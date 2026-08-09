繼光香香雞Ｘ一拳超人聯名！點餐就送磁鐵盲包，超帥地毯只送不賣。

編輯 鄭雅之 表示，繼光香香雞Ｘ一拳超人聯名買套餐就送盲包，好欠收藏！

當熱血動漫碰上台式炸雞超欠吃！繼光香香雞重磅推出一拳超人聯名活動，特別推出限定「聯名套餐」並隨餐贈送隨機角色盲包。令人驚喜的是，現場加價10元還能參加抽獎活動，有機會獲得超限量地毯與餐點折扣，帶給粉絲與饕客雙重滿足。

▲一拳超人攜手繼光香香雞推出聯名套餐與限定周邊，包含角色盲包、馬克杯及絨毛地毯引爆熱烈討論。 ▲一拳超人角色磁鐵盲包呈現大吉爾與戰慄的龍卷，吸引動漫迷與饕客前往門市收藏。





熱血動漫強強聯手金獎現炸美味

一拳超人第三季描述埼玉與怪人協會的激烈對決，精彩絕倫的打鬥場面深深吸引廣大粉絲。深耕市場近53年的繼光香香雞堅持現點現炸，憑藉皮脆肉多汁的經典風味榮獲國際風味評鑑所肯定。繼光香香雞將人氣英雄結合台式美食，打造出充滿熱情與美味的視覺味蕾饗宴。

▲繼光香香雞聯名角色磁鐵盲包驚喜登場，精緻呈現餓狼、埼玉與傑諾斯等帥氣角色。





限定周邊與造型盲包引發蒐集熱潮

本次合作特別推出10款聯名角色磁鐵盲包，全套組699元，限量100組供動漫迷收藏。此外，也推出限定版單購「角色磁鐵盲包」59元、「角色杯墊」99元和「造型馬克杯」299元。多款精緻實用的日常小物，讓大家品嚐美食同時享受收集英雄的樂趣。

▲一拳超人聯名角色杯墊推出埼玉與傑諾斯兩款造型，成為生活實用且具質感的周邊商品。





繼光爽抽抽驚喜加碼抽限量地毯

民眾前往門市購買聯名套餐即可加價10元參加「繼光爽抽抽」活動，每間門市準備100個中獎名額。獎項包含限量只送不賣的「聯名絨毛地毯」、「香香炸雞XL」免費兌換券以及整單5折優惠。折抵券可在2026年9月1日至10月4日期間使用，為饕客帶來滿滿驚喜。

▲埼玉造型馬克杯展現熱血英雄風格，精緻設計讓動漫迷享受美食的同時也能輕鬆珍藏。 ▲繼光爽抽抽活動加碼送出限定只送不賣的超大紅拳頭絨毛地毯，引發全台強烈搶購熱潮。

繼光香香雞Ｘ一拳超人聯名 活動資訊

購買聯名套餐隨餐附贈聯名角色磁鐵盲包1個，隨機提供共10款。

全台門市於7月23日下午5點開賣10款全套磁鐵組，售價699元且限量100組。

周邊商品開放單購，盲包59元、角色杯墊99元、造型馬克杯299元。

購買聯名套餐加價10元可參加繼光爽抽抽，每店限量100個獎項包含絨毛地毯與免費炸雞等好禮。

抽獎折扣券與兌換券可在2026年9月1日至10月4日使用，桃園機場二航店不適用。





2026速食新品都要吃！

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