數位排毒救星？Nokia經典「傻瓜手機」驚喜回歸，T9鍵盤、耳機孔都有竟還內建AI。

NOKIA經典傻瓜手機居然回來了！編輯王瀅瀅表示，加了AI鍵還能叫傻瓜手機嗎？

現代人每天一睜開眼，就被各種訊息通知與社群媒體內容淹沒，時不時盯著單日動輒雙位數的螢幕使用時間發呆，你是不是也覺得被這台口袋裡的焦慮製造機搞得身心俱疲？為了找回生活的專注力，數位排毒與回歸簡約成為近年最療癒的生活提案。科技公司HMD便在此時默默發表了4款全新的Nokia按鍵式傻瓜手機，包含Nokia 200 4G、Nokia 210 4G、Nokia 215 4G 2nd Edition，以及Nokia 235 4G 2nd Edition，希望能為想擺脫網路依賴的人們提供一個純粹又減壓的新選擇。

▲現代人深受資訊過載所苦，HMD推出的Nokia全新傻瓜手機系列帶來回歸簡約的新選擇。

經典復古外觀配上滿滿懷舊功能

這次登場的新機充滿了大家記憶中最熟悉的懷舊氣息，採用經典的直立式機身與好按的T9數字鍵盤，甚至貼心保留了3.5mm耳機孔與FM收音機功能，隨手插上耳機就能聽音樂，簡直是一秒重回美好的舊時光。

雖然實用導向地加入了USB-C充電孔與4G網路連線，機身鏡頭周圍也多了一圈提升質感的金屬邊框，但它依然保持著「少即是多」的本質。沒有各種耗費時間的社群軟體，只有撥打電話、傳送簡訊、設定鬧鐘這些最基礎的生活功能，讓人可以安心帶著它出門，放心地享受不被打擾的私人時間。

▲全系列機型保有經典T9鍵盤與3.5mm耳機孔，讓生活重新找回純粹的通話與聆聽樂趣。

鍵盤中央的神秘AI鍵與科技矛盾

不過這次新機最讓人眼睛一亮的，莫過於鍵盤中央那顆搶眼的AI按鈕。只要按下這個按鈕，就能喚醒由Sikey AI提供的語音助理服務，幫你用語音輕鬆開啟手電筒、開啟相機、設定提醒或是撥打電話，完全省去了在小螢幕上繁瑣按鍵的麻煩，甚至還能回答簡單的生活小問題或提供簡易食譜。有趣的是，雖然這項語音服務前180天免費，但試用期過後即需要付費訂閱，而且HMD還註明付費購買手續必須透過「另一台智慧型手機」來完成，讓極簡生活與智慧科技之間產生了一種極具幽默感的連結。

▲新機在方向鍵中央特別整合了專屬AI按鈕，只要按下就能透過語音輕鬆操作多項生活功能。

這個看似矛盾的設計，也很快就在科技圈與網路上引發了兩極化的熱烈討論。許多網友與評測者忍不住吐嘈，想要買傻瓜手機就是為了徹底遠離科技焦慮，結果卻在手機裡塞入聊天機器人，簡直是讓數位排毒的初衷徹底變味；但也有人認為，對於長者或是初次使用手機的人來說，用語音控制確實方便許多。不過HMD目前也尚未公布具體的開賣日期與售價，屆時如果真的開賣了，大家會想買一台來玩玩看嗎？

▲極簡手機與AI語音助理的微妙組合，引發了數位排毒與現代科技之間是否衝突的熱烈討論。

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