米其林一星天香樓首次跨界推中秋月餅禮盒，攜手藝術家Fafa打造奢華漆器風禮盒。

亞都麗緻酒店天香樓是我們熟悉的米其林一星餐廳，今年第一次震撼推出中秋月餅禮盒，主廚路凱源率領團隊打造出台杭廣三種風味的月餅，另外再攜手台灣藝術家共創充滿東方美學的外包裝，典雅中帶有奢華感，絕對是今年送禮最佳選擇。

今年米其林一星餐廳天香樓第一次推出中秋月餅禮盒！這次由天香樓主廚路凱源率領專業廚藝團隊費心打造，將印象中的經典東方飲食文化轉化成舌尖上的美味饗宴，為今年的中秋禮盒市場注入一股精致奢華風潮。

▲天香樓主廚路凱源率領專業廚藝團隊費心打造，將印象中的經典東方飲食文化轉化成舌尖上的美味饗宴。





杭、台、廣三式風味一次滿足

天香樓的「麗緻相伴中秋月餅禮盒」風味設定展現極高的巧思和誠意，主廚團隊以「杭式」、「台式」與「廣式」三款經典糕餅風格為靈感，研發出三款造型典雅、風味獨特的精緻月餅，精準滿足不同饕客的味蕾喜好。

杭式代表「茗月」龍井核桃豆沙巧妙融入杭饌靈魂，將龍井茶加入細緻的豆沙餡中，再拌入酥脆核桃增添口感，茶香與豆香交織出層次豐富風味。

台式「松月」松子豆蓉傳承經典台式糕點的溫潤，以綿密白豆蓉餡為基底，特別加入高雅的松子，入口時散發淡淡優雅豆香與堅果香氣。

廣式「金月」原味奶皇是深受大眾喜愛的廣式奶皇風味，濃郁香甜的奶黃餡中融入碎蛋黃，口感細膩柔滑，甜鹹交織出濃厚不膩口的經典滋味。

▲主廚團隊以杭式、台式與廣式三款經典糕餅風格為靈感，研發出風味獨特的精緻月餅。





攜手台灣藝術家打造漆器風禮盒

亞都麗緻飯店的天香樓今年為了麗緻相伴月餅禮盒，邀請知名藝術家Fafa操刀設計外包裝，設計概念以「麗緻相伴，天香自來」為初心，靈感取材自東方傳統工藝美學，選用漆器、螺鈿與金箔等古典元素，將其細膩優雅的視覺揉合現代紙藝手法，透過印刷、燙金與精細加工，展現出典雅的東方美學。

▲名藝術家Fafa操刀設計外包裝，設計概念以麗緻相伴，天香自來為初心，靈感取材自東方傳統工藝美學。





早鳥預購優惠限時開跑

若想要品嚐這份來自米其林一星餐廳第一次的珍貴禮盒，別忘了把握早鳥預購的時間及優惠。

商品名稱：台北亞都麗緻大飯店 天香樓「麗緻相伴禮盒」

商品內容：內含茗月、松月、金月三款月餅與精緻卡片

商品定價： 1,580 / 盒

早鳥預購時間：即日起～8/25開放

早鳥優惠價： 1,380 / 盒

▲麗緻相伴月餅禮盒內含茗月、松月、金月三款月餅與精緻卡片，很適合傳遞祝福情感。

中秋月餅禮盒

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