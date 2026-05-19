超大星巴克+康是美進駐南港！統一集團4大品牌同步插旗，打造北部第一間大七門市。

7-ELEVEN愿秀門市、星巴克600店與康是美韓系美妝話題同步登場，編輯張人尹表示，南港車站前這波「大七」新據點，將成為近期北部最新打卡與逛街焦點。

南港人揪團逛起來！這次統一集團愿秀門市，一次集結旗下4大品牌7-ELEVEN、21PLUS、星巴克與康是美，同步進駐南港車站正對面，5/20起試營運，從便利商店、美食餐飲、玩具盲盒、美妝小物、到咖啡飲品，通通滿足粉絲。這也是北部第一間集結多品牌的新開門市，吸引粉絲朝聖。



▲統一集團愿秀門市5/20試營運，集結7-ELEVEN、星巴克、21PLUS與康是美打造北部首間「大七」新地標。（攝影：張人尹）



▲星巴克愿秀門市迎接全台第600店，打造全新女神藝術牆與限定咖啡體驗。（攝影：張人尹）

7-ELEVEN與21PLUS變身打卡店

▲7-ELEVEN愿秀門市導入智能果昔機與不可思議茶BAR，超過30款現調飲品同步登場。（攝影：張人尹）

星巴克600店打造新地標

▲星巴克愿秀門市推出黑糖風味奶香咖啡與600店紀念商品，吸引粉絲搶先收藏。（攝影：張人尹）

康是美韓系美妝專區必逛

▲康是美愿秀門市集結CLIO、3CE等韓系彩妝品牌，打造K-Beauty話題空間。（攝影：張人尹）



▲康是美愿秀門市導入mini bar專區與聯名防曬系列，讓粉絲不用飛韓國也能逛。（攝影：張人尹）

統一集團愿秀門市 7-ELEVEN 21PLUS 星巴克 康是美

愿秀門市 開幕優惠活動整理

活動日期：2026年5月22日（五）～2026年5月26日（二）

於康是美愿秀門市、星巴克愿秀門市、7-ELEVEN愿秀門市與21PLUS愿秀門市，凡單筆消費滿600元即可獲得60點OPENPOINT點數（單筆不累贈），累計消費滿1,200元再贈抽獎券乙張(抽黃金一兩)。

康是美 愿秀門市

不限金額享85折優惠

刷中國信託 uniopen 聯名卡滿3,600元回饋6% OPENPOINT點數

刷中國信託 uniopen 聯名卡滿6,000元回饋12% OPENPOINT點數

消費滿$10,000送萬般寵愛尊榮禮（市價$1,680）





星巴克 愿秀門市

憑當日單筆消費滿$1,500元發票，即可獲得星巴克旅行收納袋三件組。

當日單筆消費滿$2,800元發票，即可獲得星巴克簡單獨享碗盤組乙組。

7-ELEVEN 愿秀門市

CITY CAFE & CITY PRIMA & CITY PEARL & 不可思議茶BAR單店限定推出全品項第2杯半價

現打果昔任選第2杯半價(不含玉米濃湯)，限量500杯

21PLUS 愿秀門市

21香草烤全雞-優惠價343元。

21香草烤半雞-優惠價174元。

21香草烤雞腿-優惠價86元。

以上優惠價，限臨櫃點餐消費，5/22-5/30，限時9天。







全台門市同慶活動 活動日期：2026年5月22日（五）～2026年5月26日（二）

康是美

全門市不限金額享88折優惠

刷中國信託 uniopen 聯名卡滿3,600元回饋6% OPENPOINT點數

刷中國信託 uniopen 聯名卡滿6,000元回饋12% OPENPOINT點數

消費滿$10,000送萬般寵愛尊榮禮（市價$1,680）

星巴克

全店指定商品不限消費金額享88折優惠(不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值)

原價點購任兩杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得600小熊盲盒吊飾乙個。(共7款，不累贈，款式 隨機提供)

7-ELEVEN

指定支付工具消費滿600元加贈OPENPOINT點數60點

刷uniopen中國信託聯名卡指定商品結帳滿1,200元現折100元

單筆消費滿1,200元贈禮(3選1)：① 美麗日記活能抗老保濕面膜2 入 ② 韓國熊津紅蔘飲 3 包 ③ UNIDESIGN 新柔感衛生紙 1 串

21PLUS

21香草烤全雞-優惠價369元。

21香草烤半雞-優惠價187元。

21香草烤雞腿-優惠價93元。

以上優惠價，限臨櫃點餐消費( Line預定自取同享優惠)，5/22-5/30，限時9天。





看更多統一集團愿秀門市開幕亮點

▲星巴克愿秀門市推出600店熊熊系列紀念商品，在星巴克愿秀門市搶先首賣。（攝影：張人尹）



▲星巴克愿秀門市推出全台首創的「星巴克咖啡三式」同一款咖啡帶來三段不同風味體驗。（攝影：張人尹）



▲康是美愿秀門市必搶ZO&FRIENDS、飛天小女警、史努比等防曬系列。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN愿秀門市導入OPEN！專區IP肖像周邊，以及IP盲盒專區。（攝影：張人尹）

7-ELEVEN愿秀門市除了導入超商獨家「智能果昔機」，還有超過30款現調飲品的「不可思議茶BAR」，開幕期間推出指定飲品第2杯半價優惠。店內同步設有OPEN！專區IP肖像周邊，除了Beams聯名商品之外，也引進多款卡通IP盲盒讓粉絲買爆。另一邊，21PLUS則規劃全台最大烤雞網美牆，以及楓樹落地窗座位區，讓等餐與用餐時間都更有生活感。「星巴克愿秀門市」是全台第600店的重要里程碑，不只打造全新女神藝術牆，也加入大量金屬銅牌與咖啡花藝術裝置，成為南港最新城市打卡點。這次最大亮點之一，就是全台首創的「星巴克咖啡三式」，從晨曦手沖、日午冰搖濃縮到暮光冷萃特調，以同一款咖啡帶來三段不同風味體驗，採每日限量預約供應。此外，在星巴克愿秀門市也同步推出限定「黑糖風味奶香咖啡」，以及多款600店紀念商品、小熊提袋與盲盒吊飾搶先首賣，讓星巴克粉絲準時5/20就先衝。「康是美愿秀門市」則直接把韓系美妝話題搬進南港，集結人氣韓國彩妝CLIO、3CE、SISTER ANN與DEAR DAHLIA等品牌專區，同步導入OLIVE YOUNG自有品牌BOH+、WAKEMAKE與colorgram，讓粉絲不用飛韓國就能逛。特別的是，康是美特別打造「mini bar」選品專區，把彩妝新品打造成迷你尺寸，包含愿秀限定CLIO袖珍氣墊粉餅與打亮盤等商品，讓粉絲們更好入手。現場還規劃聯名選品區與韓系美妝專櫃，必搶ZO&FRIENDS、飛天小女警、史努比等防曬系列，夏天實用又可愛。地址：台北市南港區南港路二段1、3、5號（南港車站正對面）試營運日期：2026/05/20起