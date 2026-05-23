三十年滷味攤太狂了！888燻茶鵝滷味 超過30種冷熱滷味選擇，蜜汁鴨翅也是必點人氣王。

高雄三民區老字號「888燻茶鵝滷味」以超過30種冷熱滷味選擇聞名，從燻茶鵝、蜜汁鴨翅到多樣蔬菜與內臟品項，冷滷吃法更展現層次風味，成為在地人氣排隊名攤。

三民區美食推薦！超過30年的高雄滷味攤「888燻茶鵝滷味」，以燻茶鵝、燻茶鴨及各式滷味打出口碑，總共提供超過30種冷滷味品項，饕客可自行挑選食材，再依需求選擇直接切盤或改以滷汁加熱入味的熱滷方式。料理完成後會再淋上特調醬汁，搭配酸菜與蔥花提味，使整體風味更為豐富且層次分明。除了現切滷味外，冷藏櫃中的蜜汁鴨翅同樣具有高人氣，以蜂蜜入味滷製，入口帶有淡淡甜香，無論單吃或搭配飲品都相當適合，也成為不少熟客回購的熱門品項之一。

▲超過30年的高雄滷味攤「888燻茶鵝滷味」，以燻茶鵝、燻茶鴨及各式滷味打出口碑。（美食好芃友提供）

▲「888燻茶鵝滷味」以燻茶鵝起家，許多饕客一吃成主顧。（美食好芃友提供）

「888燻茶鵝滷味」品項多到讓人選擇障礙

「888燻茶鵝滷味」的滷味皆以冷藏櫃陳列並加蓋保存，不僅維持食材新鮮度，也兼顧防塵與溫度控制；品項選擇相當豐富，從肉類到內臟種類齊全，色澤與種類一字排開相當吸睛，讓不少初次上門的客人容易陷入「選擇困難」。其中，喜愛帶骨部位的消費者特別推薦鴨翅、雞腳與鴨腳，而鴨胗、鴨心等內臟類品項，也深受饕客青睞。而且蔬菜區同樣是亮點之一，「888燻茶鵝滷味」提供多樣化的蔬菜滷味選擇，相較一般滷味攤品項更為豐富，成為許多熟客回訪的誘因之一。

▲「888燻茶鵝滷味」的滷味皆以冷藏櫃陳列並加蓋保存，不僅維持食材新鮮度，也兼顧防塵與溫度控制。（美食好芃友提供）

▲「888燻茶鵝滷味」的蔬菜滷味選擇相較一般滷味攤品項更為豐富。（美食好芃友提供）

冷滷味也能吃出層次感，內臟與蔬菜表現亮眼

「888燻茶鵝滷味」提供的冷滷味是預先滷製完成、直接切料後搭配調味料，許多饕客在夏季特別偏好這種清爽吃法，保留滷香同時更顯開胃。雞胗與雞心以冷食方式呈現時，更能突顯Q彈口感與入味程度，成為不少老饕心中的必點組合。此外，滷米血的表現也相當突出，口感軟中帶Q，能吃到明顯的糯米顆粒感，隨著咀嚼滷香層層釋放。

▲「888燻茶鵝滷味」提供的冷滷味是預先滷製完成、直接切料後搭配調味料上桌。（美食好芃友提供）



蔬菜類冷滷同樣別具特色，滷高麗菜在鹹香滷汁包覆下仍保有清脆口感與自然甜味，入口清爽不膩，與一般熱滷做法呈現不同風味層次。而經過滷製處理的豬舌則展現柔嫩且帶彈性的口感，無腥味處理得宜，咀嚼間帶出細緻肉香，使整體滷味選擇更為完整多元。

▲經過滷製處理的豬舌則展現柔嫩且帶彈性的口感，無腥味處理得宜，咀嚼間帶出細緻肉香。（美食好芃友提供）

蜜汁鴨翅廣受好評，外帶點餐更省時便利

「888燻茶鵝滷味」的蜜汁鴨翅也廣受好評，鴨肉本身口感緊實帶有Q彈嚼勁，經過滷製與蜜汁調味後，骨邊風味更加入味，帶出淡淡甜香，無論單吃或搭配飲品都相當適合；由於用餐尖峰時段現場人潮較多，店家也提供線上點餐服務，讓消費者可以提前預訂、減少等候時間，使整體用餐流程更加順暢便利。

▲「888燻茶鵝滷味」的蜜汁鴨翅本身口感緊實帶有Q彈嚼勁，經過滷製與蜜汁調味後，骨邊風味更加入味。（美食好芃友提供）



「888燻茶鵝滷味」店家資訊

營業時間：週一至週六 15:00-21:00(週日公休)

地址：高雄市三民區延吉街39號

電話：0981351565

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