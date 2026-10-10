台北萬豪10月壽星免費升級1,880元頂級牛排！5大自助餐區吃到飽，國慶連假、週末都適用

台北萬豪Garden Kitchen即日起至10月31日推出十月壽星主餐免費升級「炙烤美國頂級肋眼心」優惠，並可暢享五大主題百匯。資深編輯李維唐表示，兩段式工法慢烤的Prime肋眼心鎖住肉汁，搭配花園景致，是十月最具質感的犒賞首選。

10月壽星吃牛排有好康！台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「雙十國慶・壽星加冕」限定優惠，即日起至10月31日，只要是10月生日的壽星，午餐點選任一主餐，就能免費升級成價值1,880元加10％服務費的「炙烤美國頂級肋眼心」，還能享用5大主題自助美饌，從海鮮、現烤火腿、德式豬腳一路吃到手作甜點與哈根達斯冰淇淋。這次優惠連國慶假期、週末都適用，想找間有氣氛的餐廳慶生，或是趁生日月份約朋友好好吃頓飯，都能把這波壽星優惠排進聚餐清單。



▲海鮮控、肉食控通通有得吃！台北萬豪Garden Kitchen除了精緻主餐，還能暢享5大主題自助美饌，從豐盛海味、現烤火腿、德式豬腳到各式中西式料理一次滿足，想吃什麼就依照自己的喜好搭配，生日聚餐也能吃得超豐盛。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

台北萬豪10月壽星優惠！點任一主餐免費升級1,880元頂級牛排

生日聚餐想吃好一點，又不想為了升級主餐多花預算，台北萬豪這次的優惠就很值得注意。Garden Kitchen推出的「雙十國慶・壽星加冕」活動，主打10月壽星只要點用任一精緻主餐，就能直接升級成「炙烤美國頂級肋眼心」，而且不限制平日或假日，國定連假也能使用。對於平常只能利用週末慶生的人來說，不必特別請假，也能安排一場有牛排、有自助餐的生日聚餐。

以餐廳原價1,480元加10％服務費的主餐為例，符合資格的壽星就能免費升級成原價1,880元加10％服務費的頂級牛排主餐，等於省下400元的主餐價差，還能繼續享用餐廳原有的自助美饌。這次活動不是單純加送一道小點心，而是直接將主餐升級，對喜歡吃牛排的壽星來說，確實多了一個安排生日大餐的理由。

美國Prime頂級肋眼心牛排！低溫慢烤鎖住肉汁，搭配紅酒慢燉醬汁

這次壽星免費升級的主角「炙烤美國頂級肋眼心」，選用美國Prime等級肋眼心，料理方式也有講究。主廚先透過低溫慢烤讓牛肉受熱，再以高溫鎖汁的二段式工法處理，呈現外層帶有炙烤口感、內部保持柔嫩的特色。對喜歡吃牛排的人來說，從切開牛肉到入口咀嚼，都能感受到這道主餐想呈現的肉質層次。

牛排搭配的醬汁同樣是亮點，使用牛大骨與紅酒慢燉製成，濃郁肉汁醬與牛肉本身的香氣相互搭配。想品嚐牛排原有的肉香，可以先從牛肉本身開始吃，再搭配醬汁感受不同風味。從Prime等級肉品選擇到烹調方式，讓這份生日升級主餐不只是價格上的優惠，也多了值得細細品嚐的料理特色。



▲10月壽星吃牛排有好康！台北萬豪Garden Kitchen推出主餐免費升級優惠，嚴選美國Prime等級肋眼心，經過低溫慢烤與高溫鎖汁，切開就能看見粉嫩肉色，搭配牛大骨紅酒慢燉醬汁，讓牛排香氣更有層次。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Garden Kitchen半自助餐吃到飽！海鮮、德式豬腳與現烤火腿一次滿足

除了頂級牛排，Garden Kitchen另一個吸引人的地方，就是結合精緻主餐與自助美饌的Semi-Buffet用餐形式。入座後可以先享用自己選擇的主餐，再依照喜好到不同餐區取餐，不用整餐只圍繞著一道料理打轉。對於生日聚餐來說，同行朋友即使有不同飲食喜好，也能從主餐與自助餐檯中挑選想吃的菜色。

喜歡海鮮的人，可以先逛逛供應當季海味的「極鮮海物Bar」，再到「熱享美饌區」看看現點現做的熱食料理。這裡有現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳等經典菜色，也有由國宴主廚設計的多道中式料理。想吃西式肉類料理、海鮮或熟悉的中式熱菜，都能在不同餐區找到選擇，也讓整場聚餐不會只有牛排這一道重點。

