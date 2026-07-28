在台北君悅酒店預約父親節和中秋節驚喜！中秋月餅早鳥83折起，加碼父親節限定蛋糕與超Chill城市住房專案。

8、9月除了將要迎接暑假尾聲，還有溫馨的父親節與闔家團圓的中秋節等待著我們，下半年的質感生活提案在台北君悅飯店也悄悄展開，無論是一份拿得出手的中秋禮盒、給老爸充滿儀式的父親節驚喜或好好犒賞自己與家中毛孩子的免出國的五星級城市假期，都應該從現在準備起來了。

花卉入設計的典雅中秋月餅禮盒

近年月餅禮盒注重「精品化」與「客製化」，今年台北君悅以鳶尾花、杏花和百合花為靈感，並將團員概念加入包裝設計，除了美味的糕餅外，還加入茶與蜂蜜，讓中秋月餅禮盒更精緻、更獨特。



▲以花為靈感並將團圓概念加入包裝設計，再搭配茶包、蜂蜜及精選糕點的中秋月餅禮盒。





豪華款「豐蘊賞悅」中秋禮盒

典雅的紫色為主視覺，內容包括蓮蓉蛋黃、川味椒麻、柚香鳳梨月餅各一個，再搭配木質龍眼蜜、紅烏龍茶及果乾茶包，外盒以木質底座包裝，每盒2280元的中秋豪華組組合。



▲內容包括蓮蓉蛋黃、川味椒麻、柚香鳳梨月餅各一個。





經典款「翠蘊華悅」中秋禮盒

琥珀綠與湖水綠交織出優雅的調性，月餅一樣有蓮蓉蛋黃兩個、川味椒麻與柚香鳳梨各一個，還有四個精選果乾茶包，每盒售價1280元，絕對是最經濟划算的送禮選擇。



▲琥珀綠與湖水綠交的外包裝，內含美味月餅及果乾茶包的經典禮盒。





父親節搶先預約溫馨好禮

老爸總是家裡最穩固的依靠，在這個暖心的節日，當然要貼心為爸爸準備最應景的禮物，慰勞爸爸一年辛勞的付出，更要把握機會家人團聚一起吃大餐啦。

Baguette烘焙坊父親節限定酸甜輕乳酪蛋糕

以經典夏洛特造型的手指餅乾致敬可靠的父愛，像宮廷建築般堅定佇立，頂端設計仿真紳士皮鞋與小巧童鞋並肩而立，訴說溫暖親情。外層香醇的堅果帕林內包裹著可爾必思慕斯和巧克力奶酥，口感酸甜層次豐富。7吋售價1680元，小巧卻包含滿滿的暖心祝福。



▲側邊手指餅乾搭配可爾必思慕斯和巧克力奶酥，酸甜滋味讓爸爸心花怒放。





加碼指定餐廳用餐父親節蛋糕可享專屬優惠

只要提前預訂父親節蛋糕，除了7/ 31前預訂可享88折外，8/1～8/9在漂亮廣式海鮮餐廳、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳及Ziga Zaga義大利餐廳四間餐廳用餐，每桌含父親共8位成人同桌還可以享受父親節蛋糕優惠價888元。





多種抓住夏季度假的住房專案齊發

把握暑假的尾聲犒賞自己吧！舒適的房間、美味的餐廳、悠閒的各項設施都將為每位住客留下美好的入住回憶。



▲暑假住房專案和專屬食旅饗宴的住房優惠讓城市度假更愜意。





「靚夏城市之旅」暑假住房專案

即日起～10/11入住，可以享受到比平常更多的優惠及享受，除了使用健身房、溫水泳池等設施，凱菲屋自助早餐、不老松按摩券、主題悠遊卡都是這個專案額外贈禮。

「饗遇凱菲屋」食旅雙饗住房專案

2026中秋禮盒全攻略

這個方案主打一個美好食旅概念，即日起～9/30入住，除了館內設施外，還能享用入住當日凱菲屋下午茶吃到飽和隔天美味早餐，對於喜愛美食的旅客覺得對超值加碼享受。

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