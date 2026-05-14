三創動漫快閃店！木棉花獵人 芙莉蓮5大福袋快閃，限定滿額禮 打卡送周邊。

三創動漫快閃店！獵人、葬送的芙莉蓮、暗殺教室、膽大黨限量福袋，編輯鄭亦庭表示：三創木棉花快閃店滿額禮、打卡送小物。

台北動漫迷必逛三創動漫快閃店！木棉花「超動漫研究社」即日起至6月10日在三創生活園區1樓「十二立方」快閃，免門票就能一次逛獵人、葬送的芙莉蓮、暗殺教室、膽大黨以及鬼滅之刃等多部超人氣動漫作品周邊，現場更打造4大造景打卡點，讓粉絲們買周邊小物、打卡照也能拍個夠，木棉花「超動漫研究社」滿額贈好禮、限量福袋等獨家優惠一次帶你看。



▲木棉花「超動漫研究社」於三創生活園區快閃至6/10，獵人、葬送的芙莉蓮、鬼滅之刃等多款人氣動漫周邊。



▲三創木棉花動漫快閃店4大造景打卡點、5大人氣動漫福袋，滿額贈禮優惠一次看。





三創超動漫研究社快閃店打卡點

本次「超動漫研究社」打造4大人氣作品的造景打卡點，入口處以《暗殺教室》為主題，殺老師、渚迎接粉絲們，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則打造消暑的海底世界，配上可愛的史萊姆新造型超療癒，《獵人》造景則有穿著西裝的小傑、奇犽、西索等人氣角色，《葬送的芙莉蓮》以溫柔的色彩帶出勇者一行人，4大動漫造景打卡點，讓粉絲們買周邊的同時，也能跟角色們一起合影。



▲三創超動漫研究社快閃店打卡點！暗殺教室、葬送的芙莉蓮、獵人、史萊姆等造景打卡點，粉絲必拍。





三創超動漫研究社快閃店5大福袋必買

三創木棉花動漫快閃店這次特別推出5大人氣作品限量福袋，膽大黨福袋滿滿的「高速婆婆」，還原度超高的哥素婆婆玩偶絕對要帶回家，葬送的芙莉蓮福袋則有撲克牌、高質感金屬護照套、寶箱怪徽章，史萊姆福袋經典史萊姆造型隨身收納袋、飲料提袋、御守一次收，獵人福袋則有實用的側背包、證件套、筆記本，還有盲抽胸章，鬼滅之刃福袋包括收納包、飲料提袋、1000片拼圖，超多周邊小物鐵粉必收。



▲三創快閃店限量福袋開搶！膽大黨高速婆婆、葬送的芙莉蓮福袋等5大人氣動漫福袋。





三創超動漫研究社快閃店滿額優惠

這次木棉花三創快閃店也有多個優惠活動，快閃期間綠標服飾任選2件88折、3件以上75折，黃標商品特價最低79元起，而且單筆消費滿799元，送「隨機動漫透明小海報或書籤」，滿1499元送暗殺教室 壓克力色紙」，此外，每週末至現場《關於我轉生變成史萊姆這檔事》造景區拍照打卡，就能兌換《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版蒼海之淚篇》明信片，每天只有100張，鐵粉記得早點來打卡。



▲三創動漫快閃店假日限定活動！打卡史萊姆造景，送劇場版明信片，每天限量100張。



▲三創超動漫研究社快閃店滿額送！單筆消費滿799元，就送你隨機動漫透明小海報或書籤。





超動漫研究社快閃店

快閃地點：三創生活園區1F十二立方(臺北市中正區市民大道三段2號)

快閃日期：即日起至2026年6月10日(三)

開放時間：11:00–21:30





超動漫研究社快閃店滿額贈好禮

活動期間於現場消費，即可參加滿額贈活動：

1、單筆消費滿799元，贈「隨機動漫透明小海報或書籤」乙張

2、單筆消費滿1499元，贈「暗殺教室 壓克力色紙」





《關於我轉生變成史萊姆這檔事》商品超值加購價

消費不限金額即可加購價：

1、玩偶吊飾(15CM)原價450元，活動加購價249元

2、華麗金屬掛飾原價420元，活動加購價249元

3、帆布束口袋原價280元，活動加購價180元

※加購注意事項：

每筆限加購一件，不可與其他優惠併用，數量有限售完為止。





超動漫研究社快閃店折扣優惠

綠標服飾：任選2件88折、3件以上75折

黃標商品：特價最低79元起





超動漫研究社快閃店 假日限定打卡活動

活動期間，只要至現場《關於我轉生變成史萊姆這檔事》造景區拍照，並上傳至任一社群平台分享，即可兌換《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版蒼海之淚篇》明信片乙張，每日限量100張,送完為止。





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