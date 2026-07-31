抹茶控快衝！gelato pique cafe辻利聯名可麗餅，加蜷尾家抹茶冰淇淋更升級。

辻利茶舗聯名可麗餅強勢回歸！編輯 鄭雅之 表示，抹茶控也太幸福了吧～

身為抹茶控只要看到限定新品就忍不住想掏出錢包！gelato pique cafe這回睽違6年再次攜手日本百年品牌「辻利茶舗」，於2026年8月推出聯名抹茶可麗餅。這次特別加入蜷尾家特製冰淇淋與夏日果香，巧妙碰撞出頂級風味，讓抹茶控這個夏天幸福感直接爆棚。



▲gelato pique cafe攜手辻利茶舗推出期間限定抹茶柑橘與抹茶紅豆白玉可麗餅。

▲gelato pique cafe與辻利茶舗聯名可麗餅頂層飾以手工茶筅奶油餅乾，極具特色。





丸韻抹茶搭配香橙極致清爽

想在夏日尋找消暑滋味的甜點控首推「抹茶柑橘可麗餅」，這款甜點特別將新鮮香橙細心去皮去膜，酸甜爆汁的果肉與滑順鮮奶油撞擊出驚艷火花。配上現煎抹茶餅皮與專屬冰淇淋，再加上頂層手工茶筅餅乾的酥脆點綴，多重口感在舌尖化開超級解膩。



▲gelato pique cafe「抹茶柑橘可麗餅」嚴選鮮切香橙與辻利茶舗丸韻抹茶，搭配蜷尾家特製冰淇淋。





經典蜜紅豆白玉重現日式甜點

忠於傳統風味的抹茶控絕對會愛上「抹茶紅豆白玉可麗餅」，這款可麗餅完美重現最道地的日式甘味盛宴。鬆軟綿密的蜜紅豆搭配Q彈有勁的白玉麻糬，熱氣騰騰的香濃餅皮包裹著冰涼抹茶冰淇淋，交織出層次豐富的溫潤甜香，吃完一整份依然覺得十分幸福。兩款都有加上台南知名冰品店蜷尾家量身打造特製抹茶冰淇淋。低苦澀感的丸韻抹茶帶出純粹茶甘，無論是伴隨鮮甜果香還是甜蜜紅豆都能完美融合，是是今年抹茶控必吃甜點。



▲gelato pique cafe「抹茶紅豆白玉可麗餅」嚴選蜜紅豆與Q彈白玉，細緻演繹經典日式甘味。





gelato pique cafe、辻利茶舗聯名

販售日期：2026年8月1日至2026年9月13日

餐點、售價：抹茶柑橘可麗餅260元、抹茶紅豆白玉可麗餅260元

販售門市：

gelato pique cafe 台北A8店（新光三越台北信義新天地 A8 館 2 樓）

gelato pique cafe 林口三井店（MITSUI OUTLET PARK 林口二館 2 樓）





抹茶控要喝新飲料、要吃新甜點！

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