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福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊9大必去推薦，絕美天然海水泳池 海景第一排餐廳。

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2026-06-05 18:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊必玩天然海水游泳池、吃美食看海景，編輯鄭亦庭表示：新北貢寮景點、海鮮餐廳一次收。

新北貢寮一日遊！近期福隆沙雕藝術季登場，帶來侏羅紀世界、大白鯊等40座經典電影沙雕，每個超震撼好拍，夏天來拍福隆沙雕，不妨來趟貢寮一日遊，窩客島整理貢寮一日遊景點、貢寮海鮮餐廳，讓你順路到貢寮海景步道、天然海水游泳池，玩水、海景打卡照一次滿足，再來吃人氣貢寮海鮮餐廳、巨無霸小卷米粉，或是到貢寮海景咖啡廳邊吃下午茶，邊看北海岸海景。

▲福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊推薦，絕美天然海水泳池 海景第一排餐廳。
▲福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊9大必去推薦，絕美天然海水泳池 海景第一排餐廳。
▲福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊推薦，絕美天然海水泳池 海景第一排餐廳。
▲福隆沙雕季順遊！新北貢寮一日遊9大必去推薦，絕美天然海水泳池 海景第一排餐廳。

新北貢寮一日遊景點推薦：龍洞灣岬步道、龍洞灣海洋公園、馬崗潮間帶

來貢寮想看海景就到「龍洞灣岬步道」，沿途能飽覽斷崖峭壁，往外延伸的觀景台更是IG熱門貢寮打卡景點，搭配身後海景藍天超好拍，「龍洞灣海洋公園」則是夏天玩水聖地，利用自然礁石為護欄，打造天然海水泳池，也有浮潛、獨木舟可以體驗；而台灣最東邊的「馬崗潮間帶」擁有翠綠藻類海蝕平台，還能見證珍貴的石頭屋、海女文化，可以在九孔池拍攝網美打卡照。

龍洞灣岬步道  位置資訊

地址：新北市貢寮區
電話：02-2499-1210
完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：新北市-龍洞灣岬步道

龍洞灣海洋公園  位置資訊

地址：新北市貢寮區和美里龍洞街63-8號
電話：02-2490-9258
完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：新北市貢寮區龍洞灣海洋公園 | 新北貢寮東北角必玩景點，龍洞天然海水泳池，浮潛獨木舟超好玩

馬崗潮間帶  位置資訊

地址：新北市貢寮區
電話：02-2499-1210
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：東北角親子旅遊推薦「馬崗潮間帶」生態觀察超好玩! 小螃蟹、海星陪你玩水探索!
▲新北貢寮一日遊景點推薦！夏天玩水聖地「龍洞灣海洋公園」利用自然礁石為護欄，打造天然海水泳池。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲新北貢寮一日遊景點推薦！夏天玩水聖地「龍洞灣海洋公園」利用自然礁石為護欄，打造天然海水泳池。(攝影：部落客 捲毛阿偉)
▲新北貢寮一日遊景點推薦！台灣最東邊的「馬崗潮間帶」擁有翠綠藻類海蝕平台，可拍出網美打卡照。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)
▲新北貢寮一日遊景點推薦！台灣最東邊的「馬崗潮間帶」擁有翠綠藻類海蝕平台，可拍出網美打卡照。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)

新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦：92k週末食堂、卯澳小吃、卯澳海洋驛站、阿義海產商店

來新北貢寮看海，也要吃人氣貢寮海鮮餐廳！濱海公路上的「92k週末食堂」坐擁無敵海景第一排，主打沖繩風海葡萄丼飯，只有在週四至週日營業，可別白跑一趟；卯澳漁港旁「卯澳小吃」以比臉還大的小卷米粉湯聞名，CP值超高；「卯澳海洋驛站」有巨無霸小卷米粉、配料超豐富的海鮮粥，鄰近福隆海水浴場，玩水完來吃剛剛好，最特別的「阿義海產商店」藏在50年柑仔店中，在雜貨店走道旁吃海鮮炒麵，加入九孔、鮮蝦與小卷，鮮味十足。

92k週末食堂  位置資訊

地址：新北市貢寮區真理里美艷山街70之3號
電話：0970-250-060
完整介紹由部落客「魔王的碗公」於窩客島分享：新北市貢寮區92k週末食堂 東北角人氣海景餐廳 一定要提早預約才會坐到海景第一排！

卯澳小吃  位置資訊

地址：新北市貢寮區福連里福興街15-2號
電話：02-2499-2321
完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：【新北貢寮】卯澳小吃，超大碗海鮮麵、小卷米粉湯 | 比臉還大碗 | 卯澳漁港美食 | 貢寮美食

