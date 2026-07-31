全台首間蠟筆小新專賣店！西門蠟筆小新百款周邊日本直送，等身機器人爸爸 馬卡歐必拍。

全台首間蠟筆小新專賣店！日本超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」插旗西門，超過百款日本周邊開賣，編輯鄭亦庭表示：以後不用飛日本也能買小新周邊了。

全台首間蠟筆小新專賣店！日本官方超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」首間台灣旗艦店，即日起在「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」開幕，蠟筆小新旗艦店以歷代劇場版為主題，不只有1:1等身角色雕像，更有數百款日本直送官方限定周邊，讓台灣粉絲以後免飛日本、求代購，在台北西門蠟筆小新旗艦店就能買。



▲全台首間蠟筆小新專賣店！Crayon Shinchan Cinema Parade首間台灣旗艦店在西門地下市開幕。(攝影：鄭亦庭)



▲蠟筆小新日本電影主題限定店以歷代劇場版為主題，現場展示1:1等身角色雕像、超過百款日本直送蠟筆小新周邊。(攝影：鄭亦庭)





蠟筆小新日本電影主題首間台灣旗艦店

▲日本超人氣蠟筆小新電影主題店進駐台北西門！小新鐵粉免飛日本、求代購，就能買日本蠟筆小新周邊。(攝影：鄭亦庭)





超過100款日本直送蠟筆小新周邊

▲台北西門蠟筆小新專賣店開賣數百款日本直送周邊，包含30週年系列鑰匙圈、各種造型蠟筆小新玩偶等。(攝影：鄭亦庭)





搞怪蠟筆小新屁屁筷架、動感超人內褲馬克杯

▲台北西門蠟筆小新專賣店開賣數百款日本直送周邊，必買動感超人內褲馬克杯。(攝影：鄭亦庭)



▲台北西門蠟筆小新專賣店必買！馬卡歐、裘馬馬克杯，以及小新屁屁筷架。(攝影：鄭亦庭)





1：1等身機器人爸爸雕像打卡點必拍

▲蠟筆小新專賣店必拍打卡點！超人氣反派馬卡歐、裘馬等身雕像登場。(攝影：鄭亦庭)

▲台北西門蠟筆小新專賣店周邊！各種小白玩偶、實用小物周邊鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)





《蠟筆小新 日本電影主題限定店》Crayon Shinchan Cinema Parade 台灣旗艦店

「Crayon Shinchan Cinema Parade」一開始是為紀念《蠟筆小新》電影30週年，在東京池袋太陽城設立的全球首間常設概念店，開幕後迅速成為粉絲熱門打卡點，這次台灣首間旗艦店原汁原味搬到台北重現，店內以「電影嘉年華」為主題打造，入口處牆面展示33年來歷代劇場版的經典場景，店內更有打卡牆、角色雕像，讓粉絲一邊挑選商品、一邊回味小新電影場景。店內集結超過100款由日本直送的官方限定商品，包括文具、居家雜貨、蠟筆小新收藏品周邊，收藏系周邊除了歷代電影海報盲抽壓克力立牌必買，現場也有30週年系列周邊，像是馬卡歐、裘馬、小白鑰匙圈、大穿山甲阿呆玩偶吊飾、娃包，以及一整牆小新角色玩偶吊飾、壓克力鑰匙圈等，讓粉絲們通通都想買回家。西門蠟筆小新專賣店實用系周邊則有蠟筆小新尾巴造型收納袋、小黑絨毛票卡夾、蠟筆小新袋、束髮帶、碗盤等，最搶眼必買動感超人內褲馬克杯、小新屁屁筷架，以及馬卡歐、裘馬馬克杯，此外，今年夏天最新劇場版《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》系列周邊也即將在台灣搶先開賣，讓鐵粉免出國就能買。除了滿滿的日本直送蠟筆小新周邊，店內最吸引的亮點絕對是1:1 還原的等身人物雕像，讓無數影迷又哭又笑的經典角色「機器人爸爸」，以及來自《搞怪遊樂園大冒險》中的超人氣反派角色「馬卡歐」與「裘馬」通通現身於旗艦店門口，完美重現電影中的經典畫面，近期來西門地下街絕對要來蠟筆小新專賣店打卡拍照。店鋪地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市8－10號店舖(台北市中正區中華路一段51-1號 B1，直通捷運西門站)營業時間：11：00－21：00

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▲全台首間蠟筆小新專賣店！Crayon Shinchan Cinema Parade首間台灣旗艦店在西門地下市開幕。(攝影：鄭亦庭)



▲全台首間蠟筆小新專賣店！Crayon Shinchan Cinema Parade首間台灣旗艦店在西門地下市開幕。(攝影：鄭亦庭)

▲台北西門蠟筆小新專賣店周邊！各種造型蠟筆小新周邊都能看到。(攝影：鄭亦庭)



▲台北西門蠟筆小新專賣店必買周邊！馬卡歐、裘馬、大象小新鑰匙圈等多款樣式鑰匙圈。(攝影：鄭亦庭)



▲台北西門蠟筆小新專賣店開賣數百款日本直送周邊，包含30週年系列鑰匙圈、各種造型蠟筆小新玩偶等。(攝影：鄭亦庭)



▲台北西門蠟筆小新專賣店周邊推薦！蠟筆小新便便存錢筒、小白狗屋超可愛。(攝影：鄭亦庭)

