牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店快閃高雄台北！沉浸式體驗流程與抽賞攻略搶先看。

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶主題快閃店首度進駐高雄夢時代，推出全台首創「洗澡、量體重」沉浸式養殖體驗與近百款日本周邊。資深編輯李維唐表示：「這次展覽成功打破傳統快閃店僅供拍照的框架，透過台灣在地養殖文化的跨界結合，大幅提升互動樂趣與社群擴散價值。」

去年在香港與澳門社群刷屏的超萌牡蠣寶寶，終於帶著滿滿的童話浪漫來到台灣。8月7日起，迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶主題養殖中心期間限定店在高雄夢時代展開第一站，9月接著巡迴至台北，讓喜歡迪士尼與療癒周邊的粉絲不必搭飛機出國，就能親身走入這座充滿奇想的童話空間。這次活動不只是把經典動畫搬進百貨角落，更悄悄結合台灣在地牡蠣養殖的概念，打造出一場別開生面、感官與情緒價值兼具的沉浸式生活體驗。

▲走進展區，圓潤可愛的牡蠣寶寶們正舒服地窩在粉嫩巨型貝殼沙發上，周圍簇擁著各式小巧的竹籃與珍珠裝飾，充滿療癒氛圍。圖／牡蠣寶寶主題快閃店提供；窩客島整理



親手洗澡量體重！化身養殖場員工照顧專屬牡蠣寶寶

推開快閃店的大門，最引人注目的莫過於融合在地養殖文化的「牡蠣寶寶主題養殖中心」。走進這裡，每一位造訪者都能領取自己的任務，化身為一日養殖場員工。從在巨型貝水槽中仔細挑選心儀的牡蠣寶寶開始，接著替牠溫柔洗澡清潔、拿上小巧磅秤測量體重，最後再領取一份設計別緻的養殖指南，手寫記錄這段與角色專屬的交會時間。完成一整套細緻又具有儀式感的養殖流程後，還能把台灣首發的9款主題公仔掛飾順利帶走，將展場裡的溫度轉化為日常隨身的小確幸。展區旁邊更設計了趣味十足的「撈幸運珍珠」遊戲，讓人在水池邊拿起工具試手氣，爭取把20款浪漫蝴蝶結掛飾收入囊中。

▲近看這些精緻的牡蠣寶寶公仔，無論是懷抱著珍珠的呆萌模樣，或是蓋著藍色小毯子的睡眼惺忪造型，每一款都讓人忍不住想伸手撫摸。圖／牡蠣寶寶主題快閃店提供；窩客島整理

重現經典紅茶派對！愛麗絲英式午茶考驗同步登場

跨過水域氛圍的養殖區，場景隨即切換至《愛麗絲夢遊仙境》最熱鬧的經典下午茶會。繽紛的背景與精緻的擺設間，愛麗絲、瘋狂帽客、匆忙的白兔先生以及露出神祕微笑的妙妙貓正圍坐一旁，隨手一拍都是張力十足的童話劇照。這區不只是拍照打卡聖地，還特別設置了互動關卡「愛麗絲英式午茶考驗」。玩家需要集中注意力，瞄準前方的茶具投擲茶包，只要順利入袋就能抽中3等賞、共10款的精美限定好禮，為整趟探險過程增添驚喜與成就感。

▲互動遊戲區重現了經典紅茶派對，擺放著狂歡的瘋狂帽客、驚慌的白兔先生與愛麗絲立牌，等待民眾精準投擲茶包贏得精美大獎。圖／牡蠣寶寶主題快閃店提供；窩客島整理



近百款周邊商品一次收集！奇幻時刻抽賞張張有獎

滿足了視覺與玩心，收藏控的重頭戲則在期間限定商售區。現場集結了近百款台灣首發與日本直送的限定周邊，從蓬鬆軟萌的絨毛玩偶、實用的生活家居用品、旅行隨身配件，到潮流盲盒、精緻貼紙與3C周邊應有盡有，無論是想點綴辦公桌還是日常穿搭都能找到命定款式。現場更搬出「奇幻時刻抽賞」大型裝置，提供5個等賞、合計22款好禮，主打人人有獎的驚喜樂趣。離開前只要在Instagram或Threads發動態分享現場畫面，標記官方帳號並加上指定標籤，就能兌換限量小禮，購買指定公仔達到數量還有非賣品證件套加碼送。這場童話盛事將一路陪伴大家至9月13日，為夏日生活寫下繽紛一頁。

▲木質展台上精緻擺放著限定保溫杯、透光化妝包、繪有妙妙貓的皮質小包與造型鏡子，展現出兼具童趣與生活質感的周邊美學。圖／牡蠣寶寶主題快閃店提供；窩客島整理

▲快閃店入口以奇幻的紫色拱門揭開序幕，左側是追著懷錶的愛麗絲，右側則是張開雙臂迎賓的巨大牡蠣寶寶，引領民眾步入童話世界。圖／牡蠣寶寶主題快閃店提供；窩客島整理





迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店

活動時間：2026年8月7日（五）－ 9月13日（日）

營業時間：

週一至週四 11:00－22:00

週五、假日前一天 11:00－22:30

週六及連續假日 10:30－22:30

週日及假日 10:30－22:00

優惠與活動資訊

打卡分享禮：於個人 Instagram 或 Threads 分享現場限時動態或貼文，標記 @nikoniko.hk 並加上 #牡蠣寶寶養殖中心快閃店，即可免費領取限量小禮品乙份（數量有限，送完為止）。

滿額加碼禮：單筆購買 3 個指定牡蠣寶寶公仔，即贈送台灣首發「PU 證件套」乙份（非賣品，數量有限，送完為止）。

互動體驗活動：

牡蠣寶寶養殖體驗：可親自進行挑選、洗澡、量體重並領取養殖指南，完成可獲得台灣首發 9 款主題公仔掛飾。

撈幸運珍珠遊戲：趣味撈珍珠遊戲，有機會獲得全新 20 款經典角色蝴蝶結掛飾。

愛麗絲英式午茶考驗：投擲茶包挑戰，成功者可獲得 3 等賞、共 10 款限定好禮。

奇幻時刻抽賞：5 等賞共 22 款限定好禮，張張有獎。

活動地點：高雄夢時代購物中心 8樓顧客服務中心旁（高雄市前鎮區中華五路789號）

巡迴預告：2026年9月將巡迴至台北展出

官方社群資訊：Instagram @nikoniko.hk





逛完超萌的迪士尼快閃店後，不妨順道踩點周邊的高雄人態生活景點與隱藏版美食

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