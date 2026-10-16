2027跨年餐廳開搶！饗A Joy台北101煙火環繞倒數，饗饗、旭集跨年晚餐2,690元起

迎接跨年時刻，饗賓集團集結旗下饗 A Joy 與饗饗等品牌推出高空倒數盛宴。「資深編輯 李維唐 表示，在高空近距離觀賞101煙火並搭配桂花烤雞與威靈頓鮭魚等限定頂級料理，是歲末兼具視覺與味覺的奢華體驗。」

2027跨年想找一間能吃大餐、看煙火，還能舒服倒數迎接新年的餐廳，現在就要準備搶訂位了。饗賓集團宣布旗下饗A Joy、INPARADISE饗饗、旭集和食集錦及URBAN PARADISE推出2027跨年倒數盛宴，其中最受矚目的饗A Joy位在台北101大樓86樓，能從煙火中心感受360度環景煙火，還有現場樂團演奏與限定節慶料理。想在信義區邊吃Buffet邊欣賞101煙火，饗饗、旭集與URBAN PARADISE也同步加開跨年場，晚餐每人2,690元起。10月17日起優先開放金卡會員預約，10月31日起全面開放一般訂位，準備好揪朋友一起迎接2027年。

▲2027跨年想近距離欣賞台北101煙火，旭集台北信義店也是熱門選擇。跨年晚餐第二場還能走到戶外露臺，欣賞101煙火在夜空中綻放，邊吃日式百匯邊迎接新年，跨年儀式感直接拉滿。圖／饗賓集團提供；窩客島整理





饗A Joy跨年登上台北101最高86樓，360度煙火環繞還有現場樂團

說到台北跨年，台北101煙火絕對是每年最受期待的重頭戲。位在台北101大樓86樓的饗A Joy，今年再度推出跨年限定盛宴，最大亮點就是能在101煙火施放的中心位置迎接新年。當倒數進入最後時刻，窗外是360度環繞的煙火景色，室內則有Live Band現場音樂演奏，讓跨年夜從一頓精緻晚餐，延伸成結合美食、音樂與高空夜景的節慶派對。

饗A Joy跨年晚餐規劃2個場次，第一場18時至21時30分，每人4,880元，適合想提前享受節慶大餐的民眾。第二場則從22時30分一路延續至隔日凌晨1時，每人5,880元，可以直接在台北101高空迎接2027年。兩場價格相差1,000元，想把101煙火當成跨年夜主角，就要特別留意第二場的訂位時間。

▲不用站在街頭人擠人，也能感受台北101煙火的震撼。饗A Joy位在101大樓86樓，跨年晚餐第二場從22時30分一路吃到凌晨1時，倒數時刻透過大片玻璃窗欣賞360度環景煙火，迎接2027年的方式就是這麼特別。圖／饗賓集團提供；窩客島整理

饗A Joy跨年限定料理登場，桂花烤雞與威靈頓鮭魚成節慶亮點

除了高空煙火，饗A Joy今年也把節慶氛圍帶進餐桌。去年耶誕夜受到好評的「爐烤桂花池上古早雞」再度回歸，選用桂花醃漬雞肉，烘烤過程中反覆刷上桂花澄清奶油，讓花香慢慢融入肉質，外皮烤至金黃酥脆，切開則是鮮嫩多汁的雞肉。比起一般節慶烤雞，多了桂花特有的雅緻香氣，也讓這道料理更有年末聚餐的儀式感。

喜歡法式料理的人，可以留意耶誕與跨年夜限定的「威靈頓鮭魚佐雪菜乳酪醬」。這次特別把傳統菠菜換成台灣雪裡紅，再加入日本十勝起司與山葵，搭配奶油白酒醬及羽衣甘藍油，將台灣食材融入經典法式料理。甜點同樣充滿節慶巧思，從「榛巧奶霜樹幹蛋糕」、「抹茶蒙布朗塔」到「聖誕童幻薑餅」，讓整場晚餐從鹹食到甜點，都能感受到濃濃的耶誕跨年氣氛。

