台北最難搶蛋黃酥是這家！萬華70年協興蛋業紅土鹹蛋黃爆紅，中秋早鳥優惠開跑。

萬華70年老店協興蛋業推出中秋禮盒，以紅土鹹蛋黃結合新品鹹蛋黃蛋捲搶勝。資深編輯李維唐表示，從源頭把關蛋品並發揮70年熟成技術，能精準擊中饕客對傳統美味的極致追求。

萬華直興市場的巷弄裡面，藏著一家傳承超過70年的老字號蛋行，這家創立於1949年的協興蛋業，不只是台北現役最老的蛋行，更是許多米其林餐廳與五星級飯店指定的蛋品供應商。每到中秋節各大品牌都在比拚酥皮層次或奶油香氣，協興蛋業卻堅持用一顆好的鹹蛋黃來打動饕客。第3代接班人張智豪分享，店家不是因為想做蛋黃酥才開始研究蛋，而是研究蛋超過70年，才終於有能力做出讓人忘不了的蛋黃酥。

▲台北最老蛋行協興蛋業推出中秋禮盒，內含招牌蛋黃酥與新品鹹蛋黃包餡蛋捲，被譽為最強隱藏版中秋禮盒。 圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理



傳統紅土醃漬25天，釀出米其林主廚指定的靈魂鹹蛋黃

很多人都以為蛋黃酥的靈魂在外皮，但對協興蛋業來說，真正決定美味高度的 key point 其實是裡面的鹹蛋黃。去年協興蛋業在中秋預購第1天就直接全數額滿關單，成為老饕眼中台北最強的隱藏版蛋黃酥。這份讓人念念不忘的美味，源自於店家至今依然堅持的傳統古法。他們選用優質鴨蛋，拿紅土混合鹽巴完整包覆，經過25天到30天自然熟成，讓鹹香慢慢滲入蛋黃中心。時間讓蛋黃醞釀出細緻油脂，烘烤後呈現綿密鬆化、鹹香飽滿的口感，完全不死鹹。

▲招牌蛋黃酥經過烘烤後呈現綿密鬆化、鹹香飽滿卻不死鹹的絕妙風味。 圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理

生食級土雞蛋交織濃郁鹹香，新品鹹蛋黃包餡蛋捲限量登場

今年中秋協興蛋業決定讓鹹蛋黃走出酥皮，推出了新品鹹蛋黃包餡蛋捲。這款新品不像市面上偏重奶香的流心蛋捲，而是把招牌鹹蛋黃的油脂鹹香提煉到最高。蛋捲皮特別採用協興蛋業新推出的生食級蝦紅素放牧土雞蛋製作，蛋香特別濃郁醇厚。一口咬下，可以先吃到蛋捲皮的酥脆輕盈，接著鹹蛋黃的油潤與鹹香在口中緩緩化開，濃郁卻一點都不厚重。張智豪笑著說，蛋捲是換一種方式，讓大家吃到協興蛋業最自豪的鹹蛋黃。

▲鹹蛋黃包餡蛋捲將油脂鹹香提煉到最高，搭配酥脆輕盈的蛋皮讓人一口接一口。 圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理



嚴選台灣在地頂級食材，一期一會的萬華夢幻中秋禮盒

除了讓人驚豔的新品蛋捲，招牌蛋黃酥依然維持經典配方。紅土鹹蛋黃配上台灣契作紅豆精心炒製的豆沙，外層酥皮則使用台灣在地乳源製成的19號發酵奶油，從皮到餡全是台灣在地的滋味。擁有台大食品科學碩士背景的張智豪走訪全台牧場，嚴格把關每一顆蛋的品質與來源。協興蛋業憑著70多年來把一顆蛋做到最好的堅持，讓鹹蛋黃成為一盒蛋黃酥中最令人難忘的靈魂，也成就了一期一會的夢幻禮盒。今年中秋禮盒包含6顆蛋黃酥與6根厚蛋鹹蛋黃蛋捲，8月1日至8月31日早鳥優惠價為960元，9月1日起恢復原價1080元，數量有限售完為止。

▲協興蛋業憑藉70多年的選蛋與研發工藝，打造出因蛋而生的極致中秋美味。 圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理





協興蛋業中秋禮盒預購優惠

活動時間：早鳥優惠期8月1日至8月31日，原價銷售期9月1日至9月25日

活動內容：中秋禮盒內含蛋黃酥6顆與厚蛋鹹蛋黃蛋捲6根，早鳥優惠價960元，原價1080元，數量有限售完為止

協興蛋業

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