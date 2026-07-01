胡同燒肉吃到飽首度登場！1688元爽吃美國Prime頂級牛肉，七夕浪漫雙人餐999元還能抽台北萬豪住宿券。

每逢八月聚餐檔期，頂級燒肉總能掀起美食話題。資深編輯李維唐表示，胡同燒肉這次首度跨出傳統單點框架推出美牛吃到飽，不僅話題性十足，更完美擊中節慶聚餐的市場剛性需求。
每逢八月聚餐檔期，總想找個能大口吃肉又能放鬆聚會的好去處。今年胡同燒肉與胡同裏燒肉特別攜手美國肉類出口協會，推出情定胡同萬分豪感限定活動。這不僅是品牌創立以來首度跨出傳統單點模式，更是全台16間門市同步獻上的奢華肉食體驗。不論是想帶家人澎湃聚餐，或是與另一半享受微醺時光，都能在炭火香氣中找到專屬的美味儀式感。
高品質穀物餵養，揭開美國Prime極佳級牛肉的香氣密碼
提到燒肉饕客的最愛，美國牛肉始終榜上有名。從老顧客必點的牛五花，到取自去骨牛小排精華的達拉斯，焦香肉質令人念念不忘。美牛之所以擄獲味蕾，關鍵在於肥育期使用優質玉米餵飼，讓油花自然累積出標誌性的獨特玉米香甜風味。加上嚴選年輕牛隻，讓肉質同時具備細嫩與多汁感。其中USDA評級達極佳級Prime的牛肉，更擁有如雪花般細緻的油花分布，隨高溫化作入口即化的濃郁脂香。
1688元爸王套餐登場，三大美牛部位無限續點超划算
為了滿足肉食主義者，7月27日至8月11日期間限定的1,688元另加10%服務費爸王套餐，強勢帶來三大美牛部位吃到飽體驗。肩胛部位的板腱肉質細致，經炭火微微炙烤便香氣爆棚；取自肋骨間的牛肋條帶有適度油脂，高溫鎖住肉汁後外焦內嫩；而帶骨牛小排則擁有厚實肉質，骨邊油脂在高溫下發出滋滋聲響，交織出令人難抗拒的深厚滋味。三大部位輪番上陣，讓老饕們一次過足肉慾癮。
豐富海陸食材與當令野菜，搭配出清爽不膩口的完美節律
這套限定饗宴除了主角美牛之外，配角也毫不遜色。餐桌上貼心準備了上等豬五花與去骨雞腿肉變幻口感，搭配草蝦與炙燒干貝組成的海鮮拼盤，瞬間提升餐桌的鮮甜層次。為了讓大家吃得飽又不顯油膩，主廚特別安排秘製滷味、綜合沙拉、當令野菜、味噌湯與香軟的越光米飯。清香蔬食與豐富脂香完美交替，非常適合暑假帶著全家大小三代同堂圍爐，享受歡聲笑語的共餐時光。
999元熱戀七夕雙人餐，頂級肋眼牛排佐紅酒極致浪漫
緊接在父親節之後登場的，是8月12日至8月20日專為情人打造的熱戀七夕浪漫紅套餐。原本價值1,370元的餐點以熱戀價999元登場，包含一份外表焦香內裡粉嫩柔嫩的美國Prime頂級肋眼牛排，並搭配美廉社Simple Mart巷口酒窖達人推薦的一整瓶紅葡萄酒。肋眼牛排豐富的脂香與紅酒溫潤的果香在口中和諧共舞，不用花大錢就能在微醺炭香中，為兩人的專屬約會勾勒出滿滿浪漫氛圍。
消費指定餐點還能抽住宿券，讓美食記憶延續至星級飯店
這場八月盛宴的驚喜還不止於餐桌。活動期間只要在門市點用爸王美牛吃到飽或熱戀七夕浪漫紅套餐，即可參加幸運抽獎。頭獎直接送出價值NT17,000元的台北萬豪酒店經典客房住宿券含兩客早餐，共有17個名額；二獎為NT3,000元胡同商品禮券共10名；三獎則提供價值NT$680元的美國Prime頂級肋眼牛排共20名。讓原本歡樂的美食聚會，有機會延伸成一趟放鬆身心的五星級住宿假期。
情定胡同萬分豪感限定活動
活動時間：
- 首波父親節爸王套餐：7月27日至8月11日
- 第二波熱戀七夕浪漫紅：8月12日至8月20日
活動內容：
- 父親節爸王套餐：1,688元另加10%服務費，享有美國牛Prime等級板腱、美國牛肋條與美國帶骨牛小排無限續點，全台16間門市適用。
- 熱戀七夕浪漫紅套餐：特價999元原價1,370元，包含美國Prime頂級肋眼牛排乙份與巷口酒窖達人推薦紅葡萄酒乙瓶。
- 抽獎活動：點用上述指定餐點即可參加抽獎，頭獎為台北萬豪酒店經典客房住宿券含兩客早餐共17名，二獎為3,000元胡同商品禮券共10名，三獎為美國Prime頂級肋眼牛排乙份共20名。
胡同燒肉預約網址：https://lihi2.com/gc2LY
胡同裏燒肉預約網址：https://lihi.vip/UpbG0
活動詳情網址：https://lihi3.me/r3kZA
享受完這場奢華的美牛盛宴後，若還想探索更多情人節與父親節的星級餐廳提案，不妨繼續閱讀下去
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