▲整隻烤雞端上桌就是滿滿節慶氣氛。饗A Joy「爐烤桂花池上古早雞」以桂花醃漬，烘烤時反覆刷上桂花澄清奶油，打造金黃酥脆外皮與鮮嫩多汁的肉質，搭配桂花香烤時蔬及布列塔尼烤雞可麗餅，年末大餐更有看頭。圖／饗賓集團提供；窩客島整理



饗饗跨年晚餐2,690元起，信義區高空夜景搭配起司義大利麵與粉紅氣泡酒

如果想在信義區找一間兼具高空夜景與精緻百匯的跨年餐廳，INPARADISE饗饗微風信義店也是這次的重點選擇。品牌特別在耶誕及跨年夜加碼推出「帕達諾起司義大利麵」、「手工草莓巧克力」與「璀璨粉紅氣泡酒」，讓原本就有高空景觀特色的用餐空間，多了浪漫的節慶氣息。

從帕達諾起司帶來的濃郁乳香，到草莓巧克力的甜蜜滋味，再搭配粉紅色氣泡酒，整套節慶限定內容很適合安排情侶約會或朋友聚餐。跨年夜更能從信義區高空欣賞台北101煙火，不必把行程拆成吃飯與戶外倒數兩個部分，就能在餐廳裡享受迎接新年的氣氛。

旭集跨年加碼帝王蟹腳與海膽干貝漢堡，日式百匯也能欣賞101煙火

偏愛日式料理的人，這次可以把旭集和食集錦台北信義店列入跨年聚餐名單。品牌在耶誕及跨年夜推出「燒烤帝王蟹腳」、「海膽干貝漢堡」與「草莓聖代」，從鮮美海味到甜點都加入節慶限定選擇。

燒烤帝王蟹腳是這次最吸睛的料理之一，搭配結合海膽與干貝的特色漢堡，讓喜歡海鮮的饕客有更多值得期待的菜色。吃完日式料理，再以草莓聖代為晚餐收尾，跨年夜的豐盛感也跟著升級。旭集台北信義店同樣新增跨年倒數場次，可以一邊享用日式百匯，一邊等待101煙火登場。

URBAN PARADISE跨年限定調酒登場，鮑魚與香料鮭魚打造微醺派對

想要跨年夜多一點派對感，URBAN PARADISE台北信義店則走出不同的節慶風格。品牌針對耶誕與跨年晚餐推出限定調酒，料理方面也加入「醬漬鮑魚佐泡菜松子醬」及「香料鮭魚佐蒔蘿優格」，用異國風味替年末聚餐增加新鮮感。

醬漬鮑魚搭配泡菜松子醬，將海鮮與帶有不同風味層次的醬料結合，香料鮭魚則以蒔蘿優格呈現另一種清爽搭配。加上限定調酒與信義區跨年夜景，適合喜歡在餐桌上聊天、享受微醺氣氛的朋友聚會。URBAN PARADISE也加開跨年場，讓聚餐時間可以一路延續到新年倒數。

饗饗、旭集與URBAN PARADISE台北信義店的跨年晚餐皆分為2個梯次，第一場17時30分至21時，每人2,690元，第二場22時30分至隔日凌晨1時，每人3,190元。想在餐廳內迎接2027年，記得選擇包含午夜倒數的第二場。

▲跨年大餐也能吃得很有異國風情。URBAN PARADISE推出「醬漬鮑魚佐泡菜松子醬」、「青醬花枝茶巾揚」與「香料鮭魚佐蒔蘿優格」，從鮮美海味到香料風味一次滿足，精緻擺盤也讓節慶聚餐更有質感。圖／饗賓集團提供；窩客島整理

