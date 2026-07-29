尖叫能量瓶實體化！ZARA Home X 怪獸電力公司超萌聯名，毛怪靠墊、大眼仔矽膠碗必收。

這系列聯名太犯規！編輯王瀅瀅表示，想出把能量瓶變身水壺點子的員工必須加雞腿。

皮克斯動畫陪伴無數人的童年歲月，其中經典不敗的《怪獸電力公司》更是讓人百看不厭。最近ZARA Home居然默默釋出大驚喜，找來迪士尼皮克斯攜手推出一系列童趣又療癒的聯名家居，把電影裡的經典元素通通搬進現實生活。像是把收集驚嚇能量的能量瓶實體化成矽膠水杯與便當盒，還有大人小孩都會被融化的怪獸主角立體靠墊，每一款都兼具質感跟實用性，就算家裡沒有小朋友，大人看了也絕對會忍不住想偷偷包套帶回家！

▲雙面設計的純棉怪獸床包組，隨心翻面就能切換清新單色或童趣彩繪風格。

睡覺被怪獸包圍！雙面純棉被套與大眼仔、毛怪造型靠墊

想讓家裡瞬間充滿怪獸能量，從寢具跟抱枕下手準沒錯！這款親膚又舒適的雙面設計兒童被套，正面是百搭的質感單色，翻到背面直接送你滿滿的手繪風角色插畫，隨心情換面就能瞬間改變房間氛圍。而怪獸公司的靈魂人物大眼仔跟毛怪，這次也直接化身沙發上的可愛擔當！大眼仔生動還原了招牌大眼睛與俏皮表情，毛怪則把重現招牌藍紫色斑點跟溫柔大隻佬形象完美，兩款靠墊都有隨附枕芯，擺在家裡療癒感滿分。

▲大眼仔與毛怪化身柔軟立體靠墊，不論抱著看電視或當沙發擺飾都超療癒。

怪獸能量隨身帶著走！能量瓶造型水杯與大眼仔矽膠碗

不只房間要可愛，餐桌跟補水時間也能充滿小驚喜！社群上討論度爆表的能量瓶吸管水杯，把電影裡經典的「尖叫能量瓶」還原得超到位，亮黃色瓶身配上能量計量線小細節，簡直就像直接從怪獸世界拿出來的道具，隨手擺在桌上就超級治癒，且全矽膠材質防摔好照顧。

▲宛如直接從電影裡搬出來的尖叫能量瓶吸管水杯，全矽膠材質防摔又實用。

同款造型的兒童便當盒一樣以能量瓶為靈感，做出圓角長方形的矽膠盒身，密合度很棒又柔軟耐用，拿來裝水果或小點心剛剛好。

▲以電影經典「尖叫能量瓶」延伸設計的圓角矽膠便當盒，讓午餐時間也充滿趣味。

另外專為餐桌打造的大眼仔矽膠碗，直接把大眼仔的大臉做成碗型並滿載可愛插畫，堅固防摔，不管是給小朋友當學習餐碗，還是大人拿來裝堅果跟追劇零食都超萬用！有阿布現身的馬克杯同樣也很值得入手。目前這系列已經陸續在全球ZARA Home門市與官網開賣，心動的話不妨上台灣官網搜尋或直接去門市挖寶吧！

▲大眼仔造型矽膠碗與角色插畫馬克杯，讓餐桌瞬間充滿怪獸公司的歡樂氛圍。





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