卯澳海洋驛站  位置資訊

地址：新北市貢寮區福連里福連街37號
電話：02-2499-1617
完整介紹由部落客「魔王的碗公」於窩客島分享：卯澳海洋驛站 Ｘ魔王 貢寮美食 新北美食 人氣小卷米粉 海鮮粥 現流海鮮

阿義海產商店  位置資訊

地址：新北市貢寮區和美里和美街33號
電話：02-2490-1258
完整介紹由部落客「茜的美食記」於窩客島分享：【新北貢寮區 】貢寮區美食『阿義海產商店』隱身柑仔店的海產店
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！92k週末食堂坐擁無敵海景第一排，主打沖繩風海葡萄丼飯。(攝影：部落客 魔王的碗公)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！92k週末食堂坐擁無敵海景第一排，主打沖繩風海葡萄丼飯。(攝影：部落客 魔王的碗公)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！卯澳海洋驛站必吃巨無霸小卷米粉、海鮮粥，鄰近福隆海水浴場，玩水完來吃剛剛好。(攝影：部落客 魔王的碗公)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！卯澳海洋驛站必吃巨無霸小卷米粉、海鮮粥，鄰近福隆海水浴場，玩水完來吃剛剛好。(攝影：部落客 魔王的碗公)

新北貢寮一日遊海景咖啡廳推薦：黃金咖啡海岸、馬岡哨所咖啡

如果想來貢寮咖啡廳，推薦濱海公路旁的「黃金咖啡海岸」，擁有大片落地窗能直視海景，店內還有親人貓咪，推薦點杯摩卡咖啡冰沙、芒果冰沙，在海景窗旁喝下午茶，這裡還附設免費停車場，不怕找不到停車位，而「馬崗哨所咖啡」由舊哨所改建，是北海岸距離大海最近的百萬窗景咖啡廳，平日主打手沖咖啡、鹹派，假日則有限量鮑魚滷肉飯。

黃金咖啡海岸  位置資訊

地址：新北市貢寮區真理里美艷山街72號
電話：02-2490-3598
完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：貢寮美食推薦黃金咖啡海岸！寵物友善餐廳，必點芒果冰沙與綜合拼盤。

岡哨所咖啡  位置資訊

地址：新北市貢寮區福連里馬崗街2號之11號
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【新北.貢寮】寵物友善。馬岡哨所咖啡+甜點。戶外望海座位超美可觀看潮間帶海域
▲新北貢寮一日遊海景咖啡廳推薦！黃金咖啡海岸擁有大片落地窗，附設免費停車場超貼心。(攝影：部落客 踢賴旅遊)
▲新北貢寮一日遊海景咖啡廳推薦！黃金咖啡海岸擁有大片落地窗，附設免費停車場超貼心。(攝影：部落客 踢賴旅遊)
▲新北貢寮一日遊海景咖啡廳推薦！馬岡哨所咖啡是北海岸距離大海最近的百萬窗景咖啡廳。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)
▲新北貢寮一日遊海景咖啡廳推薦！馬岡哨所咖啡是北海岸距離大海最近的百萬窗景咖啡廳。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)

雙北咖啡廳、冰店推薦也要去

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更多 新北貢寮一日遊 照片：

▲新北貢寮一日遊景點推薦！龍洞灣岬步道沿途能飽覽斷崖峭壁，搭配身後海景藍天超好拍。(攝影：部落客 jacklsy)
▲新北貢寮一日遊景點推薦！龍洞灣岬步道沿途能飽覽斷崖峭壁，搭配身後海景藍天超好拍。(攝影：部落客 jacklsy)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！卯澳小吃以比臉還大的小卷米粉湯聞名。(攝影：部落客 踢賴旅遊)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！卯澳小吃以比臉還大的小卷米粉湯聞名。(攝影：部落客 踢賴旅遊)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！藏在50年柑仔店中的「阿義海產商店」，海鮮炒麵加入九孔、鮮蝦與小卷配料超豐富。(攝影：部落客 茜的美食記)
▲新北貢寮一日遊海鮮餐廳推薦！藏在50年柑仔店中的「阿義海產商店」，海鮮炒麵加入九孔、鮮蝦與小卷配料超豐富。(攝影：部落客 茜的美食記)

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記者 蕭芷琳
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相關商家

92k週末食堂

新北市貢寮區美灧山街70之3號
4.4

阿義海鮮商店

新北市貢寮區和美街33號
4

卯澳小吃

新北市貢寮區福興街15-2號
4.5

卯澳海洋驛站

002-2499-1617
新北市貢寮區福連街37號
4.2

黃金咖啡海岸

02-2490-3598
新北市貢寮區美灩山街72號
4.2

馬崗哨所

新北市貢寮區馬崗潮間帶景觀台
4.6