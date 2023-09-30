【新北貢寮】卯澳小吃，超大碗海鮮麵、小卷米粉湯 | 比臉還大碗 | 卯澳漁港美食 | 貢寮美食

卯澳漁港離三貂角燈塔很近，幾乎是台灣極東邊的漁港，雖然交通過來大多都是開車為主，不過漁港附近都會有不一樣的人文風情，主要都是靠海維生，海鮮一定是不能錯過的美食，份量比都市裡的餐廳還要豐盛，這裡點一碗海鮮麵或是小卷米粉一個人吃會非常撐，份量搭配價格經濟又實惠。

餐廳資訊

卯澳小吃 電話 : (02)2499-2321

地址 : 新北市貢寮區福興街15-2號

營業時間 : 週二~週日 10:00-19:00，週一公休

粉絲專頁 : 卯澳小吃

餐廳的位置就在卯澳漁港旁邊，附近就是貢寮區福連國小，從餐廳往外看就是一望無際的大海

餐廳環境

座位區有室外跟室內，室外的座位比較多，冬天可以感受冷風的寒意，夏天可以感受太陽的熱情

整間餐廳的最外面一桌是大理石餐桌，不過中午太陽直射比較不會有人坐

室外的座位旁邊就是廚房，不斷有陣陣海鮮味從廚房飄出來

室內都是木桌椅為主，座位的數量也比較少

不過夏天的話室內區一定會擠滿人，因為有冷氣可以吹

室內的門口有貼上一個招牌說廚師只有一位，所以需要耐心等候，不過動作還是滿快的，即便客滿的狀態出餐速度也不會讓客人等太久

菜單

主食的部分是以兩大湯麵為主，其餘都是熱炒跟小菜居多

如果想要吃涼拌海鮮的小菜這裡也是有，主要都是貼在牆上，依照當日的魚貨為主

餐點介紹

飲料的部分點了大瓶的「石花凍」，喝起來很像寒天的口感裡面還有加入花瓣

我們是全家五個人出遊，總共點四碗還差點吃不完，因為份量比想像中的還要多

第一碗是「小卷米粉湯」，一端上來十分驚人，因為份量真的非常多，裡面滿滿都是配料

小卷是直接整隻丟進來一起煮，吃的時候夾起來也是完整的一隻

不過小卷會依照當天抓的大小給，如果小卷特別大隻可能只會放三隻，小隻一點就會到四隻

除了料多外米粉的份量也不遑多讓，米粉已經是吸飽小卷湯汁的精華，大口吃下滿滿的鮮味

如果要裝成一般鐵碗的話可以直接裝上好幾碗，就可以知道份量多不手軟

第二碗是「海鮮湯麵」，如果喜歡吃各式海鮮的人就可以選擇點這一碗

光看到上面直接放上一顆飽滿的鮑魚就知道這碗麵也不簡單

湯匙往下一撈滿滿都是軟絲，每一塊吃起來都非常Q彈

鮑魚非常新鮮，吃起來軟嫩完全沒有腥味

除了海鮮外還有常見的肉絲增添湯頭的甜味跟配菜的口感

麵的部分是使用細的烏龍麵，吃起來Q彈搭配一口湯直接把整碗的精華都吃入口中

沒想到撈到後面還有一隻大蝦子，看蝦頭的顏色就知道新鮮不能再新鮮了

最後來個海鮮湯麵的碗跟一般的鐵碗比，基本上足足差3倍以上

結語

「來漁港就是要吃海鮮」這句話絕對錯不了，因為既新鮮又便宜，即便炎熱大太陽或是刺骨寒風還是這麼多人甘願排隊就知道這間店的魅力，在看到麵端上來的那一瞬間排再久都值得，喝下一口湯今天跑這一趟絕對不會後悔，新鮮的鮮味只有現場品嚐才能體會，有機會到卯澳漁港玩記得來這間點上一碗麵，吃飽後在到附近走走體驗一下漁村風情。