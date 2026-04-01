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抹茶控要喝！UG奶茶升級版茉窨極抹新品登場，靜岡抹茶加三窨十五茉奶茶必喝。

UG抹茶飲料手搖杯
2026-04-01 15:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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UG濃抹系列以靜岡抹茶打造手搖飲新品話題，結合限定杯身與會員點數回饋機制，帶動抹茶控關注，編輯張人尹表示，此波新品將成近期UG關鍵熱點。
抹茶控喝起來！這次手搖杯UG這次鎖定抹茶話題，在4/8起推出全新濃抹系列，主打日本靜岡直送抹茶，強調濃厚茶感與回甘尾韻，並且在這次新品中，結合招牌飲品「三窨十五茉UG奶茶」，打造升級版的UG奶茶喝法，讓粉絲在日常飲品中也能感受到更細緻的抹茶風味。這次UG抹茶新品從飲品本身到杯裝視覺設計同步更新，再掀飲料話題。
▲UG於4/8推出濃抹系列新品，主打靜岡抹茶結合UG奶茶特色，從茶感到回甘層次全面升級，成為UG近期主打飲品話題。（攝影：張人尹）
▲UG於4/8推出濃抹系列新品，主打靜岡抹茶結合UG奶茶特色，從茶感到回甘層次全面升級，成為UG近期主打飲品話題。（攝影：張人尹）
▲UG濃抹系列結合三窨十五茉UG奶茶，打造抹茶與茉莉花香交織的風味體驗，讓UG粉絲喝到更細緻的層次變化。（攝影：張人尹）
▲UG濃抹系列結合三窨十五茉UG奶茶，打造抹茶與茉莉花香交織的風味體驗，讓UG粉絲喝到更細緻的層次變化。（攝影：張人尹）

兩款濃抹新品主打層次口感

此次UG推出兩款主打飲品，「凝綠厚抹」以靜岡抹茶結合UG特調乳，呈現濃郁卻不苦澀的茶韻，尾韻帶出自然回甘。另一款「茉窨極抹」則以三窨十五茉UG奶茶為基底，除了抹茶、奶香之外，還能喝到明顯的茉莉花香緩緩釋放，再堆疊抹茶的深層風味，交織出細膩且多層次的口感。兩款新品都提供更換鮮奶選項，讓粉絲依喜好調整風味。
▲UG推出凝綠厚抹與茉窨極抹兩款新品，分別主打濃厚茶韻與花香層次，讓UG抹茶系列呈現不同風味選擇。（攝影：張人尹）
▲UG推出凝綠厚抹與茉窨極抹兩款新品，分別主打濃厚茶韻與花香層次，讓UG抹茶系列呈現不同風味選擇。（攝影：張人尹）

限定杯身與會員回饋同步升級

除了飲品內容，UG也同步推出濃抹系列限定杯身設計，以綠色調結合草原與茉莉花元素，延伸品牌風格，同時部分門市設置打卡裝置，讓粉絲們喝飲料先打卡。此外，UG也針對會員對出優惠回饋，在4/8-4/21期間，會員購買濃抹系列任一杯可獲得50點回饋，點數可累積兌換飲品優惠券，回饋飲料控。
▲UG濃抹系列同步推出限定杯身設計，以綠色與花卉元素打造視覺亮點，讓UG飲品更適合拍照打卡。（攝影：張人尹）
▲UG濃抹系列同步推出限定杯身設計，以綠色與花卉元素打造視覺亮點，讓UG飲品更適合拍照打卡。（攝影：張人尹）


UG抹茶系列新品販售資訊

上市日期：2026/04/08
品項及咖啡：
凝綠厚抹 (M) 可更換成鮮奶 
價格：門市現場 / 線上點餐 $95，外送平台$115

茉窨極抹 (M) 可更換成鮮奶
價格：門市現場 / 線上點餐 $95，外送平台 $115
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