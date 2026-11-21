2027跨年想避開101周邊人潮？台北萬豪酒店推出34,500元起煙火景觀房。窩客島資深編輯李維唐認為，房內賞煙火、36樓高空倒數與香檳派對，讓旅客能依預算選擇不同的跨年方式。

台北萬豪酒店2027跨年住房開搶，想在房間欣賞台北101跨年煙火，這次直接把高空景觀房排進跨年行程。主打101煙火視野的「天際景觀客房」，跨年夜連住2晚34,500元起，經典客房連住2晚23,999元起，還能享有36樓高空賞煙火禮遇。喜歡熱鬧派對的人也有新選擇，20樓INGE’S Bar & Grill推出2,000元起的高空跨年派對，包含2杯香檳與DJ現場演出，1樓Lobby Lounge則準備2,080元跨年吃到飽，從晚餐、美酒到午夜倒數，直接在飯店迎接2027年。

▲跨年倒數不想人擠人，直接衝台北萬豪20樓高空露臺就對了。整片台北夜景與台北101就在眼前零遮蔽展開，跨年夜還能一邊聽熱力DJ放歌、一邊大喝香檳，在270度環景視野裡爽看璀璨煙火與摩天輪浪漫同框。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



台北萬豪101煙火房連住2晚34,500元起

每年跨年最期待的就是台北101煙火，但想到人潮與散場交通，難免讓人猶豫要不要出門。台北萬豪酒店這次推出2027跨年住房專案，入住期間為2026年12月30日至2027年1月2日，其中最受矚目的「天際景觀客房」，主打房內就能欣賞台北101跨年煙火與城市天際線。白天從大片窗景欣賞台北城市輪廓，夜晚換上璀璨燈火，等到跨年倒數時刻，不必離開客房就能迎接101煙火綻放。

天際景觀客房採雙人入住，跨年夜連住2晚專案價34,500元起，另加15.5%稅金與服務費。對於想和另一半安排跨年約會，或是希望用比較從容的方式迎接新年的人來說，這種把跨年夜景與住宿安排在一起的行程，少了趕場的壓力，也能把更多時間留給自己。

▲誰說看煙火一定要在冷風中發抖？直接入住台北萬豪天際景觀客房，躺在柔軟大床上就能把整座台北101夜景收進眼底。跨年連住兩晚專案價34500元起，免出門就能在房間裡獨享專屬煙火秀，這才是跨年最頂級的享受。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

經典客房23,999元起送36樓賞煙火禮遇

想把預算留給跨年美食與派對，也可以選擇台北萬豪酒店的「經典客房」。跨年夜連住2晚，每房23,999元起，另加15.5%稅金與服務費。這項專案最吸引人的地方，是每房包含2名36樓寰宇廳高空跨年入場禮遇，可以從270度環景視野欣賞大台北天際線與台北101跨年煙火，現場還提供精選紅白酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲。

這次2款跨年住房專案皆為雙人入住，連住2晚額外加贈萬豪旅享家5,000點，連住3晚則加贈10,000點。入住期間還能使用24小時健身房、戶外高空泳池等飯店設施，隔天早晨再到Garden Kitchen享用自助早餐。從跨年倒數到2027年第1天的早餐，都能留在飯店慢慢享受。

▲睡醒拉開窗簾更是美到讓人捨不得退房，白天陽光灑進房內，連松山機場飛機起降與遠方的台北101都看得一清二楚。窩在窗邊沙發泡杯咖啡發呆，悠閒迎接2027年的第一道曙光，假期感直接滿分。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



INGE’S高空跨年派對2,000元享2杯香檳

如果跨年就是想要熱鬧一點，台北萬豪酒店20樓INGE’S Bar & Grill推出的「高空跨年派對」，很適合排進跨年夜行程。這間曾多年獲得50 Best Discovery推薦的高空景觀餐廳，以城市夜景、原創調酒與精緻餐食受到關注。12月31日晚間10點起開放派對入場，現場安排DJ演出，搭配香檳與高空夜景，讓跨年倒數多了幾分都會夜生活的氣氛。

INGE’S Bar & Grill最有看頭的就是戶外高空露臺，擁有270度環景視野，除了能遠眺台北101跨年煙火，還能欣賞松山機場方向的遼闊景色，以及摩天輪夜景。一般入場門票每人2,000元，另加10%服務費，包含2杯香檳。想與朋友一起參加，也有雙人套票3,600元起，另加10%服務費，每人同樣可享2杯香檳。

▲走進INGE’S Bar & Grill立刻被滿滿的時尚微醺氛圍包圍，整面落地窗把大台北百萬夜景直接拉進座位旁。跨年夜晚點杯原創特調烈酒配精緻下酒菜，在璀璨燈火陪襯下和朋友舉杯倒數，儀式感直接拉滿。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

高空酒吧跨年座位區享香檳與德州烤肉

想在INGE’S Bar & Grill坐下來迎接新年，這次也規劃了座位區消費方案。雙人座位區最低消費10,000元起，另加10%服務費，內容包含1瓶香檳、2瓶軟性飲品及1份德州煙燻烤肉拼盤。相較於一般站票，座位區更適合希望有固定空間，能一邊享用餐食、一邊等待跨年倒數的旅客。

從酒吧室內的都會氛圍，到戶外露臺的城市夜景，這場派對把台北101煙火、摩天輪與DJ演出安排在同一個跨年夜。對喜歡夜生活、香檳與高空景觀的人來說，可以依照預算選擇一般門票、雙人套票或座位區方案。不過派對限制年滿18歲才能入場，準備參加的人要特別留意。

