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南投日月潭一日遊推薦！7大必訪日月潭景點美食，隱藏版玻璃屋咖啡廳先衝。

日月潭一日遊日月潭景點南投景點日月潭美食
2026-05-16 12:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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日月潭一日遊推薦！南投日月潭私房步道、高質感咖啡廳一次收，編輯鄭亦庭表示：日月潭玻璃屋咖啡廳打卡必拍。

南投日月潭一日遊推薦！夏天玩南投日月潭，別只去搭纜車看日月潭湖景，日月潭周邊景點、咖啡廳也要去過，窩客島這次推薦日月潭一日遊攻略，除了絕美的日月潭美景，也包括伊達邵商店街小吃美食、隱藏版高質感日月潭咖啡廳，去完日月潭步道、打卡點，就接著去伊達邵商店街吃小吃，最後再到高質感日月潭咖啡廳，不管是想要打卡留念、吃日月潭在地小吃，先把這7個日月潭景點、美食店家記下。

▲南投日月潭一日遊推薦！7大必訪日月潭景點美食，隱藏版玻璃屋咖啡廳先衝。
▲南投日月潭一日遊推薦！7大必訪日月潭景點美食，隱藏版玻璃屋咖啡廳先衝。
▲南投日月潭一日遊推薦！7大必訪日月潭景點美食，隱藏版玻璃屋咖啡廳先衝。
▲南投日月潭一日遊推薦！7大必訪日月潭景點美食，隱藏版玻璃屋咖啡廳先衝。

南投日月潭一日遊景點推薦：貓囒山步道、蔣公碼頭

南投日月潭私房景點首推「貓囒山步道」，沿途可以看到阿薩姆紅茶園、台灣杉林，設有多座觀景平台，讓你一邊走步道感受森林浴，一邊欣賞日月潭美景；而位在涵碧步道旁的「蔣公碼頭」，保留了歷史感十足的木棧道與紅燈籠，展現東方古典氛圍感，是日月潭美拍的熱門婚紗聖地，附近還有奶茶色系的耶穌堂，2個景點都很好走，情侶、親子散步就來這。

貓囒山步道  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉中明村中山路292號
電話：049-285-5668
完整介紹由部落客「西莉亞玩樂人生」於窩客島分享：南投魚池鄉｜貓囒山步道 日月潭私房景點 貓囒山步道絕美視野大公開 親子共遊免費景點

蔣公碼頭  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路142號
電話：049-285-5311
完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：日月潭一日遊私藏秘境！絕美蔣公碼頭，網美必拍涵碧步道與婚紗勝地。

▲日月潭一日遊景點推薦！貓囒山步道沿途可以看到阿薩姆紅茶園、台灣杉林，設有多座觀景平台。(攝影：部落客 西莉亞玩樂人生)
▲日月潭一日遊景點推薦！貓囒山步道沿途可以看到阿薩姆紅茶園、台灣杉林，設有多座觀景平台。(攝影：部落客 西莉亞玩樂人生)
▲日月潭一日遊景點推薦！位在涵碧步道旁的「蔣公碼頭」，保留了歷史感十足的木棧道與紅燈籠。(攝影：部落客 Kiwi)
▲日月潭一日遊景點推薦！位在涵碧步道旁的「蔣公碼頭」，保留了歷史感十足的木棧道與紅燈籠。(攝影：部落客 Kiwi)

南投日月潭伊達邵商店街小吃推薦：年記香菇高麗菜包、東東刈包

來到南投日月潭逛伊達邵商店街，絕對要吃排隊名店「年記香菇高麗菜包」，現炸香菇高麗菜包外皮酥脆，咬下去還有卡滋聲，內餡飽滿多汁，除了招牌菜包，炸香菇、炸番薯條也很有人氣；同樣在伊達邵商店街的「東東刈包」，將日月潭特產阿薩姆紅茶融入滷汁，招牌「豆干扣肉夾」以滷得超入味的茶香豆干取代刈包皮，包入扣肉、酸菜、小黃瓜絲、黃豆豆酥，口感吃起來超豐富，想吃更飽一點，就點「總匯大刈包」，刈包外皮、大豆干一次吃。

年記香菇高麗菜包  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉文化街95號
電話：0910-522-678
完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【南投美食】年記做不復賣香菇高麗菜包│日月潭伊達邵排隊美食小吃，必吃全素炸菜包、炸香菇番薯條

東東刈包  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉義勇街111號
完整介紹由部落客「愛麗絲的奇幻旅程」於窩客島分享：【南投美食】日月潭美食阿薩姆夾心豆干|南投伊達邵必吃小吃|東東刈包

