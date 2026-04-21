高雄素食推薦必吃！中都素食麵 三民區老字號排隊小吃，40元麻醬麵廣受好評。

高雄老字號「中都素食麵」飄香40年，以平價麻醬麵、素燥飯與素羹打響名號，清爽不膩、風味層次豐富，吸引素食與非素食族群排隊朝聖。

高雄素食推薦！高雄老字號素食店「中都素食麵」，開業至今已超過40年歷史，主打多樣化的傳統素食小吃，包括素食麻醬麵、素羹以及素燥飯等經典品項。其中，素食麻醬麵以濃郁麻醬結合淡雅沙茶香氣為特色，口感層次分明；而素清羹則以蔬菜長時間熬煮，呈現自然清甜風味，深受在地素食愛好者青睞。

▲高雄老字號素食店「中都素食麵」已超過40年歷史，主打多樣化傳統素食小吃。（美食好芃友提供）

▲「中都素食麵」亦提供多樣化的素食滷味選擇，滿足不同消費需求。（美食好芃友提供）

高雄素食名店「中都素食麵」

已傳承至第三代的「中都素食麵」為高雄代表性素食店，平日上午約九點起即湧現人潮，若逢農曆初一、十五等素食需求較高時段，排隊情形更為明顯。價格方面走親民路線，以招牌麻醬麵為例，目前仍維持只要40元。此外，「中都素食麵」亦提供多樣化的素食滷味選擇，滿足不同消費者。



▲只要40元即可享用「中都素食麵」的招牌麻醬麵。（美食好芃友提供）

「中都素食麵」必點招牌麻醬麵

「中都素食麵」以素食麻醬麵、素燥飯與素羹為三大招牌。其中，素食麻醬麵表現尤為亮眼，即使未使用傳統肉燥，仍散發濃郁麻醬香氣，搭配淡雅沙茶風味，整體層次分明；拌勻後香氣更加突出，搭配的豆輪呈現Q彈帶脆的口感，並帶有淡淡麻油香氣。



▲素食麻醬麵散發濃郁麻醬香氣及淡雅沙茶風味，拌勻後香氣更加突出，搭配的豆輪呈現Q彈帶脆的口感，並帶有淡淡麻油香氣。（美食好芃友提供）

素燥飯與素清羹，清爽風味與多層次口感兼具

素燥飯與素清羹同樣展現出「中都素食麵」的料理實力。素燥飯風味接近香菇肉燥飯，香菇經長時間滷製後香氣濃郁，並以炸至酥脆的豆製品取代傳統肉燥，口感相對清爽不油膩；素清羹則以蔬菜熬製湯底，呈現自然清甜的尾韻。羹體本身口感豐富，搭配上層的炸豆皮，增添酥香與層次感，也因此成為不少熟客推薦的品項之一；整體而言，「中都素食麵」即便主打素食，而由於品項豐富、調味自然不單調，亦成功吸引非素食族群，絕對是尋找高雄素食美食時值得納入名單的選擇。

▲素燥飯風味接近香菇肉燥飯，並以炸至酥脆的豆製品取代傳統肉燥，口感清爽不油膩。（美食好芃友提供）

▲素清羹則以蔬菜熬製湯底，呈現自然清甜的尾韻。（美食好芃友提供）





「中都素食麵」店家資訊

營業時間：06:30～13:30（週日、週一公休）

地址：高雄市三民區中都街67號

電話：07 323 4116

老饕推薦必吃的高雄小吃

推薦閱讀：高雄代表性韭菜盒子！張媽媽八寶韭菜盒 傳承眷村乾烙手藝，現做現包餡料飽滿清爽不膩口。

推薦閱讀：高雄刀削麵推薦！子儀牛肉刀削麵現削手工麵條，牛肉炒麵與木須炒麵不容錯過。



推薦閱讀：高雄鼓山小吃王者！吳家豬血湯 70年老店肉骨湯與綜合湯份量十足，肉燥飯與炒米粉同樣推薦。



