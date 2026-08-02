鼻涕會動還會放主題曲！蠟筆小新鐵粉必收「阿呆鬧鐘」，拍帽子秒靜音起床不厭世。

誰也最喜歡阿呆的？編輯王瀅瀅表示，長大了才知道流著鼻涕的阿呆有多萌啊。

陪伴無數人長大的卡通《蠟筆小新》歷久不衰，除了靈魂人物小新之外，近年來劇中帶點呆萌氣息的阿呆更是風靡大街小巷，成了超多粉絲心目中的療癒角色！現在韓國推出了一款正版授權的「LETO阿呆鼻涕鬧鐘」，直接把阿呆最靈魂的鼻涕化身為時鐘指針，讓每個被鬧鐘叫醒的早晨再也不會那麼枯燥。這款生活感滿滿的擺飾鬧鐘，不僅造型可愛到不行，還把超洗腦的經典主題曲直接變成了鬧鈴，每天都在幫你的生活補滿能量！

▲多年來深受大家喜愛的《蠟筆小新》魅力不減，其中呆萌的阿呆更是近期爆紅的人氣角色。

小新主題曲叫你起床，拍阿呆帽子秒靜音

每天早晨，只要到了你提前預設好的時間，這款鬧鐘就會準時響起大家最熟悉的《蠟筆小新》主題曲，用超級歡樂又洗腦的旋律把你從夢鄉裡拉出來。而且為了拯救無數每天早上都想賴床的靈魂，機身特別貼心地內建了5分鐘貪睡功能；當音樂響起來的時候，完全不用睜大眼睛找按鈕，只要順手朝阿呆頭頂上的睡帽輕輕拍下去就能停止音樂，就算迷迷糊糊也能一秒上手靜音。鬧鐘本身還走低噪音設計，安靜不吵人，平常只需要吃1顆AA電池就能運作，好用又趣味十足。

▲早晨醒來只要按下阿呆頭頂的睡帽就能快速關閉鬧鈴，同時還內建便利的5分鐘貪睡功能。

會動的立體鼻涕指針超魔性，穿睡衣比V超萌

這款鬧鐘在細節呈現上也一點都不馬虎，整體寬度約120.6mm、高度約180mm，放在床頭或書桌上的大小剛剛好。最魔性的是，機身正面那個立體擬真的小鼻涕會隨著時間慢慢轉動，看起來就像阿呆真的在用鼻涕幫你報時一樣，畫面超逗趣。

▲鬧鐘在時間到達時會播放經典的《蠟筆小新》主題曲，讓起床變得更加歡樂有趣。

除了當作稱職的鬧鐘，阿呆穿著經典橘色睡衣、一手比著「V」手勢的慵懶坐姿，就算只是安靜擺在角落也存在感爆表！無論是放在書桌一角陪你熬夜K書、辦公，還是擺在床頭櫃當作每天睜開眼第一個看到的可愛小夥伴，阿呆那種慢條斯理又呆萌的模樣，總能一秒治癒日常裡的所有小疲憊，絕對是小新迷想提升房間生活儀式感時，絕對不能錯過的夢幻逸品！

▲穿著睡衣配上經典比V姿勢，這款鬧鐘即便只是靜靜擺著也能為空間帶來滿滿療癒感。a

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