法朋監製中秋禮盒開賣！大武山牧場AA級鮮蛋打造爆餡蛋捲。

隨著中秋佳節臨近，送禮不再侷限於傳統糕餅。資深編輯李維唐表示，近年消費者對於節慶伴手禮的訴求已轉向低負擔與精緻設計，大武山牧場推出的蛋捲與茶葉蛋禮盒，正精準切中這股質感生活風潮。

每逢中秋佳節，挑選一份兼具美味與质感的禮盒，是表達心意的最佳方式。近年來，傳統月餅不再是唯一選擇，兼具精緻設計與健康訴求的特色禮盒，成為節慶送禮的新趨勢。全台最大蛋雞飼養場大武山牧場，今年以好蛋時光為主題，將一天之中的晨光、月色與暮光化作靈感，推出三款風味獨特的中秋禮盒。即日起於各大平台開賣，並推出最低88折起的限時優惠，為團聚時光帶來全新美味體驗。

▲大武山牧場以AA級鮮蛋打造好蛋時光系列中秋禮盒，引領佳節送禮新風潮。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理



法朋聯名爆餡蛋捲！晨光中的法式奢華提案

晨光代表著一天的希望與開端，光漾之域灌餡蛋捲禮盒便是以此概念為出發點。禮盒視覺融合宇宙星體與金色月光，展現流暢而優雅的質感。此次特別攜手知名法朋烘焙甜點坊共同監製，打造海鹽巧克力與清香檸檬兩款爆餡蛋捲。海鹽巧克力選用嘉義布袋州南鹽場霜鹽，以細緻鹹香襯托濃郁可可；清香檸檬則加入屏東鮮摘檸檬粗磨果乾，帶來層次豐富的自然酸香。酥脆蛋捲包裹滑順內餡，是企業拜訪與高級送禮的首選。

▲光漾之域灌餡蛋捲禮盒運用法式甜點工藝，展現極具質感的送禮品味。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

▲海鹽巧克力風味選用洲南鹽場天然霜鹽與70%苦甜巧克力，展現鹹甜交織的不甜膩風味。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

經典雙風味溫暖相伴！皎潔月色下的團聚滋味

當夜幕低垂、月亮升起，正是親友圍坐分享美食的時刻。卷卷酥月雙饗蛋捲禮盒以中秋夜空為設計主軸，金色圓紋象徵蛋捲層層酥香的豐富口感。禮盒內收錄榮獲iTQi一星風味獎章肯定的經典原味，以及嚴選台灣紅玉茶葉製作的紅玉紅茶蛋捲。原味展現AA級鮮蛋最純粹的濃郁蛋香，紅茶風味則回甘悠長，搭配輕巧盒型，非常適合返鄉探親與親友互贈。

▲卷卷酥月雙饗蛋捲禮盒收錄經典原味與紅玉紅茶雙重風味，傳遞溫暖團聚心意。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

低負擔蛋白質首選！夕陽餘暉中的暖心茶香

針對追求健康飲食的現代人，暮映金星茶葉蛋禮盒提供了別具創意的送禮選擇。禮盒以黃昏天空的暖橘與金色光影為靈感，將茶葉蛋的金黃色澤比喻為暮色中的耀眼金星。內含經典武香與椒麻武香兩款風味。經典武香採用斯里蘭卡阿薩姆茶葉搭配中藥材慢火滷製，蛋白Q彈且蛋黃濕潤；椒麻武香則加入大紅袍花椒，香麻不辣極具層次。高蛋白、低負擔的特色，讓中秋佳節送禮更加貼心無負擔。

▲椒麻武香茶葉蛋嚴選大紅袍花椒與多種中藥香料滷製，呈現層次鮮明的香麻風味。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲暮映金星茶葉蛋禮盒主打低負擔健康蛋白質，為中秋節慶提供別具創意的送禮新選擇。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理

優惠活動與品牌堅持！五星牧場的完美品質

大武山牧場位於屏東大武山腳下，採用先進密閉水簾式雞舍，並由專屬獸醫照顧雞隻健康，孕育出優質的AA級鮮蛋。即日起至9月30日，大武山牧場官網及各大電商平台同步推出中秋優惠，禮盒多盒購最低可享88折優惠。從法式甜點工藝、經典雙風味到健康茶葉蛋，大武山牧場以嚴格的品質把關，陪伴大家度過美好的中秋佳節。

▲光漾之域灌餡蛋捲禮盒攜手法朋烘焙甜點坊共同監製，推出海鹽巧克力與清香檸檬兩款爆餡風味。圖／大武山牧場提供；窩客島編輯李維唐整理







大武山牧場「好蛋時光」中秋優惠活動

活動時間：即日起至2026年9月30日止

活動內容：

中秋系列禮盒多盒購最低享88折優惠。

官網蛋捲單盒享最低83折起優惠。

官網常溫商品單筆消費滿800元享免運優惠。

官網常溫商品單筆消費滿2,000元贈雞蛋小鬆餅乙包。

官網常溫商品單筆消費滿6,000元贈卷卷酥月禮盒乙盒。

多款蛋捲、茶葉蛋、蛋白質零食及濃厚雞蛋布丁提供任選優惠組合。









品嚐完精品蛋捲與茶香四溢的禮盒後，若想了解更多中秋伴手禮選購技巧，請繼續參考延伸閱讀

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