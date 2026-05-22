不只是水果王國！苗栗繡球花農場、人氣鵝肉店必打卡，卓蘭一日遊慢旅指南。

想安排一趟結合自然景觀、客家美食的慢步調小旅行，不妨走進苗栗卓蘭！療癒花卉、私房美食全都值得細細探索。

說起苗栗卓蘭，這座有「台灣水果王國」之稱的小鎮，除豐富農業景觀外，近年也發展出不少結合花卉、庭園與藝文氛圍的休閒景點，近期在社群上爆紅的「繡球花農場」，便吸引不少旅客專程到訪。若安排一場放慢步調的小旅行，便會發現卓蘭不只擁有純樸的農村風情，從客庄人文到湖光山色，都展現出獨特迷人的山城魅力。



▲從遼闊湖景到繽紛花卉農場，卓蘭處處藏著療癒風景，一待就捨不得離開。（部落客：婷兒旅行地圖、婷兒旅行地圖）

▲除客家料理外，卓蘭的甜點同樣讓人驚豔，不只好吃，夢幻造型更讓人忍不住狂拍。（部落客：饅頭弟、Jason‘s Life）

漫步湖畔步道，鯉魚潭水庫賞山景

早晨來到卓蘭，推薦先到「鯉魚潭水庫」走走。這座水庫位處三義、大湖與卓蘭的交界處，擁有全台唯一的鋸齒堰溢洪道。水庫設施完善，僅需步行便可抵達大壩，觀景台上視野遼闊，可將群山景色全收入眼底，天氣晴朗時，湖面倒映的山景更是迷人，沿著步道散步格外療癒。

鯉魚潭水庫

地址：苗栗縣三義鄉鯉魚潭村三櫃106號

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▲「鯉魚潭水庫」擁有全台唯一的鋸齒狀溢洪道，特殊景觀相當吸睛，沿著步道還能走上大壩，將湖景與層層山巒盡收眼底。（部落客：婷兒旅行地圖）

走進花卉莊園，花露農場拍美照

下一站，抵達擁有高人氣的「花露農場」。以繡球花著稱的農場，其實一年四季皆有不同花卉可供欣賞，園區內除大片植栽與花園步道外，城堡、花園造景等景觀亦相當好拍，漫步其中宛若走進異國莊園，而小火車、樹屋等設施，更是孩子們的最愛，親子出遊時大人、小孩都能玩得相當盡興。





花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

電話：04-25891589

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▲「花露農場」一年四季都有不同花卉，其中又以繡球花最受歡迎，高顏值的繡球花冰淇淋必打卡。（部落客：饅頭弟）

▲「花露農場」的小火車是園區內的必拍亮點，穿梭花海時宛如走入童話世界，大人小孩都搶著搭一圈。（部落客：饅頭弟）

入座阿榮鵝肉店，大啖鵝肉料理

臨近正午，在地人激推的「阿榮鵝肉店」絕對不能錯過。這間只營業午餐時段的餐館，主打各式鵝肉料理，從麵食到小菜一應俱全，其中鵝肉切盤是許多人必點的招牌，老闆刀功了得，每片鵝肉的厚薄度恰到好處，鮮嫩的肉質搭配薑絲、醬料格外涮嘴。加上麵食、肉品份量實在，每到用餐時間總是座無虛席。





阿榮鵝肉店

地址：台灣苗栗縣卓蘭鎮新厝里中正路8-6號

電話：04-25898875

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▲「阿榮鵝肉店」主打鵝肉切盤，老闆俐落刀工讓每片鵝肉厚薄恰到好處，是老饕們必點的招牌料理。（部落客：水晶安蹄）

▲來訪阿榮鵝肉店，不妨點碗切仔麵，再搭配鵝肝、鵝胗等小菜，樸實的組合卻讓人一吃就上癮。（部落客：水晶安蹄）

打卡Project C3，日式庭園喝咖啡

飽餐一頓，不妨到「Project C3 Cafe」稍作休息。戶外以日式禪風庭園、松柏植栽與大片窗景打造靜謐氛圍，室內的榻榻米座位區同樣愜意，窗邊即可欣賞庭園綠意。店內結合咖啡、陶藝、單車與園藝元素，若想享受下午茶的慢時光，將是再適合不過的選擇。





Project C3 Cafe

地址：台灣苗栗縣卓蘭鎮豐田里20-2號

電話：04-25896007

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▲「Project C3 Cafe」以日式庭園聞名，坐在榻榻米座位區望向窗外綠意與庭景頗具禪意。（部落客：Jason‘s Life）

▲除了茶飲與咖啡外，Project C3 Cafe的甜點同樣高人氣，精緻外型讓人忍不住拍好拍滿。（部落客：Jason‘s Life）

預約新福樓餐廳，品嚐客家合菜

晚餐時段，則推薦卓蘭的「新福樓餐廳」。店內以客家合菜聞名，從熱炒、山產到經典客家料理都相當受歡迎，菜色豐富且價格實惠，非常適合家庭聚餐，也替這趟卓蘭慢旅，留下樸實卻溫暖的味蕾記憶。





新福樓餐廳

地址：台灣苗栗縣卓蘭鎮新厝里經國路109號

電話：04-25897978

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▲「新福樓餐廳」以客家合菜聞名，鵝肉、熱炒都頗受好評，價格實惠且份量十足，成為不少家庭的聚餐首選。（部落客：饅頭弟）

苗栗慢旅去！療癒秘境拍不停：

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