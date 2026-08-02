雙北人的浪漫！5場淡水煙火、大稻埕煙火接力，時間、最佳觀賞點推薦。

編輯 鄭雅之 表示：雙北人的夏天就是一直看煙火、耍浪漫啊！

夏天就是要看煙火！2026年雙北最受矚目的夏日盛事正式拉開序幕，淡水漁人碼頭與大稻埕水岸輪番推出超震撼的夜空饗宴。從8月初開始一路到8月中旬，不僅有高空巨型煙火與浪漫燈光秀，更結合跨界時尚展演、原創搖滾音樂會、懷舊民歌以及超夯的無人機動畫。現場還有好吃又好逛的特色市集，讓大家從午後一路歡樂嗨到夜晚，輕鬆享受最浪漫的雙北夏日水岸假期。

▲2026大稻埕夏日節璀璨花火倒映河面極具視覺震撼，還有8月5日、8月15日兩場。





淡水漁人碼頭煙火秀連三週

今年淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂精彩再升級，特別選在8月9日、8月16日與8月23日連續三個星期日晚上8點璀璨施放。每場長達10分鐘且發數超過1萬發，更首度加入河面燈光秀串聯情人橋與淡江大橋。三場主題各有特色，首場海港暮夏運用紫藍色系與金柳瀑布展現港灣風情，次場七夕星鏈打造心形花火極具浪漫氛圍，壓軸的世界之夜則以彩虹牡丹呈現世界級的繽紛活力，打造最酷炫的視聽視覺盛宴。

▲2026淡水漁人碼頭煙火秀盛大施放，萬發花火打造雙北最美河岸夜景。





淡水八里最佳煙火觀賞點推薦

煙火施放於淡水河面，兩岸都能零死角盡情欣賞。主會場漁人碼頭木棧道與情人橋能直擊臨場震撼感，而油車口木棧道則是避開人潮、方便散場的私房好選擇，也可以步行到淡江大橋上等待煙火綻放。八里端的觀海長堤視野極佳，能同時將海景與對岸福容大飯店盡收眼底，對桃園或林口民眾也更便利。另外像是海關碼頭、淡一漁港、十三行文化公園及八里北堤沙灘等也都是熱門看點。提醒大家活動當天人潮眾多，一定要提早出發卡位。

▲2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂精彩登場，高空煙火首度結合情人橋河上燈光秀。





跨界展演市集嗨翻天

除了夢幻的高空煙火之外，淡水現場的跨界活動更是精彩連連。首場邀請時尚設計團隊將淡江大橋與海洋元素融入時裝走秀，第二場則結合新北市河海音樂季，由多組在地原創樂團接力開唱激發青春活力，最後一場則由經典民歌演唱會接棒登場。周邊更精心規劃了豐富多元的特色市集與美食攤位，民眾可以帶著全家大小或是另一半，邊吃美食邊聽音樂，感受淡水河岸獨有的文青風格與浪漫港灣魅力。

▲淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂這次和新北河海音樂季合作，現場將有原創樂團現場開唱嗨翻淡水漁人碼頭。





大稻埕煙火加碼狂歡

另一方面，全臺指標性的2026大稻埕夏日節也已經隆重登場。今年的重頭戲包含加碼施放的沉浸式主題煙火，璀璨的光影倒映在淡水河面上宛如夢幻星河。現場更首次導入熱門科技，結合國際超人氣角色蜘蛛人與臺北在地吉祥物熊讚，帶來超炫目無人機燈光秀。周邊還有9公尺高的蜘蛛人巨型氣偶與可愛的限定號誌小彩蛋，搭配水岸燈飾與音樂演出，成功吸引大量民眾攜家帶眷一同拍照打卡。

▲2026大稻埕夏日節浪漫開幕，沉浸式水岸煙火與音樂會交織夏日夜空。





搶攻優惠輕鬆遊臺北

為了讓大家玩得更盡興，觀傳局特別串聯超過70間優質旅館推出超值住宿優惠方案。入住指定飯店除了可享房價折扣之外，還有機會獲得合作觀賞專區入場券，直接搶占河岸第一排絕佳視野。針對中南部北上的旅客，預訂合作飯店加購高鐵車票更能享有82折優惠。加入官方社群還能領取藍色水路船票折抵券，讓民眾能用最劃算的預算與最悠閒的步調，深度感受臺北夏夜的獨特魅力和豐富好康。

▲大稻埕夏日節登場，蜘蛛人無人機結合珍奶彩蛋點亮夜空。

2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 煙火展演時間表

施放時間：晚間8時施放，每場施放約10分鐘並搭配河上燈光秀

施放日期：

8月9日（首場）：10分鐘主題煙火秀「海港暮夏」（結合「北海岸時尚藝術季」跨界時裝走秀）

8月16日（中場）：10分鐘主題煙火秀「七夕星鏈」（結合「新北市河海音樂季」原創樂團演出）

8月23日（壓軸場）：10分鐘主題煙火秀「世界之夜」（結合經典民歌演唱會）





2026淡水漁人碼頭煙火 最佳觀賞地點推薦

淡水端熱門看點：漁人碼頭觀海廣場、木棧道、情人橋觀景平台、海關碼頭、福容大飯店淡水漁人碼頭店前、淡江大橋人行步道、油車口木棧道（避開人潮好散場首選）、淡水淡一漁港

八里端熱門看點：觀海長堤賞鳥區（視野遼闊可遠眺福容大飯店）、十三行文化公園、八里北堤沙灘





2026大稻埕夏日節 煙火展演時間表

施放時間：晚間8時施放，每場煙火秀皆有搭配現場音樂表演

施放日期：

7月25日（開幕場）：20分鐘「煙火×無人機×蜘蛛人」燈光秀

8月5日（平日場）：8分鐘平日主題煙火秀（加碼造型煙火、交叉扇形煙火、八重芯煙火、長滯空垂柳煙火）

8月15日（壓軸場）：20分鐘「煙火×無人機×蜘蛛人」燈光秀





2026大稻埕夏日節 交通與住宿優惠資訊

高鐵交通優惠：即日起預訂專案合作飯店，並加購8月16日前週三及週四指定高鐵車票，享車票82折優惠

藍色水路優惠：加入「臺北市政府官方LINE帳號」，可獲得藍色水路200元船票折抵券（兌換期間為7月26日至8月14日，展演日不開放兌換）

飯店住宿優惠：入住北市超過70間合作旅館，享75折至95折房價折扣，或贈送專屬體驗與點心盒，更有機會獲得限量「大稻埕夏日節合作觀賞專區入場券」





雙北最新玩法推薦！

推薦閱讀：迪士尼控衝！貓空纜車Ｘ動物方城市聯名車廂 限定周邊攻略，貓空茶屋一日遊推薦。

推薦閱讀：三峽鶯歌人等到了！新北三鶯線6/30通車免費搭乘，三峽、鶯歌捷運一日遊推薦。

推薦閱讀：新北青春山海線超美！北海岸一日遊夏日限定玩法，拍繡球花花海、福隆沙雕再吃海產。