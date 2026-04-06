信義區藍色貓貓展！超可愛韓國藍色貓貓Sachiket全球首展就在松菸，編輯鄭亦庭表示：藍色貓貓娃娃、藍色貓貓馬克杯都要收。

松菸旁藍色貓貓展覽超可愛！韓國藝術家Haydonna全新個展，以全新原創角色藍色貓貓「Sachiket」為主角，首次亮相就選在台北松菸旁的Contemporary by U畫廊，Sachiket以可愛的藍色貓貓模樣，以及獨特的視覺風格、充滿個性的設定，迅速在社群媒體引發熱潮，貓奴必逛2026年台北療癒系展覽，即日起展出至5/25，近期來信義區、松菸也要記得來拍超可愛的藍色貓貓Sachiket。



▲台北藍色貓貓展超萌！松菸旁韓國藍色貓貓Sachiket全球首展，必買周邊貓貓娃娃。(攝影：鄭亦庭)



▲韓國藍色貓貓Sachiket個展就在松菸旁！即日起展出至5/25，藍色貓貓飲料杯、超萌周邊一次看。(攝影：鄭亦庭)





誰是藍色貓貓Sachiket

藍色貓貓Sachiket是由韓國藝術家Haydonna創作的全新角色，是一隻生活在都市的藍色貓咪，喜歡櫻桃、起司與紅酒，以清澈天空藍和俐落黑色線條形成極具識別度的視覺風格，呈現都市街頭文化的活力，MBTI人格為INFJ的Sachiket，個性幽默、機智且保有冷靜的距離感，讓人難以捉摸，不走尋常路，彷彿總是靜靜地觀察著世界，同時穩穩守著自己的步調。

▲藍色貓貓Sachiket是由韓國藝術家Haydonna創作的全新角色，身在不同地方，都能隨時飽有自幾的步調。(攝影：鄭亦庭)





韓國藍色貓貓Sachiket個展就在松菸旁

本次展覽以首爾作為敘事核心，記錄藍色貓貓Sachiket在城市中行走、停留與沉思的流動節奏裡，慢慢建立自己的位置，並仍維持自身節奏，展場中展示了壓克力畫作，以及一系列手稿，以Sachiket向大家打招呼為主題，在展場牆也有搭車的Sachiket、Sachiket的留言，玻璃窗上也能看到超可愛的藍色貓貓身影，讓你路過看到忍不住進入展間，邀請大家在繁忙的城市，放慢腳步進入藍色貓貓Sachikett的世界。



▲藍色貓貓Sachiket是由韓國藝術家Haydonna創作的全新角色，身在不同地方，都能時飽有自幾的步調。(攝影：鄭亦庭)





韓國藍色貓貓Sachiket台北快閃咖啡店

展覽現場打造了期間限定SACHI CAFE Pop-up，讓Sachiket變身咖啡主角，在展間外打造戶外座位區，讓你看完展覽點杯飲品，坐下來慢慢享用，只要點飲品，就能獲得限定藍色貓貓Sachiket咖啡杯，以及超可愛的杯墊，未來也預計推出主題餐點，有興趣的粉絲們可以再關注官方社群。



▲Sachiket展覽期間同步打造SACHI CAFE Pop-up，設置戶外座位區，可以坐下來慢慢打卡。(攝影：鄭亦庭)



▲展覽期間只要點飲品，就能獲得限定藍色貓貓Sachiket咖啡杯，以及超可愛的貓貓杯墊。(攝影：鄭亦庭)





韓國藍色貓貓Sachiket全球首展周邊必買

Contemporary by U更同步推出一系列藍色貓貓Sachiket限定周邊商品，包含Sachiket藍色貓貓角色毛絨掛飾、馬克杯、木棉漿海綿、盲抽壓克力鑰匙圈、明信片，以及格紋雙面購物袋、複製畫等，逛完展覽絕對會想把這超療癒的藍色貓貓帶回家。



▲Sachiket台北個展推出的藍色貓貓毛絨掛飾、貓貓馬克杯等周邊商品。(攝影：鄭亦庭)



▲Sachiket台北個展周邊商品推出盲抽壓克力鑰匙圈、5款明信片款式。(攝影：鄭亦庭)





Sachiket 展覽資訊

展覽日期：即日起至2026年5月25日

展覽時間：10:30~19:00(每週二休館)

展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)

門票：50元

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更多 Sachiket台北展覽 照片：

▲台北藍色貓貓展超萌！松菸旁韓國藍色貓貓Sachiket全球首展，必買周邊貓貓娃娃。(攝影：鄭亦庭)

▲藍色貓貓Sachiket是由韓國藝術家Haydonna創作的全新角色，身在不同地方，都能隨時飽有自幾的步調。(攝影：鄭亦庭)

▲本次藍色貓貓Sachiket台北個展以首爾作為敘事核心，記錄Sachiket在城市中行走，展出一系列壓克力畫作、手稿。(攝影：鄭亦庭)