▲日月潭伊達邵商店街小吃！年記香菇高麗菜包現炸香菇高麗菜包外皮酥脆，咬下去還有卡滋聲。(攝影：部落客 貪吃猴)
▲日月潭伊達邵商店街小吃！年記香菇高麗菜包現炸香菇高麗菜包外皮酥脆，咬下去還有卡滋聲。(攝影：部落客 貪吃猴)
▲日月潭伊達邵商店街小吃！東東刈包以滷得超入味的茶香豆干取代刈包皮，包入扣肉、酸菜、小黃瓜絲、黃豆豆酥。(攝影：部落客 愛麗絲的奇幻旅程)
▲日月潭伊達邵商店街小吃！東東刈包以滷得超入味的茶香豆干取代刈包皮，包入扣肉、酸菜、小黃瓜絲、黃豆豆酥。(攝影：部落客 愛麗絲的奇幻旅程)

南投日月潭咖啡廳打卡必拍：山影人宅、湖の怪物咖啡、眺Tiao

隱藏版日月潭咖啡廳推薦必訪「山影人宅」，藏在山林中的玻璃屋咖啡廳，大片落地窗搭上四周綠意環繞的90度窗景，餐點火烤油飯糰、紅心芭樂美式，以及慢熬雞湯的「阿公阿嬤的電影院」套餐；日式木屋風的「湖の怪物」，將傳統紅龜粿變成立體湖怪造型，店內有榻榻米座位，並提供小時候烤餅、手刷抹茶歐蕾、黑芝麻歐蕾等；位在水社碼頭「眺Tiao」提供招牌大早餐、紅茶香腸、日月潭紅茶雞腿套餐，有著日月潭湖景第一排視野，邊吃下午茶，一邊欣賞270度無敵湖景。

山影人宅  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉新城村修正巷39-11號
電話：049-289-6363
完整介紹由部落客「Jason‘s Life」於窩客島分享：日月潭隱藏版山林透明屋咖啡廳「山影人宅」落地窗美景，搭配鹹甜美食超療癒好去處。

湖の怪物咖啡  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78-9號
電話：0978-382-216
完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：南投縣魚池鄉｜日月潭 湖の怪物 咖啡

眺Tiao  位置資訊

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路148號
電話：0905-530-594
完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：日月潭景觀餐廳推薦，眺Tiao，水社碼頭咖啡廳，270度湖景第一排！

▲日月潭咖啡廳打卡必拍！山影人宅大片落地窗搭上四周綠意環繞的90度窗景。(攝影：部落客 Jason‘s Life)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！山影人宅大片落地窗搭上四周綠意環繞的90度窗景。(攝影：部落客 Jason‘s Life)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！日式木屋風「湖の怪物咖啡」內有榻榻米座位超好拍。(攝影：部落客 mika)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！日式木屋風「湖の怪物咖啡」內有榻榻米座位超好拍。(攝影：部落客 mika)

假日必衝雙北景點、咖啡廳推薦

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更多 南投日月潭一日遊推薦 照片：

▲日月潭一日遊景點推薦！貓囒山步道沿途可以看到阿薩姆紅茶園、台灣杉林，設有多座觀景平台。(攝影：部落客 西莉亞玩樂人生)
▲日月潭一日遊景點推薦！貓囒山步道沿途可以看到阿薩姆紅茶園、台灣杉林，設有多座觀景平台。(攝影：部落客 西莉亞玩樂人生)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！眺Tiao270度無敵湖景，邊吃下午茶邊欣賞。(攝影：部落客 小珊珊)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！眺Tiao270度無敵湖景，邊吃下午茶邊欣賞。(攝影：部落客 小珊珊)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！日式木屋風「湖の怪物咖啡」內有榻榻米座位超好拍。(攝影：部落客 mika)
▲日月潭咖啡廳打卡必拍！日式木屋風「湖の怪物咖啡」內有榻榻米座位超好拍。(攝影：部落客 mika)

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年記做不復賣

南投縣魚池鄉伊達邵形象商圈內
3.8

東東刈包

南投縣魚池鄉義勇街111號
4.4

山影人宅yamakage

南投縣魚池鄉修正巷巷39-11號
4.9

日月潭湖の怪物咖啡

000-000000
南投縣魚池鄉頭社村平和巷78弄
4.5

日月潭湖の怪物咖啡

000-000000
南投縣魚池鄉頭社村平和巷78弄
4.5

眺 TIAO

0913-915115
南投縣魚池鄉中興路148號
4.2