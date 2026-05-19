SEVENTEEN小分隊DxS高雄演唱會加場！易遊網獨家5大追星套票5月30日限量開搶。

隨KPOP追星熱潮席捲全台，演唱會旅遊已成新興生活風格。資深編輯李維唐表示，結合頂級交通與五星住宿的包裝套票，不僅能解決歌迷搶票痛點，更能大幅提升追星行程的尊榮儀式感。

全球現象級K-POP天團SEVENTEEN音樂版圖再擴張，繼人氣小分隊CxM於4月來台開唱掀起震撼迴響後，由團內公認實力派主唱成員DK與SEUNGKWAN組成的全新小分隊DxS，也正式宣告接續登台。DxS憑藉去年發行的熱銷專輯《Serenade》展開同名巡迴演唱會，首場台灣演出《DxS [SERENADE] ON STAGE - KAOHSIUNG》日前一開賣隨即秒殺。為了回應廣大歌迷的強烈期盼，主辦單位宣布加開7月24日與7月26日場次，連唱3天的驚人氣勢再度引爆全台粉絲關注。看準這波持續升溫的追星熱潮，線上旅遊平台易遊網特別針對加開場次規劃「獨家加開場次演唱會雙人套票」，將於5月30日中午12點在官方網站與APP限量開搶，全面整合一級票區門票、交通與頂級住宿，為粉絲打造充滿生活儀式感的追星假期。

▲易遊網獨家針對大勢韓團SEVENTEEN小分隊DxS高雄巨蛋加開場次，推出整合一級票區門票、交通與住宿的雙人套票方案，並將於5月30日中午12點在官方網站與APP限量開搶。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



三麗鷗萌旅號主題列車與承億酒店打造頂級應援假期

為了幫歌迷堆疊完美的應援回憶，易遊網升級規劃全包式「門票+交通+住宿」雙人套票方案。這款專案搭配7月26日最高票區6880元雙人門票，交通去程安排舒適的高鐵，回程則特別選用人氣觀光列車「三麗鷗萌旅號」。彩繪著經典三麗鷗角色的主題車廂內部精緻夢幻，車上不僅提供豐富的餐食點心與無限暢飲的飲品，更設置卡拉OK車廂、DIY體驗空間與專屬拍貼機，讓歌迷在演唱會結束後的歸途中，能與同好延續熱烈歡樂的應援氛圍。住宿方面則精選五星級「高雄承億酒店」，該酒店主打當代設計美學與豐富的藝文空間，引人入勝的高空無邊際泳池可遠眺璀璨的高雄港灣風光與城市天際線。本次專案貼心爭取到暑假不加價優惠，雙人專案直接升等至「經典和式兩中床」房型，加贈「飛裊茶軒雙人茶點」與雙人精緻早餐，每人只要13800元，即可在港都享受兼具極致視聽與海景渡假的高質感追星體驗。

▲購買易遊網獨家演唱會「門票+交通+住宿」全包式套票方案的樂迷，去程可搭乘舒適的高鐵，回程則能親自體驗超人氣觀光列車「三麗鷗萌旅號」，車廂內部充滿豐富互動設施，打造出獨一無二且充滿夢幻氛圍的追星行程。圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

▲易遊網「獨家加開場次演唱會雙人套票」精心規劃五星級「高雄承億酒店」頂級住宿，酒店主打設計美學與迷人的城市景觀，擁有能遠眺璀璨港灣風光的高空無邊際泳池。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

日航漢來五星級行政酒廊奢華休憩時光

針對喜愛自由調配行程時間的觀眾，易遊網同步追加推出7月24日與7月26日的「住宿＋門票」套票方案，精選高雄最具指標性的高口碑奢華飯店，皆內含6880元一級票區雙人門票。注重頂級日系款待精神的歌迷，推薦選擇「高雄日航酒店」專案。日航酒店以細緻溫潤的日式服務與現代簡約設計風格著稱，空間沉穩奢華。專案安排入住「行政客房」，住客可免費享用行政酒廊全時段禮遇服務，包含豐富早餐、精緻下午茶與傍晚微醺的雞尾酒時光，雙人套票價23999元。偏好經典尊榮體驗的讀者，則不可錯過坐落市中心精華地段的「高雄漢來大飯店」專案。漢來大飯店擁有居高臨下的絕佳視野與無可挑剔的服務好評，本專案特別升等至「精緻港景客房」，讓高雄港灣波光粼粼的絕美風光陪伴歌迷度過極具儀式感的夜晚。專案同樣包含雙人早餐，並可免費使用行政酒廊「貴賓軒」，提供尊榮從容的休憩空間，雙人套票價21999元。

