風味醇厚的大人風味法蘭酥，則讓茶餘飯後的點心時光多了幾分從容與優雅。

▲神戶風月堂多款精緻餅乾與經典法蘭酥特寫，呈現豐富口感與輕盈酥脆層次。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲神戶風月堂花月相映禮盒映照皎潔月色與紅潤背景，傳遞跨海團圓的中秋祝福。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理

盛夏瀨戶內檸檬的清爽回眸，香檸可可限量系列再現酸甜平衡

除了中秋經典之作外，曾經一上架就被搶購一空的季節限定「香檸可可系列」，也在眾人期待下於盛夏驚喜回歸。研發團隊嚴選日本瀨戶內地區生產的檸檬，將新鮮檸檬汁與檸檬皮的清香揉入餅體中，與香濃溫潤的可可和入口即化的白巧克力巧妙融合，拼貼出一幅酸甜和諧的味覺地圖。



本系列共推出3款禮盒規格，包含售價NT920的檸檬風味綜合餅乾（22入）、售價NT420的檸檬風味迷你法蘭酥（12入），以及售價NT$500的檸檬風味可可雙圓餅乾（10入）。當薄如花瓣的法蘭酥餅皮夾入酸甜清爽的香檸內餡，清新果香隨即在口中層層鋪展，伴隨柔和奶香讓人回味無窮；可可雙圓餅乾則以極致的風味平衡，為炎熱的夏末秋初帶來一絲沁爽宜人的果韻，綜合禮盒更同步換上2026台灣限定中秋新裝，成為許多人心目中犒賞自己或贈送好友的夢幻逸品。

▲神戶風月堂香檸可可系列禮盒，融合瀨戶內檸檬果香與夜空月影情境，帶來清爽夏日風味。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理



話題IP跨界聯名與全台購買管道全解析

為了讓傳統烘焙工藝煥發新意，神戶風月堂今年更攜手姊妹品牌Lespoir，與日本超人氣療癒系IP跨界合作推出限定包裝禮盒，預計於八月底正式開賣。全系列涵蓋兩款話題IP與五種產品規格，包含售價NT320的迷你法蘭酥（6入）、售價NT920的三罐裝迷你法蘭酥（18入），以及售價NT$820的Lespoir浪漫花卉限定禮盒（奶油薄煎餅24入），將可愛溫馨的視覺造型與經典美好的美味結合，極具收藏價值。



想要親自挑選或預購神戶風月堂系列禮盒的消費者，可前往新光三越台北信義新天地A8館B2專櫃，或前往新光三越台中中港店10樓快閃店（即日起至8月31日）與SOGO台北忠孝館B2快閃店（8月21日至9月13日）選購，台中中港店B2直營門市與遠東Garden City大巨蛋門市也即將陸續盛大開幕。此外，品牌亦同步開通官方網站、LINE禮物線上商店、各大百貨線上購物平台與中秋預購手冊，提供消費者多元且便利的選購體驗。

▲神戶風月堂台灣限定花月相映中秋禮盒，以月影與繁花包裝設計交織出濃郁團圓意象。圖／神戶風月堂提供；窩客島編輯李維唐整理





神戶風月堂中秋限定禮盒發售與快閃巡迴

活動時間：

台中中港店10樓快閃店：即日起至2026年8月31日

台北忠孝館B2快閃店：2026年8月21日至2026年9月13日

人氣IP系列禮盒發售：預計2026年8月底正式上市

台中中港店B2直營門市盛大開幕：2026年9月中下旬

台灣限定花月相映中秋系列

專為台灣市場設計限定包裝，推出緋紅綜合禮盒（22入至46入，售價NT880−NT1,780）、經典法蘭酥禮盒（6入至42入，售價NT480−NT3,000）、大人風味法蘭酥禮盒（6入至12入，售價NT480−NT880）、迷你法蘭酥禮盒（24入至54入，售價NT$1,080），並同步提供企業大宗訂購優惠方案。

盛夏限定香檸可可系列

選用瀨戶內檸檬揉合可可風味超限量回歸，推出檸檬風味綜合餅乾（22入售價NT920）、檸檬風味迷你法蘭酥（12入售價NT420）、檸檬風味可可雙圓餅乾（10入售價NT$500），綜合禮盒同步換上2026台灣限定中秋包裝。

人氣IP跨界聯名系列

攜手姊妹品牌Lespoir與熱門IP合作，推出迷你法蘭酥單盒6入（售價NT320）、三罐裝18入（售價NT920）以及Lespoir浪漫花卉限定禮盒24入（售價NT$820）。

神戶風月堂台灣官方網站 www.kobefugetsudo.com





品嚐完來自日本神戶的百年職人甜點後，若想探索更多精緻又道地的節慶送禮靈感，不妨繼續往下閱讀相關報導

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