饗食天堂跨年晚餐1,598元，台北高雄都有雪蟹腳與干貝限定料理

不一定要選高空景觀餐廳，想和家人朋友吃一頓豐盛Buffet迎接新年，饗食天堂也推出相對親民的跨年方案。這次由台北信義店與高雄夢時代店同步加開跨年晚餐，讓台北、高雄的民眾都能安排年末聚餐。

跨年限定餐點加碼供應「雪蟹腳」、「嫩煎干貝佐蘆筍醬」及「迎賓氣泡酒」，從海鮮料理到節慶飲品都有新選擇。對喜歡吃海鮮的人來說，雪蟹腳與干貝自然是值得鎖定的重點，也讓熟悉的饗食天堂Buffet多了跨年限定的豐盛感。

饗食天堂跨年晚餐同樣分成2場，第一場17時30分至21時，第二場22時至隔日凌晨0時30分，兩場皆為每人1,598元。與其他高空精品百匯相比，價格門檻較低，適合想把預算留給美食、又希望在餐廳迎接新年的聚餐族群。訂位將於11月23日起全面開放。





朵頤牛排歲末雙人套餐開吃，美國PRIME牛排搭配煙花女淡菜

除了跨年當晚的Buffet派對，想提前安排耶誕約會或年末聚餐，朵頤牛排也把歲末盛宴檔期延長，從12月1日至2027年1月3日推出「歲末盛宴雙人套餐」，讓不想集中在跨年夜用餐的人，有更彈性的聚餐時間。

套餐以美國PRIME等級牛排搭配豐盛Buffet為亮點，還能享用季節限定主廚熱配菜「煙花女淡菜」。鮮美淡菜結合番茄的酸香與微辛香風味，吃起來鮮甜多汁又開胃，與牛排搭配更能展現海陸料理的不同層次。餐後還有精緻甜點與無酒精飲品，從主餐一路吃到甜點，適合安排一場完整的歲末雙人約會。朵頤牛排將於11月1日起全面開放訂位。

▲年底聚餐想吃好一點，朵頤牛排推出「歲末盛宴雙人套餐」，美國PRIME等級牛排搭配豐盛Buffet，從牛排、海鮮到各式配菜都能享受。12月1日至2027年1月3日限定供應，約會或慶祝年末都很適合。圖／饗賓集團提供；窩客島整理



旨醞微風店首度推出跨年倒數場，日本活毛蟹與A5和牛雙主菜登場

偏愛精緻鐵板料理的人，今年也有新的跨年選擇。饗賓集團旗下高空精品鐵板料理「旨醞」，針對耶誕與跨年推出限定晚餐，其中今年開幕的微風店更首度加開跨年倒數場，讓喜歡鐵板料理的饕客，也能在高空景緻與城市燈火陪伴下迎接新年。

這次限定料理從日本活毛蟹揭開序幕，接著集結多款珍稀海味，主餐更安排日本A5和牛沙朗與菲力雙主菜。從海鮮到和牛，以不同食材呈現鐵板料理的細緻火候，也讓整場跨年晚餐更有專屬款待的感受。旨醞微風店跨年倒數場時間為21時45分至隔日凌晨0時45分，適合想把跨年夜留給精緻餐飲體驗的民眾。

▲跨年不一定要吃Buffet，想來場精緻約會也有新選擇。高空鐵板料理「旨醞」微風店首度加開跨年倒數場，坐在大片落地窗旁享受城市夜景，搭配日本活毛蟹、珍稀海味與日本A5和牛沙朗、菲力雙主菜，讓跨年晚餐更有質感。圖／饗賓集團提供；窩客島整理

2027跨年餐廳訂位時間整理，10月17日金卡會員優先搶訂

這次饗賓集團跨年餐飲選擇相當多元，從台北101高空煙火、信義區景觀Buffet，到台北與高雄的饗食天堂，以及牛排、精品鐵板料理，都能依照聚餐人數、預算與想要的跨年氛圍挑選。