▲重視極致日系款待精神的樂迷，推薦選擇「高雄日航酒店」雙人套票專案，整體空間沉穩優雅，主打入住寬敞明亮的「行政客房」。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

▲擁有經典頂級服務口碑的「高雄漢來大飯店」套票專案，除了將房型特別升等至能將港灣風光盡收眼底的「精緻港景客房」外，更享有尊榮的住宿儀式感。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

福容徠旅獨家延退延續追星小資極致性價比

渴望精打細算的小資族歌迷，則能選擇質感輕旅「福容徠旅 高雄」套票方案。館內特別安排「閱旅一大床」房型，整體空間寬敞明亮且簡約舒適，並貼心設有設備齊全的健身房、溫馨的共用交誼空間以及自助洗烘衣基礎設施，完美滿足外地樂迷長途奔波的多元住宿需求。本專案除了包含雙人早餐之外，更享有易遊網獨家爭取的延後退房1小時專屬好康，讓粉絲在經歷整晚熱情吶喊後能睡到中午12點再從容離開，同時加贈徠旅品牌精美手提袋2個，雙人套票總價僅需18999元。若扣除2張高價位門票費用，相當於每人住宿花費僅要2620元，在暑假旺季的高雄絕對是極具競爭力的精省首選。

▲小資族首選的「福容徠旅 高雄」套票專案，安排入住寬敞舒適的「閱旅一大床」房型，專案更享免費延後退房1小時至中午12點，扣除高價位門票費用後每人住宿只要2620元，性價比爆表。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

易遊網APP首購折扣碼現折優惠全攻略

這場眾所矚目的DxS港都盛會即將於7月24日至7月26日在高雄巨蛋連唱3場，想親臨現場感受DK與SEUNGKWAN動人嗓音與強大舞台化學反應的歌迷，務必要在5月30日中午12點準時上線搶購。準備購入演唱會雙人套票的消費者，如果屬於易遊網APP的首購新用戶，在結帳時記得輸入專屬折扣碼「app8off」，即可享受不限金額現折8%的隱藏版優惠。更多詳細的套票商品資訊、即時車次與房型規格，可直接前往易遊網官網的獨家演唱會套票購票網頁查詢。

《DxS [SERENADE] ON STAGE - KAOHSIUNG》易遊網獨家加開場次演唱會雙人套票搶購活動

活動時間：115年5月30日中午12點限量開賣

活動內容：

易遊網整合一級票區雙人門票、交通與飯店住宿，推出5大獨家套票方案 。包含7月26日限定的「門票+交通+住宿」方案，回程搭乘觀光列車三麗鷗萌旅號並入住高雄承億酒店 。另外針對7月24日與26日場次推出「門票+住宿」方案，精選高雄日航酒店、高雄漢來大飯店與福容徠旅高雄提供樂迷選擇 。

優惠活動整理：

易遊網APP首購優惠： 易遊網APP首購用戶輸入專屬折扣碼「app8off」，不限金額享現折8%優惠 。

承億酒店獨家專案： 享暑假不加價優惠，房型升等至經典和式兩中床，並加贈飛裊茶軒雙人茶點乙套與雙人早餐 。

漢來大飯店獨家專案： 房型特別升等至精緻港景客房，包含雙人早餐，並可免費使用行政酒廊貴賓軒 。

日航酒店獨家專案： 入住行政客房，享免費行政酒廊全時段禮遇服務，含早餐、下午茶與傍晚雞尾酒時光 。

福容徠旅獨家專案： 享獨家免費延後退房1小時至中午12點，並加贈徠旅品牌手提袋2個與雙人早餐 。

易遊網： https://www.eztravel.com.tw/

獨家套票購票網頁 https://www.eztravel.com.tw/activity/dxs-concert/