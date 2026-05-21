杜拜巧克力冰沙！網友激推85℃杜拜可可冰沙全台開賣，90元高CP值冰沙必喝。

85℃「杜拜可可冰沙」正式全台開賣，同步推出「蘋香檸檬烏龍」新品。編輯張人尹表示，杜拜巧克力話題在台灣還沒退燒，粉絲通通喝起來！

杜拜巧克力控要喝！從Threads爆紅的85℃「杜拜可可冰沙」，這次終於正式宣布5/21起全台限定門市開賣，消息曝光後再度引發巧克力控討論。這波除了主打濃郁系冰沙，也同步推出清爽型新品「蘋香檸檬烏龍」，讓粉絲們不管是想喝清爽系果茶、還是濃郁系杜拜巧克力冰沙，通通都有超高CP值的選擇。



▲85℃「杜拜可可冰沙」5/21起全台限定門市開賣，Threads爆紅話題再度延燒。



▲85℃「杜拜可可冰沙」以濃郁巧克力搭配巧克力片與玉米脆片，打造高CP值冰沙。

杜拜可可冰沙全台開賣

▲85℃「杜拜可可冰沙」正式全台開賣，每杯90元吸引巧克力控朝聖開喝。

新品蘋香檸檬烏龍主打清爽解膩

▲85℃新品「蘋香檸檬烏龍」結合蘋果甜香與檸檬酸香，主打夏日清爽感。

85℃ 飲品新品販售資訊

85℃ 杜拜巧克力系列商品推薦

85℃近期抓緊「杜拜巧克力」流量密碼，除了在門市販售杜拜巧克力Q餅、杜拜巧克力千層蛋糕，也在甜甜圈限定門市開賣「杜拜巧克力生甜甜圈」，吸引粉絲關注。此外，原先在限定門市開賣的「杜拜可可冰沙」更讓粉絲們大讚是高CP值、最強冰沙。其中以濃郁巧克力作為主體，搭配巧克力片與玉米脆片增加層次感。這次為了回應粉絲願望，「杜拜可可冰沙」即日起在全台85℃門市開賣，每杯90元，粉絲手刀朝聖。除了濃厚系巧克力冰沙，85℃這次也同步推出果茶新品「蘋香檸檬烏龍」，大杯售價55元。整體以蘋果甜香作為主調，再加入檸檬酸香與烏龍茶韻平衡風味，入口後帶有輕盈爽口感，尾韻則保留茶香與果酸層次，很適合炎熱天氣搭配餐點或下午時段解膩開喝。相較於杜拜可可冰沙偏濃郁甜感，這款新品則更偏向清爽型路線，打造夏日飲料新歡。上市日期：2026/05/21品項及價格：杜拜可可冰沙：中杯90元蘋香檸檬烏龍：大杯55元杜拜可可冰沙：中杯90元杜拜巧克力Q餅：特價$90杜拜巧克力蛋糕捲切片：$95/切片杜拜巧克力千層蛋糕：特價$1480/8吋杜拜巧克力生甜甜圈：$90/個