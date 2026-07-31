全台首間蠟筆小新專賣店！西門蠟筆小新百款周邊日本直送，等身機器人爸爸 馬卡歐必拍。

全台首間蠟筆小新專賣店！日本超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」插旗西門，超過百款日本周邊開賣，編輯鄭亦庭表示：以後不用飛日本也能買小新周邊了。
全台首間蠟筆小新專賣店！日本官方超人氣「Crayon Shinchan Cinema Parade」首間台灣旗艦店，即日起在「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」開幕，蠟筆小新旗艦店以歷代劇場版為主題，不只有1:1等身角色雕像，更有數百款日本直送官方限定周邊，讓台灣粉絲以後免飛日本、求代購，在台北西門蠟筆小新旗艦店就能買。
蠟筆小新日本電影主題首間台灣旗艦店「Crayon Shinchan Cinema Parade」一開始是為紀念《蠟筆小新》電影30週年，在東京池袋太陽城設立的全球首間常設概念店，開幕後迅速成為粉絲熱門打卡點，這次台灣首間旗艦店原汁原味搬到台北重現，店內以「電影嘉年華」為主題打造，入口處牆面展示33年來歷代劇場版的經典場景，店內更有打卡牆、角色雕像，讓粉絲一邊挑選商品、一邊回味小新電影場景。
超過100款日本直送蠟筆小新周邊店內集結超過100款由日本直送的官方限定商品，包括文具、居家雜貨、蠟筆小新收藏品周邊，收藏系周邊除了歷代電影海報盲抽壓克力立牌必買，現場也有30週年系列周邊，像是馬卡歐、裘馬、小白鑰匙圈、大穿山甲阿呆玩偶吊飾、娃包，以及一整牆小新角色玩偶吊飾、壓克力鑰匙圈等，讓粉絲們通通都想買回家。
搞怪蠟筆小新屁屁筷架、動感超人內褲馬克杯西門蠟筆小新專賣店實用系周邊則有蠟筆小新尾巴造型收納袋、小黑絨毛票卡夾、蠟筆小新袋、束髮帶、碗盤等，最搶眼必買動感超人內褲馬克杯、小新屁屁筷架，以及馬卡歐、裘馬馬克杯，此外，今年夏天最新劇場版《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》系列周邊也即將在台灣搶先開賣，讓鐵粉免出國就能買。
1：1等身機器人爸爸雕像打卡點必拍除了滿滿的日本直送蠟筆小新周邊，店內最吸引的亮點絕對是1:1 還原的等身人物雕像，讓無數影迷又哭又笑的經典角色「機器人爸爸」，以及來自《搞怪遊樂園大冒險》中的超人氣反派角色「馬卡歐」與「裘馬」通通現身於旗艦店門口，完美重現電影中的經典畫面，近期來西門地下街絕對要來蠟筆小新專賣店打卡拍照。
《蠟筆小新 日本電影主題限定店》Crayon Shinchan Cinema Parade 台灣旗艦店店鋪地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市8－10號店舖
(台北市中正區中華路一段51-1號 B1，直通捷運西門站)
營業時間：11：00－21：00
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