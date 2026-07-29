CoCo買一送一超消暑！這4款飲料0元多一杯，粉角檸檬冬瓜 咖啡都喝。

編輯 鄭雅之 表示，天氣熱爆就是要喝CoCo都可買一送一啊！

夏日高溫讓人直呼受不了，這時候來一杯清涼手搖飲料最能解悶，本週CoCo都可推出超殺買一送一活動，這次主角是經典酸甜的「粉角檸檬冬瓜」，不管你是手搖派還是咖啡控都可以滿足，只要加入官方專屬LINE好友就能搶優惠券，全台門市都有供應，絕對是本週最划算的抗暑救星，趕緊相約朋友一起喝起來。



▲CoCo都可推出粉角檸檬冬瓜買一送一優惠，酸甜消暑是夏日不可錯過的熱門手搖飲。

▲CoCo都可指定職人拿鐵享買一送一折扣，香醇現磨咖啡成為上班族提神的超值首選。





Ｑ彈粉角配上酸甜冬瓜

手搖控最愛的配料非粉角莫屬，CoCo都可堅持新鮮現煮並用蜜糖深刻入味，呈現出金黃剔透且咬勁十足的極致口感，將滿滿的粉角加入微酸檸檬冬瓜裡頭，每一口都是清爽絕配，微酸微甜的滋味瞬間吹散夏天的沉悶感，這次特別發放限時優惠券，大杯「粉角檸檬冬瓜」直接享買一送一，兩杯只需要65元就能暢快享用，真的超級划算。



▲清爽解膩的粉角檸檬冬瓜限時祭出銅板價優惠，成為本週最受關注的連鎖飲料抗暑話題。





職人拿鐵加料雙重享受

除了手搖飲料有優惠之外，咖啡愛好者這次也能跟著一起省錢放鬆，CoCo都可加碼推出指定「職人拿鐵」同價位買一送一折扣，包含了搭配Ｑ彈配料的「粉角職人拿鐵」、「珍珠職人拿鐵」或是濃郁的「生椰職人拿鐵」，現磨咖啡的濃郁香氣加上豐富咀嚼口感，兩杯只要75元的超值提神價，無論是上班開會或是追劇都能迅速補充電力。



▲CoCo都可職人拿鐵搭配珍珠、粉角與生椰配料，雙重口感滿足手搖控與咖啡迷的喜好。

CoCo都可買一送一優惠

活動日期：2026年7月29日凌晨00點起開放線上領券預訂

活動平台：透過LINE官方帳號線上點購

活動門市：全門市（部分商場門市或未販售該品項門市除外，實際情況依現場供應為準）

優惠活動：

LINE領券享粉角檸檬冬瓜（大杯）買一送一，兩杯優惠價65元，糖度與冰塊皆可自選，每人限領兩張券。

LINE領券享指定職人拿鐵（14oz）同價位買一送一，兩杯優惠價75元，品項包含粉角職人拿鐵、珍珠職人拿鐵與生椰職人拿鐵。





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