想把台北101煙火當成跨年夜重點，可以優先鎖定饗A Joy、饗饗、旭集與URBAN PARADISE的倒數場次。若希望控制聚餐預算，饗食天堂每人1,598元的跨年晚餐也值得留意。精品百匯跨年訂位10月17日起優先開放金卡會員，10月31日起全面開放一般訂位，饗食天堂則於11月23日開放。熱門場次座位有限，建議先確認想吃的品牌、用餐時間與價格，再依各品牌公告的訂位時程安排。





賓集團精品百匯 跨年與歲末盛宴

跨年倒數盛宴－訂位時程

金卡會員優先預約： 10月17日起優先開放。

一般民眾全面開放： 10月31日起全面開放訂位（饗食天堂場次為11月23日開放、朵頤牛排為11月1日開放）。

各品牌跨年與歲末活動詳情

饗 A Joy（台北101大樓86樓）

核心亮點： 360度環景煙火震撼、室內 Live Band 現場演奏。

限定料理：

爐烤桂花池上古早雞（桂花醃漬並刷上桂花澄清奶油，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁）。

威靈頓鮭魚佐雪菜乳酪醬（融合台灣雪裡紅、日本十勝起司與山葵，佐奶油白酒醬與羽衣甘藍油）。

限定甜點：榛巧奶霜樹幹蛋糕、抹茶蒙布朗塔、聖誕童幻薑餅。

場次與價格（跨年晚餐）：

跨年晚餐一（18:00~21:30）：每人4,880元。

跨年晚餐二（22:30~01:00）：每人5,880元。

INPARADISE 饗饗（微風信義店）

核心亮點： 高空浪漫夜景、跨年倒數可欣賞101煙火秀。

限定料理： 帕達諾起司義大利麵、手工草莓巧克力、璀璨粉紅氣泡酒。

場次與價格（跨年夜）：

晚餐一（17:30~21:00）：每人2,690元。

晚餐二（22:30~01:00）：每人3,190元。

旭集 和食集錦（台北信義店）

核心亮點： 日式精品百匯、跨年倒數可欣賞101煙火秀。

限定料理： 燒烤帝王蟹腳、海膽干貝漢堡、草莓聖代。

場次與價格（跨年夜）：

晚餐一（17:30~21:00）：每人2,690元。

晚餐二（22:30~01:00）：每人3,190元。

URBAN PARADISE（台北信義店）

核心亮點： 跨年倒數可欣賞101煙火秀。

限定料理： 限定調酒、醬漬鮑魚佐泡菜松子醬、香料鮭魚佐蒔蘿優格。

場次與價格（跨年夜）：

晚餐一（17:30~21:00）：每人2,690元。

晚餐二（22:30~01:00）：每人3,190元。

饗食天堂（台北信義店、高雄夢時代店）

核心亮點： 國民Buffet推出倒數跨年場。

限定料理： 加碼供應雪蟹腳、嫩煎干貝佐蘆筍醬、迎賓氣泡酒。

訂位時間： 11月23日起全面開放訂位。

場次與價格（跨年夜）：

晚餐一（17:30~21:00）：每人1,598元。

晚餐二（22:00~00:30）：每人1,598元。

朵頤牛排

活動期間： 12月1日至1月3日。

訂位時間： 11月1日起全面開放訂位。

限定套餐內容： 點用「歲末盛宴雙人套餐」（享受美國PRIME等級牛排及Buffet），加享季節限定主廚熱配菜「煙花女淡菜」，並搭配精緻甜點與無酒精飲品。

旨醞（微風店）

核心亮點： 高空精品鐵板料理，今年首度加開倒數跨年場。

限定料理： 日本活毛蟹、珍稀海味，以及日本A5和牛沙朗與菲力雙主菜。

場次時間（跨年夜）： 倒數跨年場（21:45~00:45）。

除了饗賓集團，還有哪些吃到飽品牌推出新菜色？

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