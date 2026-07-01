胡同燒肉吃到飽首度登場！1688元爽吃美國Prime頂級牛肉，七夕浪漫雙人餐999元還能抽台北萬豪住宿券。

每逢八月聚餐檔期，頂級燒肉總能掀起美食話題。資深編輯李維唐表示，胡同燒肉這次首度跨出傳統單點框架推出美牛吃到飽，不僅話題性十足，更完美擊中節慶聚餐的市場剛性需求。

每逢八月聚餐檔期，總想找個能大口吃肉又能放鬆聚會的好去處。今年胡同燒肉與胡同裏燒肉特別攜手美國肉類出口協會，推出情定胡同萬分豪感限定活動。這不僅是品牌創立以來首度跨出傳統單點模式，更是全台16間門市同步獻上的奢華肉食體驗。不論是想帶家人澎湃聚餐，或是與另一半享受微醺時光，都能在炭火香氣中找到專屬的美味儀式感。

▲胡同燒肉與胡同裏燒肉攜手美國肉類出口協會推出父親節爸王套餐，尊享美國Prime板腱、肋條與帶骨牛小排吃到飽。圖／橘焱胡同集團提供；窩客島編輯李維唐整理



高品質穀物餵養，揭開美國Prime極佳級牛肉的香氣密碼

提到燒肉饕客的最愛，美國牛肉始終榜上有名。從老顧客必點的牛五花，到取自去骨牛小排精華的達拉斯，焦香肉質令人念念不忘。美牛之所以擄獲味蕾，關鍵在於肥育期使用優質玉米餵飼，讓油花自然累積出標誌性的獨特玉米香甜風味。加上嚴選年輕牛隻，讓肉質同時具備細嫩與多汁感。其中USDA評級達極佳級Prime的牛肉，更擁有如雪花般細緻的油花分布，隨高溫化作入口即化的濃郁脂香。

▲胡同燒肉父親節爸王美牛吃到飽套餐包含油脂豐潤且帶有骨邊香氣的牛肋條。圖／橘焱胡同集團提供；窩客島編輯李維唐整理

1688元爸王套餐登場，三大美牛部位無限續點超划算

為了滿足肉食主義者，7月27日至8月11日期間限定的1,688元另加10%服務費爸王套餐，強勢帶來三大美牛部位吃到飽體驗。肩胛部位的板腱肉質細致，經炭火微微炙烤便香氣爆棚；取自肋骨間的牛肋條帶有適度油脂，高溫鎖住肉汁後外焦內嫩；而帶骨牛小排則擁有厚實肉質，骨邊油脂在高溫下發出滋滋聲響，交織出令人難抗拒的深厚滋味。三大部位輪番上陣，讓老饕們一次過足肉慾癮。

▲胡同燒肉父親節爸王美牛吃到飽套餐包含油脂豐潤且帶有骨邊香氣的美國帶骨牛小排。圖／橘焱胡同集團提供；窩客島編輯李維唐整理



豐富海陸食材與當令野菜，搭配出清爽不膩口的完美節律

這套限定饗宴除了主角美牛之外，配角也毫不遜色。餐桌上貼心準備了上等豬五花與去骨雞腿肉變幻口感，搭配草蝦與炙燒干貝組成的海鮮拼盤，瞬間提升餐桌的鮮甜層次。為了讓大家吃得飽又不顯油膩，主廚特別安排秘製滷味、綜合沙拉、當令野菜、味噌湯與香軟的越光米飯。清香蔬食與豐富脂香完美交替，非常適合暑假帶著全家大小三代同堂圍爐，享受歡聲笑語的共餐時光。

999元熱戀七夕雙人餐，頂級肋眼牛排佐紅酒極致浪漫

緊接在父親節之後登場的，是8月12日至8月20日專為情人打造的熱戀七夕浪漫紅套餐。原本價值1,370元的餐點以熱戀價999元登場，包含一份外表焦香內裡粉嫩柔嫩的美國Prime頂級肋眼牛排，並搭配美廉社Simple Mart巷口酒窖達人推薦的一整瓶紅葡萄酒。肋眼牛排豐富的脂香與紅酒溫潤的果香在口中和諧共舞，不用花大錢就能在微醺炭香中，為兩人的專屬約會勾勒出滿滿浪漫氛圍。

消費指定餐點還能抽住宿券，讓美食記憶延續至星級飯店

這場八月盛宴的驚喜還不止於餐桌。活動期間只要在門市點用爸王美牛吃到飽或熱戀七夕浪漫紅套餐，即可參加幸運抽獎。頭獎直接送出價值NT17,000元的台北萬豪酒店經典客房住宿券含兩客早餐，共有17個名額；二獎為NT3,000元胡同商品禮券共10名；三獎則提供價值NT$680元的美國Prime頂級肋眼牛排共20名。讓原本歡樂的美食聚會，有機會延伸成一趟放鬆身心的五星級住宿假期。

▲情定胡同萬分豪感活動期間，享用指定限定餐點即可參加抽獎，有機會獲得價值17,000元的台北萬豪酒店經典客房住宿券。圖／橘焱胡同集團提供；窩客島編輯李維唐整理

情定胡同萬分豪感限定活動

活動時間：

首波父親節爸王套餐：7月27日至8月11日

第二波熱戀七夕浪漫紅：8月12日至8月20日

活動內容：

父親節爸王套餐：1,688元另加10%服務費，享有美國牛Prime等級板腱、美國牛肋條與美國帶骨牛小排無限續點，全台16間門市適用。

熱戀七夕浪漫紅套餐：特價999元原價1,370元，包含美國Prime頂級肋眼牛排乙份與巷口酒窖達人推薦紅葡萄酒乙瓶。

抽獎活動：點用上述指定餐點即可參加抽獎，頭獎為台北萬豪酒店經典客房住宿券含兩客早餐共17名，二獎為3,000元胡同商品禮券共10名，三獎為美國Prime頂級肋眼牛排乙份共20名。

胡同燒肉預約網址：https://lihi2.com/gc2LY

胡同裏燒肉預約網址：https://lihi.vip/UpbG0

活動詳情網址：https://lihi3.me/r3kZA





享受完這場奢華的美牛盛宴後，若還想探索更多情人節與父親節的星級餐廳提案，不妨繼續閱讀下去

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