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日本哈利波特專賣店插旗台中！哈利波特魔法之地台中店開幕送托特包，入場方式搶先看。

哈利波特–魔法之地Harry Potter - Mahou Dokoro哈利波特專賣店台中店LaLaport 台中
2026-08-10 13:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:Harry Potter – Mahou Dokoro
編輯 鄭亦庭

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哈利波特粉衝！日本哈利波特專賣店「哈利波特–魔法之地」插旗LaLaport 台中，編輯鄭亦庭表示：滿額還送台中店開幕紀念托特包。

日本哈利波特專賣店插旗台中！為紀念《哈利波特：神祕的魔法石》電影版上映 25周年，來自日本官方授權周邊品牌Harry Potter – Mahou Dokoro「哈利波特–魔法之地」宣布首度進駐台中，即將於8月22日在LaLaport 台中2樓開幕，現場有多款台中店先行販售新品，打卡送限定貼紙、滿額還送台中店開幕紀念托特包，哈利波特專賣店台中店必買周邊搶先看，哈利波特粉準備衝台中。

▲日本哈利波特專賣店插旗台中！Harry Potter – Mahou Dokoro「哈利波特–魔法之地」將於今年8月正式進駐LaLaport台中。
▲日本哈利波特專賣店插旗台中！Harry Potter – Mahou Dokoro「哈利波特–魔法之地」將於今年8月正式進駐LaLaport台中。
▲哈利波特專賣店台中店先行販售商品！霍格華茲四學院系列必買「級長掛鍊徽章」，鍊條還可以自由拆卸。
▲哈利波特專賣店台中店先行販售商品！霍格華茲四學院系列必買「級長掛鍊徽章」，鍊條還可以自由拆卸。

哈利波特專賣店台中店開幕入場方式

哈利波特魔法之地首度進駐台中，從商品陳列到設計細節，每一處都融入《哈利波特》電影的經典元素，在台中打造沉浸式哈利波特魔法空間氛圍，想要在開幕初期前來朝聖，要注意這次開幕初期將實施嚴謹的人潮管控，以「分場次、分時段」開放入場方式進行，現場採取現場排隊、入店整理券兩種方式入場，且均保留名額，讓大家舒適逛店。
▲哈利波特專賣店台中店旅行系列周邊！哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包等。
▲哈利波特專賣店台中店旅行系列周邊！哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包等。

哈利波特專賣店台中店先行販售商品

哈利波特專賣店台中店開幕將推出多款台中店先行販售商品，搶先滿足粉絲收藏，霍格華茲四學院系列必買「級長掛鍊徽章」以霍格華茲的級長徽章與學院代表動物為設計，鍊條還可以自由拆卸，別在外套、包包上都很有質感，四學院罐型玻璃杯以經典罐型杯身搭配花卉圖騰設計，讓粉絲們在日常生活中就能用到哈利波特周邊。
▲哈利波特專賣店台中店先行販售商品！四學院罐型玻璃杯以經典罐型杯身搭配花卉圖騰設計。
▲哈利波特專賣店台中店先行販售商品！四學院罐型玻璃杯以經典罐型杯身搭配花卉圖騰設計。

哈利波特旅行系列周邊

哈利波特台中店也有多個旅行系列周邊，像是哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包、盥洗包、束口袋等，都以四學院為主題推出4款設計，服飾收納包更貼心設計魔杖專屬夾層，用來收納攜帶巫師袍、魔杖超適合，讓哈利波特迷出門旅遊充滿儀式感。
▲哈利波特專賣店台中店旅行系列周邊！哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包等。
▲哈利波特專賣店台中店旅行系列周邊！哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包等。

哈利波特台中店必買魔法部系列

這次哈利波特台中店也絕對要收魔法部系列，限量發售的「古典風手錶 哈利波特 魔法部」以深藍錶帶搭配魔法部主題錶盤，「魔法部護照套」以經典深藍色調，可以完整收納證件、重要卡片，現場還有魔法部巫師袍、飾品，以及限量「夢境系列小椅子」，四學院象徵動物搭配花卉刺繡，放在玄關、客廳都超好看。
▲哈利波特台中店必買魔法部系列！哈利波特魔法部古典風手錶、魔法部護照套，哈利波特鐵粉必搶。
▲哈利波特台中店必買魔法部系列！哈利波特魔法部古典風手錶、魔法部護照套，哈利波特鐵粉必搶。
▲哈利波特台中店必買推薦！限量開賣「夢境系列小椅子」有著四學院象徵動物搭配花卉刺繡。
▲哈利波特台中店必買推薦！限量開賣「夢境系列小椅子」有著四學院象徵動物搭配花卉刺繡。

哈利波特專賣店台中店滿額送紀念托特包

這次為紀念哈利波特台中店開幕，特別推出全新「台中店開幕紀念托特包」，以質感金屬光澤呈現霍格華茲校徽，開幕期間只要單筆消費滿1800元，就直接免費贈送，此外，在店內拍照打卡就送限定貼紙，快把握開幕時間來台中LaLaport朝聖、收哈利波特周邊。
▲哈利波特專賣店台中店滿額送！單筆消費滿1800元，直接免費送「台中店開幕紀念托特包」。
▲哈利波特專賣店台中店滿額送！單筆消費滿1800元，直接免費送「台中店開幕紀念托特包」。

Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店 店舖資訊

地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 北館2樓(台中市東區進德路600號)
營業時間：週一至週五 11:00~22:00
週六、週日(含國定假日) 10:30~22:00
(依商場公告時間為準)
店舖面積：75坪
詳細入店辦法請見：https://reurl.cc/RRX8k9

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