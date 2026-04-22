芙莉蓮蛋糕！85℃聯名葬送的芙莉蓮造型蛋糕，寶箱怪盒 芙莉蓮費倫公仔免費收藏。

85℃聯名葬送的芙莉蓮蛋糕4月23日開賣，造型蛋糕與小蛋糕同步登場，編輯張人尹表示，粉絲買蛋糕、還可以同時收藏公仔等小周邊。

芙莉蓮變成蛋糕！85℃這次攜手人氣動畫「葬送的芙莉蓮」推出聯名蛋糕，從主角群到經典場景都是甜點設計的一部分，吸引粉絲目光。這次聯名推出造型蛋糕，除了附贈公仔裝飾之外，在蛋糕的包裝上也融合了動畫巧思，讓芙莉蓮的粉絲們不論是慶生、或是下午茶約吃，通通都能拍照打卡。

▲85℃聯名葬送的芙莉蓮推出蛋糕系列，將角色與經典場景融入甜點設計，吸引粉絲拍照打卡收藏。

▲85℃打造葬送的芙莉蓮造型蛋糕，結合公仔與包裝設計，讓粉絲慶生或下午茶都能留下紀錄。

芙莉蓮費倫造型蛋糕結合角色公仔

▲85℃費倫的夢幻時光蛋糕呈現夢幻拱門造型，公仔設計讓粉絲可收藏並融入日常使用。

兩款小蛋糕融入經典橋段與魔法場景

▲85℃芙莉蓮與寶箱怪小蛋糕重現動畫橋段，搭配寶箱怪造型提盒設計增添收藏與趣味性。

這次85℃主打的兩款造型蛋糕「芙莉蓮的回憶旅途」與「費倫的夢幻時光」，直接把芙莉蓮與費倫立體化呈現在蛋糕上方，附有可拆式公仔設計，粉絲吃完後還能留下來當收藏或改造成吊飾使用，增加實用性與紀念價值。造型上分別以旅途花田與夢幻拱門為靈感，營造出不同的角色氛圍，也讓蛋糕更有故事感。除了造型蛋糕之外，85℃也同步推出兩款小蛋糕「芙莉蓮與寶箱怪」與「變出花田的魔法」，把動畫中經典橋段轉化成可愛甜點。寶箱怪設計帶出作品中的趣味情節，就連小提盒也還原寶箱怪設計，超可愛。另一款花田魔法則呼應芙莉蓮的經典畫面，芙莉蓮與勇者欣梅爾分別在蛋糕上與紙盒上，增添浪漫氣氛。





包裝設計延伸收藏功能提升實用價值

▲85℃造型蛋糕包裝設計加入DIY概念，盒內墊高板可組裝成芙莉蓮與費倫置物盒使用。



▲85℃變出花田的魔法小蛋糕呈現經典場景，芙莉蓮與欣梅爾分別出現在蛋糕與紙盒上。

除了蛋糕本體之外，這次85℃在包裝上也加入不少巧思，像是造型蛋糕的大盒內，墊高板可以DIY組裝成芙莉蓮與費倫置物盒，讓粉絲在享用完甜點後，還能把包裝轉化成收納用途。加上公仔本身可拆卸並改造成吊飾，整體設計從甜點延伸到生活用品，讓聯名不只停留在短暫的品嚐體驗，更可以同時收藏周邊小物。

85℃葬送的芙莉蓮蛋糕系列販售資訊

品項及價格：

芙莉蓮的回憶旅途：790元

費倫的夢幻時光：670元

芙莉蓮與寶箱怪（小蛋糕）：78元

變出花田的魔法（小蛋糕）：78元

開賣時間：4/23上市