台北Baby Shark親子遊樂場！士林科教館《Baby Shark 守護海洋大冒險》親子展覽登場，編輯鄭亦庭表示：遛小孩衝台北Baby Shark7大遊戲區嗨玩。

台北Baby Shark親子遊樂場開玩！最強哄小孩神曲Baby Shark推出《Baby Shark 守護海洋大冒險》展覽，即日起至6月21日在台北科教館登場，現場特別規劃7大遊戲展區，包含小朋友最愛的兒童球池、電動摩托車及大型氣墊區，週末更有鯊魚寶寶拍照會，讓小朋友近距離與Baby Shark合照，只要一張門票就能暢玩各種Baby Shark親子遊戲，假日就帶小朋友來士林科教館玩Baby Shark親子展。



▲台北Baby Shark親子遊樂場！Baby Shark守護海洋大冒險展覽於士林科教館登場，7大親子遊戲區讓小孩玩到沒電。(攝影：鄭亦庭)



▲台北Baby Shark親子遊樂場帶小孩開玩！ 週末鯊魚寶寶拍照會，可以與Baby Shark近距離合照。(圖由富邦兒少內容有限合夥、 綠雷德創新股份有限公司提供)





Baby Shark親子遊樂場在台北科教館

本次「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子展覽以守護蔚藍海洋為核心，規劃7大遊戲展區，將親子遊戲融合探索、學習與環保概念，透過互動闖關帶小朋友們化身海洋小英雄，更將 SDGs 指標與環保教育融入展覽中，讓小朋友不僅能跟Baby Shark一起遊玩，還能學習減塑、生態守護的環保知識，此外，展區各處設有集章處，完成挑戰後的集章卡將變身成Baby Shark 明信片，讓孩子帶回這份海洋冒險回憶。



▲Baby Shark兒童遊樂場！台北科教館Baby Shark親子展覽，7大遊樂區一次玩。(攝影：鄭亦庭)





台北Baby Shark親子展覽7大遊戲區

台北Baby Shark親子展覽規劃7大遊戲展區，入口處設計成沉浸式海洋，並與台灣本土第一香氛品牌合作打造「海洋氣息」，一跨進展場就能沉浸在海洋氛圍中，展區內有音樂體感互動體驗區，讓小朋友跟Baby Shark一起跳舞，「鯊魚嚕嚕車迷宮」則準備了迷你嚕嚕車、電動摩托車，讓小小車手在專屬車道內穿梭，「彩繪塗鴉海洋」可以幫鯊魚寶寶穿衣上色，只要掃描完成的作品，自己親手繪製的Baby Shark就會出現在巨大的海洋投影牆上悠游。



▲台北Baby Shark親子展覽7大遊戲區！鯊魚嚕嚕車迷宮可以騎迷你嚕嚕車、電動摩托車。(攝影：鄭亦庭)





Baby Shark親子遊戲區融合環保議題

Baby Shark親子遊戲區推薦必玩大型球池區，以沉浸式情境呈現海洋污染問題，球池中藏了垃圾教具和生物教具，小孩理解塑膠垃圾、誤食與生態破壞等議題，「海洋生物救援站」則以遊戲化互動設計保護海怡地區，大家可以拿著鐵錘抱枕趕走螢幕牆上的垃圾，守護海龜寶寶長大，另外，更將超巨大Baby Shark主題氣墊搬進展覽中，整個氣墊空間有滑道、障礙物等讓小孩們盡情跑跳放電。



▲Baby Shark親子遊戲區推薦必玩球池區！球池中藏了垃圾教具和生物教具，讓小孩邊玩邊學習。(攝影：鄭亦庭)



▲台北Baby Shark守護海洋大冒險展覽即日起至6/21在士林科教館登場。(攝影：鄭亦庭)





Baby Shark 守護海洋大冒險親子展 展覽資訊

活動日期：即日起- 6月21日（日）

活動地點：國立臺灣科學教育館 7 樓西側特展廳（臺北市士林區士商路 189 號）

營業時間：週二至週五9:00-17:00（16:00 停止售票）、週六至週日9:00-18:00（17:00 停止售票）、週一公休





Baby Shark 守護海洋大冒險親子展 票價資訊

販售期間：即日起- 6月21日

販售票種：

親子套票550元(需親子一大一小同時入場)

孩童票399元(12歲以下孩童)

成人票199元(13歲以上至64歲以下)

愛心票100元(懷孕、身心障害者、0-1歲之嬰兒、65歳以上長客使用)

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▲台北Baby Shark親子遊樂場！Baby Shark守護海洋大冒險展覽於士林科教館登場，7大親子遊戲區讓小孩玩到沒電。(攝影：鄭亦庭)



▲台北Baby Shark親子遊樂場！Baby Shark守護海洋大冒險展覽於士林科教館登場，7大親子遊戲區讓小孩玩到沒電。(攝影：鄭亦庭)

