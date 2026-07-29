對不起錢錢！7-11拉拉熊集點曝光，拉拉熊收納盒 扭蛋機16款欠收藏。

7-11推出拉拉熊與蜘蛛人集點，療癒、帥氣一次擁有！編輯 鄭雅之 表示，拉拉熊絨毛置物盒可以堆疊，擺一排在桌上也太可愛，我要！

萌翻天的拉拉熊來搶錢了！今年夏天7-11攜手人氣角色拉拉熊推出全新的幸福日常集點，把滿滿的療癒能量通通帶進大家的生活裡。除了大家熟知的拉拉熊之外，這次連小白熊以及小黃雞和茶小熊等好朋友也一併驚喜亮相。從8/5起只要前往全台門市就可以輕鬆加價購，陪伴所有上班族和學生族度過溫馨的每一天。



▲7-11拉拉熊摺疊收納櫃大容量超吸睛，疊加可堆疊絨毛置物盒，讓居家小物收納變得可愛又方便。

▲7-11拉拉熊布偶吊飾飲料提袋值得收藏，隨身掛上包包就能滿滿療癒感。





拉拉熊辦公與居家必備小物

想要打造溫馨的辦公與居家空間絕對不能錯過這些療癒系小物。這次特別推出了極具高質感的「可堆疊絨毛置物盒」以及超級可愛的「大頭造型計算機」，讓大家在忙碌工作之餘也能被溫柔包圍。另外還有「公仔數字電子鐘」與「路燈造型手機座」等實用工具，不僅能隨時切換時間和溫度，拍拍亮燈的設計更為房間增添滿滿氛圍感，甚至連「15吋平板筆電包」都有專屬的絨毛呵護。



▲7-11拉拉熊15吋平板筆電包推出拉拉熊款與茶小熊款，絨毛觸感搭配可愛大頭造型，上班上課攜帶超方便。





外出裝備一次收集齊全

除了桌上的療癒小物以外，這次集點活動還精心準備了超豐富的外出與生活配件。像是隨身攜帶超吸睛的「安全帽」以及手感極佳的「底片相機」，都能讓你成為全場焦點。另外像是可當吊飾也能拿來裝飲料的「拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒」，還有附贈多種徽章的「扭蛋機組」，隨手一轉就能帶來無窮樂趣，另外還有「天絲被」與「床包三件組」等寢具，讓你在家也能擁有頂級的睡眠體驗。



▲7-ELEVEN拉拉熊床包三件組與天絲被質感爆棚。拉拉熊造型坐墊則是打造超療癒寢室風格。





帥氣蜘蛛人集點帶來潮流酷炫驚喜

除了溫柔的拉拉熊之外，小七這次也同步照顧到了喜愛潮流與酷炫風格的粉絲們。搶搭七月底上映的漫威強檔電影《蜘蛛人：重生日》，全店特別加碼推出了蜘蛛人主題的精品集點活動。這次不僅有酷炫的「蜘蛛人鍵盤按鍵盲盒」以及「蜘蛛人7吋可動人偶」可以盡情收藏，還有「蜘蛛人爬牆遙控車」與多款機能「蜘蛛人後背包」等帥氣配件，讓大小朋友都能趁著這個夏天輕鬆化身為最吸睛的潮流達人。



▲7-11漫威蜘蛛人四季被與長門簾帥氣登場，超酷炫風格打造專屬蜘蛛人主題房間。

▲7-11蜘蛛人自動傘與後背包等實用潮流配件，質感防潑水與多功能隔層設計，外出通勤帥氣吸睛。





7-11拉拉熊幸福日常精品集點

會員當筆購活動： 2026年8月5日00:00起至2026年9月1日23:59止。OPENPOINT會員於門市消費、繳費或寄取件，即可當筆加價購「磁吸絨毛吊飾」，全台門市現貨開賣。

門市快閃購活動： 2026年8月5日15:00起至2026年8月16日23:59止。當筆消費不限金額，報會員手機號碼即可直接購買。

7-11集點卡活動： 2026年8月17日15:00起至2026年9月1日23:59止。集滿6點即可加價購，僅販售快閃購剩餘數量，售完為止。

集點商品：

拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒： 加價購249元

拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒「拉拉熊款、小白熊款、小雞款」： 加價購349元/個

拉拉熊-造型擦手巾： 加價購249元

拉拉熊-大頭造型計算機： 加價購399元

拉拉熊-15吋平板筆電包「拉拉熊款、茶小熊款」： 加價購449元

拉拉熊-陶瓷碗四入組： 加價購499元

拉拉熊-路燈造型手機座： 加價購499元

拉拉熊-底片相機： 加價購599元

拉拉熊-造型坐墊： 加價購599元

拉拉熊-公仔數字電子鐘： 加價購599元

拉拉熊-摺疊收納櫃「歡樂款、外出款」： 加價購699元

拉拉熊-絨毛布偶存錢筒： 加價購699元

拉拉熊-床包三件組： 加價購699元

拉拉熊-安全帽： 加價購799元

拉拉熊-天絲被： 加價購899元

拉拉熊-扭蛋機組： 加價購999元





7-11蜘蛛人精品集點活動

門市快閃購活動： 2026年8月5日15:00起至2026年8月16日23:59止。當筆消費不限金額，報會員手機號碼即可直接購買。

商品：

復仇者聯盟直版襪三雙組： 加價購149元/款

票卡證件套「蜘蛛人款、鋼鐵人款」： 加價購179元

蜘蛛人伸縮票卡零錢包： 加價購199元

蜘蛛人零錢包： 加價購199元

蜘蛛人鍵盤按鍵盲盒： 單入加價購239元/款，六入套組加價購1434元

蜘蛛人長門簾： 加價購239元/款

蜘蛛人票卡證件套： 加價購299元

蜘蛛人造型零錢包： 加價購299元

蜘蛛人絨毛伸縮票卡零錢包： 加價購299元

蜘蛛人午餐袋： 加價購329元

蜘蛛人自動傘： 加價購439元

蜘蛛人側背包： 加價購499元

蜘蛛人床包組「單人加大組」： 加價購499元/款

蜘蛛人4尺長抱枕： 加價購499元/款

蜘蛛人迷你迴轉遙控賽車： 加價購519元/款

蜘蛛人爬牆遙控車： 加價購599元/款

蜘蛛人床包組「雙人組」： 加價購649元/款

蜘蛛人四季被： 加價購749元/款

蜘蛛人後背包： 加價購799元

蜘蛛人後背包「中」： 加價購799元

蜘蛛人7吋可動人偶「共8款」： 加價購799元/款







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▲7-11拉拉熊扭蛋機組附贈六顆扭蛋與徽章，可自行DIY放入小物，享受轉出驚喜的樂趣。