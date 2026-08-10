日本哈利波特專賣店插旗台中！哈利波特魔法之地台中店開幕送托特包，入場方式搶先看。

哈利波特粉衝！日本哈利波特專賣店「哈利波特–魔法之地」插旗LaLaport 台中，編輯鄭亦庭表示：滿額還送台中店開幕紀念托特包。
日本哈利波特專賣店插旗台中！為紀念《哈利波特：神祕的魔法石》電影版上映 25周年，來自日本官方授權周邊品牌Harry Potter – Mahou Dokoro「哈利波特–魔法之地」宣布首度進駐台中，即將於8月22日在LaLaport 台中2樓開幕，現場有多款台中店先行販售新品，打卡送限定貼紙、滿額還送台中店開幕紀念托特包，哈利波特專賣店台中店必買周邊搶先看，哈利波特粉準備衝台中。
哈利波特專賣店台中店開幕入場方式哈利波特魔法之地首度進駐台中，從商品陳列到設計細節，每一處都融入《哈利波特》電影的經典元素，在台中打造沉浸式哈利波特魔法空間氛圍，想要在開幕初期前來朝聖，要注意這次開幕初期將實施嚴謹的人潮管控，以「分場次、分時段」開放入場方式進行，現場採取現場排隊、入店整理券兩種方式入場，且均保留名額，讓大家舒適逛店。
哈利波特專賣店台中店先行販售商品哈利波特專賣店台中店開幕將推出多款台中店先行販售商品，搶先滿足粉絲收藏，霍格華茲四學院系列必買「級長掛鍊徽章」以霍格華茲的級長徽章與學院代表動物為設計，鍊條還可以自由拆卸，別在外套、包包上都很有質感，四學院罐型玻璃杯以經典罐型杯身搭配花卉圖騰設計，讓粉絲們在日常生活中就能用到哈利波特周邊。
哈利波特旅行系列周邊哈利波特台中店也有多個旅行系列周邊，像是哈利波特×Flapper 護照套、服飾收納包、盥洗包、束口袋等，都以四學院為主題推出4款設計，服飾收納包更貼心設計魔杖專屬夾層，用來收納攜帶巫師袍、魔杖超適合，讓哈利波特迷出門旅遊充滿儀式感。
哈利波特台中店必買魔法部系列這次哈利波特台中店也絕對要收魔法部系列，限量發售的「古典風手錶 哈利波特 魔法部」以深藍錶帶搭配魔法部主題錶盤，「魔法部護照套」以經典深藍色調，可以完整收納證件、重要卡片，現場還有魔法部巫師袍、飾品，以及限量「夢境系列小椅子」，四學院象徵動物搭配花卉刺繡，放在玄關、客廳都超好看。
哈利波特專賣店台中店滿額送紀念托特包這次為紀念哈利波特台中店開幕，特別推出全新「台中店開幕紀念托特包」，以質感金屬光澤呈現霍格華茲校徽，開幕期間只要單筆消費滿1800元，就直接免費贈送，此外，在店內拍照打卡就送限定貼紙，快把握開幕時間來台中LaLaport朝聖、收哈利波特周邊。
Harry Potter - Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店 店舖資訊地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 北館2樓(台中市東區進德路600號)
營業時間：週一至週五 11:00~22:00
週六、週日(含國定假日) 10:30~22:00
(依商場公告時間為準)
店舖面積：75坪
詳細入店辦法請見：https://reurl.cc/RRX8k9
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