▲跨年夜嘴饞想大口吃肉喝酒，一樓大廳酒吧Lobby Lounge首度推出的跨年夜饗樂時光絕對要衝。外酥內嫩的德式烤豬腳、入味滿分的韓式醬烤牛小排與煙燻豬肋排通通無限量供應，再搭配紅酒、氣泡酒與生啤酒無限暢飲，每位2080元起就能吃飽喝足一路嗨到倒數。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



Lobby Lounge跨年吃到飽2,080元

跨年不一定要衝派對，找個地方和朋友吃飯聊天，也能把2026年的最後一晚過得很有儀式感。台北萬豪酒店1樓挑高9.9公尺的大廳酒吧Lobby Lounge，12月31日晚間9點30分至隔日凌晨12點30分，推出「跨年夜饗樂時光」晚晚餐，成人每位2,080元，另加10%服務費。這次主打多道異國熱食、配酒小點、甜點水果與冰淇淋吃到飽，還有精選紅酒、氣泡酒及生啤酒無限暢飲。

熱食陣容包括德式豬腳、韓式醬烤牛小排、煙燻豬肋排與綜合鹽酥雞，想吃得豐盛可以從肉類料理開始，再搭配涼拌海鮮、義式淡菜與冷肉起司盤。喜歡甜食的人也有Häagen-Dazs冰淇淋、甜點與水果可以享用。從熱食、下酒菜一路吃到甜點，搭配酒水與聊天時間，不用急著趕下一攤，就能在餐桌旁迎接2027年。

2027台北萬豪跨年住房與派對預訂資訊

台北萬豪酒店這次跨年活動，從住房、36樓賞煙火禮遇、20樓高空酒吧派對到1樓跨年吃到飽，提供不同預算與慶祝方式。想在房內欣賞101煙火，可以鎖定天際景觀客房。想兼顧住宿與高空倒數氣氛，經典客房搭配36樓寰宇廳入場禮遇也是選擇。至於沒有住宿需求的人，則可以直接考慮INGE’S Bar & Grill跨年派對，或Lobby Lounge晚晚餐。

活動地點位於台北市樂群二路199號，跨年住房專案入住期間為2026年12月30日至2027年1月2日，酒吧派對與跨年晚晚餐則集中在12月31日晚間。訂房及活動詳情可洽台北萬豪酒店，INGE’S Bar & Grill跨年派對也開放線上購票。跨年住房專案另有萬豪旅享家點數加贈禮遇，但聖誕跨年活動本身不可累積萬豪旅享家積分，也不可與其他優惠或折扣併用，預訂前記得確認適用條件。

▲挑高9米9的大廳酒吧空間感超級大氣，柔和燈光加上寬敞舒適的沙發座位，讓人一坐下就徹底放鬆。跨年夜晚12月31日晚間9點半起，不用在外面吹冷風，在這裡優雅微醺、大啖異國美食，和三五好友輕鬆聊到2027年到來。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

台北萬豪酒店2027跨年住房、煙火派對、吃到飽優惠整理

台北萬豪酒店2027跨年住房專案

活動時間：2026年12月30日至2027年1月2日

天際景觀客房：雙人入住，跨年夜連住2晚34,500元起，另加15.5%稅金及服務費，可於房內欣賞台北101跨年煙火。

經典客房：雙人入住，跨年夜連住2晚23,999元起，另加15.5%稅金及服務費。

經典客房專屬禮遇：每房含2名36樓寰宇廳跨年入場資格，270度環景欣賞台北101煙火。

36樓寰宇廳飲品：精選紅酒、白酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲。

連住2晚優惠：額外加贈萬豪旅享家5,000點。

連住3晚優惠：額外加贈萬豪旅享家10,000點。

住房設施：可使用24小時健身房、戶外高空泳池，翌日於Garden Kitchen享用自助早餐。

INGE’S Bar & Grill高空跨年派對

活動時間：2026年12月31日晚間10點起開放入場

Lobby Lounge跨年夜饗樂時光吃到飽

活動時間：2026年12月31日晚間9點30分至2027年1月1日凌晨12點30分

跨年晚晚餐：每人2,080元，另加10%服務費。

異國熱食：德式豬腳、韓式醬烤牛小排、煙燻豬肋排、綜合鹽酥雞。

配酒小食：涼拌海鮮、義式淡菜、冷肉起司盤。

甜點冰品：甜點、水果及Häagen-Dazs冰淇淋無限享用。

酒水暢飲：精選紅酒、氣泡酒、生啤酒無限暢飲。

用餐地點：台北萬豪酒店1樓Lobby Lounge，挑高9.9公尺大廳酒吧。

洽詢電話：02-2175-7955

台北萬豪酒店2027跨年活動注意事項

．活動地址：台北市樂群二路199號。

．飯店訂房及活動洽詢：02-8502-9999。

．聖誕跨年活動不可累積萬豪旅享家一般消費積分，且不可與其他優惠或折扣併用。住房專案另有指定點數加贈。

．INGE’S雙人套票原稿寫法存在歧義，3,600元究竟為雙人合計或每人價格，須待飯店確認。

．飲酒請適量，酒後請勿開車。

想安排一晚有景觀、有氣氛的跨年住宿，不妨一起比較不同飯店的房型與迎新玩法。

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