台北萬豪自助餐甜點亮點！手作蛋糕、千層鬆餅與哈根達斯無限享用

吃完主餐和熱食，甜點時間也不能隨便帶過。Garden Kitchen的「夢幻甜點檯」提供台北萬豪點心房每日手作的精緻糕點，還有千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖等選擇。對喜歡甜點的人來說，不必在蛋糕與其他甜食之間只能選一樣，可以依照自己的喜好慢慢挑選，讓生日聚餐從鹹食一路延續到甜點。

除了手作糕點，餐檯還有時令鮮果與哈根達斯冰淇淋，想用水果轉換口味，或是最後再吃一球冰淇淋，都能自行安排。若想在大餐之間搭配清爽蔬菜，「繽紛鮮蔬沙拉區」也提供以LED燈無農藥栽培的新鮮蔬菜。從沙拉、熱食到甜點，5大主題自助美饌讓整頓午餐有更多搭配方式，不論偏愛肉類、海鮮或甜食，都能找到自己喜歡的餐點。

台北萬豪Garden Kitchen花園餐廳！落地窗綠意景致增添生日儀式感

生日聚餐除了吃什麼，餐廳環境也是不少人選餐廳時會考慮的重點。位在台北萬豪酒店1樓的Garden Kitchen，擁有半開放式廚房與大片落地玻璃窗，窗外就是綠意花園景致。用餐時不必一直面對封閉的室內空間，從座位就能欣賞窗外自然景色，讓原本熱鬧的自助餐多了一份舒適的用餐氛圍。

這樣的環境也很適合安排生日約會或親友聚餐。白天坐在落地窗旁，一邊享用炙烤牛排，一邊欣賞花園景致，不需要刻意安排繁複的慶祝流程，也能讓生日午餐多一點儀式感。若是想找一間兼顧餐點豐富度與用餐環境的飯店餐廳，Garden Kitchen的花園景觀與半自助餐形式，就是這次優惠之外值得注意的特色。

台北萬豪10月壽星優惠怎麼用？10月31日前適用，記得攜帶身分證正本

想使用這次壽星優惠，最重要的就是確認生日月份與活動規定。活動即日起至2026年10月31日，適用於Garden Kitchen午間用餐，10月壽星本人必須到場，並出示有效身分證件正本，生日日期以國曆計算。活動不限制平日、假日與國定連假，安排國慶連假或週末生日聚餐都可以使用。

另外，這次優惠可以累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，但不能與其他優惠合併使用。想吃到升級版頂級肋眼心牛排，建議在安排聚餐前先向餐廳確認訂位及活動細節，避免到現場才發現忘記攜帶證件。趁著10月生日月份，用原本主餐的價格享用更高價的牛排，再搭配5大主題自助美饌，也算是替自己的生日安排一頓有份量的午餐。



▲生日聚餐想找間有氣氛的餐廳，台北萬豪Garden Kitchen也很適合排進清單！大片落地玻璃窗將戶外綠意帶進用餐空間，搭配明亮寬敞的座位與優雅裝潢，白天坐在窗邊享用頂級牛排，還能欣賞花園景致，讓生日大餐多一點儀式感。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理





活動名稱：雙十國慶・壽星加冕

活動期間：即日起至 2026 年 10 月 31 日止

適用時段與對象：十月壽星於午間用餐（不限平假日、國定連假皆適用）

餐廳地點：台北萬豪酒店一樓 Garden Kitchen（台北市大直）

訂位專線：(02)2175-7957

壽星專屬優惠亮點

免費升級主餐：十月壽星點用任一精緻主餐（如 1,480 元+10% 的到港鮮魚或地中海香料烤春雞），即可免費升級為價值 1,880 元+10% 的「炙烤美國頂級肋眼心」。

肋眼心特色：嚴選美國 Prime 等級，採「低溫慢烤、高溫鎖汁」兩段式工法，外酥內嫩並鎖住肉汁，搭配牛大骨與紅酒慢燉之濃郁肉汁醬。

五大主題自助美饌（Semi-Buffet）

極鮮海物 Bar：滿載當季鮮美海味。

熱享美饌區：現點現做，供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳及國宴主廚精心設計的中式佳餚。

繽紛鮮蔬沙拉區：嚴選 LED 燈無農藥栽培的新鮮蔬菜。

夢幻甜點檯：無限量供應點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式 Bon Bon 棒棒糖，以及時令鮮果與哈根達斯冰淇淋。

用餐環境：半開放式廚房搭配整片落地玻璃窗外的綠意花園景致。

用餐注意事項與條款

身份驗證：壽星本人需親自到場用餐，並出示有效身分證件正本（生日日期以國曆為準）。

萬豪會員：本優惠可累積 Marriott Bonvoy 萬豪旅享家積分。

優惠限制：不得與其他優惠活動併行使用。

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