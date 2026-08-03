秋季旅日新選擇！名古屋樞紐解鎖日本中部9縣，搶先預訂父親節孝親賞楓之旅。

日本中部旅遊熱勢持續攀升，結合9月名古屋亞運與秋季賞楓，樂天旅遊推出疊加最高52折優惠。資深編輯李維唐表示，以名古屋為樞紐探索飛驒高山與白華山林，是今年CP值最高的孝親首選。

清爽的秋風吹起，告別夏日酷暑，不少人開始規劃帶著家人出門走走，安排一趟深度且放鬆的秋季旅行。近年台灣旅客前往日本旅遊的經驗越來越豐富，傳統熱門景點不再是唯一選擇，許多人轉向尋求融合大自然體驗與在地文化的生活化行程。線上訂房品牌 Rakuten 樂天旅遊特別宣布推出優惠活動，讓大家能用更划算的價格安排秋季行程，也非常適合當作送給爸爸的父親節大禮。

▲日本線上訂房領導品牌 Rakuten 樂天旅遊 7 月 31 日起推出「8 月秋旅應援祭」，搭配限時加碼「父親節優惠」88折，日本住宿優惠最高 7 折起。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理



日本中部9縣訂房成長熱絡，名古屋戰略樞紐帶動深度旅遊

根據 Rakuten 樂天旅遊發布的2026年預訂數據，包含愛知縣、岐阜縣、靜岡縣、長野縣、新潟縣、富山縣、石川縣、福井縣與山梨縣的中部9縣，訂房成長幅度展現出強勢力道，其中愛知縣在11月的預訂量更躍升至平台第4名。從台灣出發前往名古屋的航班相當密集，以名古屋作為交通核心，不只能便捷前往京阪地區，更能順暢輻射至高山、合掌村及北陸一帶，非常適合規劃兼具山林健行與溫泉名勝的孝親行程。

▲「高山綠色飯店」位於飛驒高山的中心，以日式禪意融合現代設計，供旅客盡覽高山美景、享受專屬的「天領之湯」。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理

9月迎亞運熱血賽事，順遊常滑市探索招財貓故鄉與海景夕陽

迎接9月19日至10月4日盛大登場的第20屆亞洲運動會，主要賽事場館位於愛知縣，包含名古屋市與常滑市等地。其中位於常滑市的愛知縣國際展示場將舉辦電子競技賽事。觀賽之餘，旅客可以安排前往歷史悠久的常滑市，漫步在陶瓷器散步道上，欣賞傳統磚窯與大型招財貓雕像，或到臨空海灘欣賞飛機在夕陽下起降的畫面。住宿方面可選擇與機場連結的中部國際機場新特麗亞飯店，或是鄰近車站的相鐵 Fresa Inn 名古屋站新幹線口，感受便利與愜意。

▲常滑市擁有千年陶瓷歷史且是日本最大的招財貓產地之一，號稱「招財貓的故鄉」。「常喵」是當地著名守護貓與標誌，為旅客走訪不可錯過的打卡地標。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理



深入北阿爾卑斯山脈健行，白馬與上高地絕美楓紅溫泉之旅

喜愛健行與戶外活動的家人，長野縣的安曇野、白馬及上高地一帶是極具魅力的目的地。秋季滿山滿谷的紅葉令人驚艷，運動過後入住溫泉度假村更是一大享受。座落於森林中的白馬塞拉利昂度假村提供天然溫泉與特色餐點，讓全家人在壯麗山景包圍下充分放鬆身心，徹底洗去日常的疲憊。

▲飛驒高山擁有保存完善的木造小鎮風光、商業歷史和悠閒的生活節奏。除能享受當地的天然溫泉外，在「紅葉祭」期間還能欣賞漫山紅葉。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理

漫步古樸老街品嚐飛驒牛，順遊香嵐溪與高山祭感受秋日風情

對於偏好悠閒步調的旅客，搭乘列車前往香嵐溪賞楓，或是走訪岐阜縣的飛驒高山與飛驒溫泉鄉，都是極佳選擇。穿梭於江戶時代風格的老街，享用頂級飛驒牛料理，並體驗擁有上百個源泉的奧飛驒溫泉。若在10月造訪，還有機會參與華麗的秋之高山祭，感受在地文化慶典。入住高山綠色飯店可方便前往高山老街與合掌村，更能享受面向日式庭園的天然溫泉。

▲「白馬塞拉利昂度假村」坐落於岩岳山頂，不僅擁有壯麗的自然風光，還可享受高品質溫泉或輕鬆開啟滑雪之旅。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理



樂天旅遊8月秋旅應援祭登場，飯店優惠券疊加最高享52折

為了讓大家輕鬆省荷包，Rakuten 樂天旅遊於7月31日開跑8月秋旅應援祭，並於8月6日至8月8日限時推出三天父親節優惠。活動期間可靈活搭配優惠券，結帳時同時使用8折券與88折券最高可享7折，若再搭配指定飯店自家折扣，疊加後最低可下殺至52折。無論是準備規劃秋季楓葉假期，或是帶爸爸體驗熱血亞運，都能以超高CP值享受頂級旅遊品質。

▲2026名古屋亞運與秋楓健行！日本中部旅遊熱度爆發，飯店限時下殺52折。圖／Rakuten 樂天旅遊提供；窩客島整理

8月秋旅應援祭

活動時間：台灣時間2026年7月31日上午09:00至2026年8月20日上午09:00止

活動內容：領取8折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用，每筆訂單最多折抵日幣20000元。適用入住期間為2026年7月31日至2027年6月30日。

父親節優惠限時加碼

活動時間：台灣時間2026年8月6日凌晨00:00至2026年8月8日晚上23:59止

活動內容：限時3天發放加碼88折優惠券，可疊加8月秋旅應援祭8折券使用，疊加後平台折扣最高達7折。適用入住期間即日起至2027年6月30日。

Rakuten樂天旅遊官方網站：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/





鎖定好超值的飯店優惠之餘，想要讓這趟孝親假期更加完美，這些隱藏版的在地美食與交通攻略絕對不能錯過

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